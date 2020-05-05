В Узбекистане внедрят технологии энергосбережения

Скажем, что в стране планируют в 2-2,5 раза снизить энергорасходы в ближайшие годы.
По этой причине, уже в 2020 году запланировано ввести в строй и завод по производству синтетического топлива (GTL) и 3 установки пропан-бутановой смеси. Это позволит полностью заместить импорт авиакеросина, ДТ и сжиженного природного газа.
Далее, глава государства дал указания по широкому использованию энергосберегающих технологий при строительстве многоэтажных зданий, с привлечением иностранных инвестиций.
Также, Шавкат Мирзиёев поручил изучить энергоэффективность 285 крупных промышленных предприятий с привлечением международных организаций энергетического аудита.
Кроме того, на совещании обсудили необходимость использования возобновляемых источников энергии.
В ходе заседания, также, рассмотрены вопросы, связанные с привлечением капиталовложений для строительства солнечных фотоэлектрических и ветряных электростанций, в областях Узбекистана.