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Алкоголизм в семье влияет на то, как мозг переключается между состояниями активности и отдыха

  • 18.05.2020, 10:14,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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Новое исследование, опубликованное в журнале NeuroImage, показало, что если кто-то из ваших родителей – алкоголик, т. е. налицо алкоголизм в семье, это влияет на то, как ваш мозг переключается между состояниями активности и отдыха, независимо от вашего собственного отношения к употреблению алкоголя.


Как правило, после завершения работы над задачей, требующей умственных ресурсов, человеческий мозг проходит реконфигурацию, прежде чем отдохнуть. Однако в мозгу того, у кого в семье присутствует история алкоголизма, эта реконфигурация не происходит.


Исследователи сравнивают типичный процесс реконфигурации в мозге с тем, как компьютер завершает работу программы. «В тот момент, когда вы закрываете программу, компьютер должен удалить ее из памяти, реорганизовать кэш и, возможно, очистить некоторые временные файлы. Это помогает компьютеру подготовиться к выполнению следующего задания», – говорит Хоакин Гоньи, доцент Школы индустриальных инженеров Университета Пердью и Уэлдонской Школы биомедицинских инженеров. «Мы обнаружили, что в человеческом мозге происходит аналогичный процесс реконфигурации в связи с завершением одного задания и подготовкой к выполнению следующего».


И хотя отсутствие этой переходной фазы в деятельности мозга, по-видимому, не сказывается на способности осуществлять требующие умственных усилий задания, эта особенность может иметь отношение к более широкому спектру мозговых функций, ведущих к формированию поведения, связанного с зависимостью.


Фактически ученые установили, что участники исследования, у которых отсутствует данный мозговой процесс, демонстрируют намного большую нетерпеливость в ожидании вознаграждения, а такое поведение ассоциируется с зависимостью.


«Значительная часть усилий мозга уходит на переключение между различными заданиями и состояниями. Мы подозревали, что это переключение между задачами может происходить хуже у людей, у которых наблюдался алкоголизм в семье», – говорит доктор Дэвид Кэрекен, профессор нейрологии Школы медицины Университета Индианы и директор Центра исследования алкоголя Индианы.


Говоря о «семейной истории алкоголизма», данное исследование имеет в виду, что у одного из родителей участника было достаточно симптомов, чтобы говорить о расстройстве, связанном с употреблением алкоголя. Примерно у половины из 54 участников исследования была такая история.


Предыдущие исследования показали, что история «алкоголизм в семье» сказывается на анатомии и физиологии мозга человека, но большинство исследований рассматривали это влияние только по отдельности в состояниях активности и отдыха, а не в фазе перехода между ними.


«Раньше мы предполагали, что человек, не злоупотребляющий алкоголем, является «здоровым» контрольным объектом для исследования. Но данная работа демонстрирует, что человек, у которого в семье была история с алкоголизмом, также имеет некоторые тонкие отличия в том, как действует его мозг», – говорит Гоньи.


В данном исследовании ученые измеряли активность мозга участников при помощи МРТ-сканера в тот момент, когда они выполняли требующее умственных усилий задание на компьютере. Задание требовало от них непредсказуемым образом воздерживаться от нажимания левой или правой клавиши. После завершения выполнения задания участники расслаблялись, глядя на фиксированную точку на экране.


Дополнительное задание было направлено на то, чтобы определить, как участники реагируют на вознаграждение. Для этого им были заданы вопросы, наподобие того, хотят ли они получить 20 долларов сейчас или 200 через год.


Проанализировав полученные данные, команда разработала вычислительную схему для установления различных моделей связи между отделами мозга между завершением требующего умственных усилий задания и входом в фазу отдыха. Полученные данные говорят о том, что эти модели реконфигурируются в течение первых трех минут после завершения выполнения задания. К четвертой минуте отдыха наблюдаемый эффект полностью исчезает. Это очень сложный процесс: реконфигурация одновременно задействует многие части мозга.


«Эти области мозга говорят друг с другом и все еще продолжают заниматься выполнением задания, хотя к этому моменту задание уже выполнено. Это похоже на длящееся во времени эхо произошедшего события», – говорит Кэрекен.


У тех из участников, у кого отсутствует переходная фаза, также присутствуют факторы риска, соответствующие развивающемуся алкоголизму. Среди них: принадлежность к мужскому полу, большее количество симптомов депрессии и нетерпеливости в ожидании награды. Однако статистически наиболее важной особенностью у тех, кто проявляет отличие в этой мозговой реконфигурации, является наличие семейной истории алкоголизма.


 




  • Автор: Трейси Педерсен

  • Источник: psychcentral.com/news/2020/02/11/alcoholism-in-family-affects-how-brain-switches-between-active-resting-states/154122.html

  • Перевел Кирил Меламуд





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