В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантина

В Украине было выписано 10 303 административных протокола относительно нарушения карантинного режима. В число правонарушителей входят физлица, супермаркеты, рестораны и кафе. Об этом SNG.Today сообщили 4 мая в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что соответствующие правонарушения совершили крупные супермаркеты (90 протоколов), заведения общественного питания (140 протоколов). Соответствующая проверка была проведена в 162 крупных универсамах по продаже широкого ассортимента товаров.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в соответствующих местах продавались мебель, предметы электроники и ряд других товаров, сбыт которых был ограничен ввиду карантина.

По словам чиновника, административные нарушения были совершены практически во всех областях. Было отмечено, что лидером в данном направлении стала Ровенская область, где было зафиксировано 26 случаев. Схожие цифры были зарегистрированы в Харьковской (14 случаев), Донецкой (17 нарушений), Запорожской (12 протоколов) областях. Сюда также входит ряд ресторанов в столице Украины, добавил Аваков.

Госслужащий особо подчеркнул тот факт, что соответствующий мониторинг после снятия карантина должны проводить местные власти. Каждый регион, как отметил министр, будет принимать надлежащие решения, ориентируясь на активность коронавируса в своём регионе.