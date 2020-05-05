 
  • 18:34 – Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев 
  • 09:30 – Азербайджан находится в руках маньяка | Посол Азербайджана в ЕС 
  • 16:56 – Промышленный сектор Туркменистана обеспечит рост всей экономики 
  • 15:06 – Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса 
  • 15:38 – 5 женских поступков, которые подрывают отношения с мужчиной 
  • 12:52 – В Москве мужчина с ножом во время службы в церкви напал на прихожан: имя и фото нападавшего 

В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантина

  • 05.05.2020, 14:02,
  • В Мире + Европа Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  
В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантинаВ Украине было выписано 10 303 административных протокола относительно нарушения карантинного режима. В число правонарушителей входят физлица, супермаркеты, рестораны и кафе. Об этом SNG.Today сообщили 4 мая в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что соответствующие правонарушения совершили крупные супермаркеты (90 протоколов), заведения общественного питания (140 протоколов). Соответствующая проверка была проведена в 162 крупных универсамах по продаже широкого ассортимента товаров.

Министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что в соответствующих местах продавались мебель, предметы электроники и ряд других товаров, сбыт которых был ограничен ввиду карантина.

По словам чиновника, административные нарушения были совершены практически во всех областях. Было отмечено, что лидером в данном направлении стала Ровенская область, где было зафиксировано 26 случаев. Схожие цифры были зарегистрированы в Харьковской (14 случаев), Донецкой (17 нарушений), Запорожской (12 протоколов) областях. Сюда также входит ряд ресторанов в столице Украины, добавил Аваков.

Госслужащий особо подчеркнул тот факт, что соответствующий мониторинг после снятия карантина должны проводить местные власти. Каждый регион, как отметил министр, будет принимать надлежащие решения, ориентируясь на активность коронавируса в своём регионе.





  •   Просмотров Сегодня: 55


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима
    » Родители-бизнесмены в Украине получат пособие в 59,8 млн долларов
    » Украинцев призвали не посещать церкви на Пасху
    » В Украине 163 ребёнка заболели коронавирусом
    » За две недели Украина потратила около 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19
    » Об отсутствии COVID-19 в Таджикистане и Туркменистане сообщили в ВОЗ
    » Минздрав Украины предложил закрыть все заведения общепита
    » В Армении принят законопроект об амнистии штрафов за административные нарушения
    » Более 100 дел за продажу туров в Турцию
    » Сводка АТО: боевики 66 раз нарушили "тишину", "горячо" было под Марьинкой
    » Минобороны НКР: Случаи нарушения Азербайджаном режима прекращения огня увеличились
    » Почти треть кафе, проверенных «Безопасной столицей», нарушают правила доступа детей к сайтам через Wi-Fi
    Добавить Комментарий
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев

    • 18:34
    • 12
    • 0

    В Армении планируют отремонтировать учебные заведения и памятники

    • 17:39
    • 28
    • 0

    В Узбекистане внедрят технологии энергосбережения

    • 16:53
    • 45
    • 0

    5 женских поступков, которые подрывают отношения с мужчиной

    • 15:38
    • 34
    • 0

    Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса

    • 15:06
    • 46
    • 0

    В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантина

    • 14:02
    • 61
    • 0

    В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима

    • 13:05
    • 58
    • 0

    В России запретили «наливайки» в многоквартирных домах

    • 12:40
    • 62
    • 0

    Три продвинутых способа улучшить взаимопонимание

    • 11:15
    • 47
    • 0

    Президент Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу

    • 11:09
    • 40
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями предприятий лёгкой промышлености

    • 10:41
    • 37
    • 0

    В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

    • 02:40
    • 62
    • 0

    Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

    • 23:20
    • 64
    • 0

    Секс будущего: робот или человек?

    • 21:27
    • 64
    • 0

    Как выйти из созависимых отношений? Пошаговый план действий

    • 15:38
    • 67
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 58164
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 53395
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48202
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 43749
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 38959
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 37630
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36148
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 33690
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 31891
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 30806
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 24535
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 23588
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 23467
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 21520
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 21314
    • 0

    Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев

    • 18:34
    • 12
    • 0

    В Узбекистане внедрят технологии энергосбережения

    • 16:53
    • 45
    • 0

    В Армении планируют отремонтировать учебные заведения и памятники

    • 17:39
    • 28
    • 0

    В Украине совершено свыше 10 тыс. нарушений карантина

    • 14:02
    • 61
    • 0

    В Бишкеке ужесточат контроль за соблюдением карантинного режима

    • 13:05
    • 58
    • 0

    В России запретили «наливайки» в многоквартирных домах

    • 12:40
    • 62
    • 0

    Президент Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву за плодотворную работу

    • 11:09
    • 40
    • 0

    Президент Молдовы встретился с руководителями предприятий лёгкой промышлености

    • 10:41
    • 37
    • 0

    Израиль заявил о создании вакцины против коронавируса

    • 15:06
    • 46
    • 0

    В Армении очень бережно относятся к памяти о Великой Отечественной войне | Посольство России в Армении

    • 02:40
    • 62
    • 0

    Визит министра обороны Азербайджана был под мониторингом специальных служб НКР

    • 23:20
    • 64
    • 0

    Три продвинутых способа улучшить взаимопонимание

    • 11:15
    • 47
    • 0

    Как работать на дому? Самоорганизация в условиях самоизоляции

    • 11:15
    • 81
    • 0

    Фонд «Справедливость для Журналистов» призывает международную общественность обратить внимание на атаки против журналистов в Азербайджане.

    • 20:12
    • 106
    • 0

    Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi обретет новый дом

    • 20:05
    • 91
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА