В Армении планируют отремонтировать учебные заведения и памятники

Никол Пашинян 4 мая провёл заседание, на котором обсудил программы капрасходов на этот год в области образования, науки, культуры и спорта. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе премьера.

По этому поводу, министр данной сферы Араик Арутюнян подчеркнул, что на текущий год для капрасходов из госбюджета выдано 4,4 млрд драмов.

Аратюнян заявил, что денежные средства направят на ремонт образовательных учреждений, сохранение памятников культуры, театров и на развитие материально-технической базы библиотек.

Более того, уже готова документация на стройработы на общую сумму около 4,7 млрд драмов.

В связи с этим, зампредседатель комитета по градостроительству Армен Гуларян доложил о процессе разработки проектов ремонта 74 учебных заведений, который завершат к концу июля 2020 года.

Никол Пашинян отметил, что в кризисной обстановке капрасходы должны реализовываться с особым качеством, темпами и объёмом. Также, премьер дал указания по проведению инвентаризации готовых проектов.

Далее, Нарине Хачатурян показала ряд предложений по сохранению, развитию и реставрации памятников культуры.

В свою очередь, Пашинян отметил, что государство придаёт важность сохранению и восстановлению культурно-исторического наследия Армении.

Кроме того, в правительстве обсудили антикризисные меры по нейтрализации последствий COVID-19.