Инфекция COVID-19 обнаружена у 230 таджикстанцев

В Таджикистане растёт количество инфицированных коронавирусом. На данный момент число заболевших достигло 230 человек. Согласно последним данным минздрава, по состоянию на 4 мая, было зарегистрировано 3 летальных исхода из-за COVID-19. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-офисе госоргана.

Правительство республики предпринимает все необходимые шаги для недопущения дальнейшего распространения вируса. Мобилизуются усилия врачей, модернизируются медицинские учреждения. Представители минздрава сообщили, что 3 и 4 мая в удовлетворительном состоянии из инфекционных учреждений было выписано 246 человек.

Согласно последним данным, больше всего случаев было обнаружено в Душанбе (110 пациентов), а также в Согдийской области, где число инфицированных достигло 70 граждан. В городах и районах республиканского подчинения было зафиксировано 22 больных коронавирусом, ещё 7 случаев было обнаружено в Горно-Бадахшанской автономной области. Случаи заражения также были зарегистрированы в Хатлонской области (21 человек).

Медперсонал Таджикистана принимает необходимые меры для того, чтобы предотвратить летальные исходы. В минздраве отметили, что на данный момент в стране было зарегистрировано три смерти от коронавирусной инфекции.

Руководство ведомства также настоятельно порекомендовало всем гражданам соблюдать правила личной гигиены, а также не принимать какие-либо лекарственные препараты без предварительного назначения от соответствующих специалистов.