В Узбекистане внедрят технологии энергосбережения

Повышение эффективности в топливно-энергетической сфере и оптимизация энергопотребления 4 мая обсудил на совещании глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе президента.

Скажем, что в стране планируют в 2-2,5 раза снизить энергорасходы в ближайшие годы.

По этой причине, уже в 2020 году запланировано ввести в строй и завод по производству синтетического топлива (GTL) и 3 установки пропан-бутановой смеси. Это позволит полностью заместить импорт авиакеросина, ДТ и сжиженного природного газа.

Далее, глава государства дал указания по широкому использованию энергосберегающих технологий при строительстве многоэтажных зданий, с привлечением иностранных инвестиций.

Также, Шавкат Мирзиёев поручил изучить энергоэффективность 285 крупных промышленных предприятий с привлечением международных организаций энергетического аудита.

Кроме того, на совещании обсудили необходимость использования возобновляемых источников энергии.

В ходе заседания, также, рассмотрены вопросы, связанные с привлечением капиталовложений для строительства солнечных фотоэлектрических и ветряных электростанций, в областях Узбекистана.