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Как электроэнцефалография (ЭЭГ) поможет в лечении депрессии

  • 19.05.2020, 10:14,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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Депрессия сейчас – самое распространенное психическое расстройство. К этому состоянию могут привести травматические ситуации, долгосрочные стрессы, злоупотребление препаратами с психической активностью, органические нарушения. Даже отсутствие солнечного света может привести к депрессивному состоянию (сезонная депрессия). Хочу рассказать о недавнем исследовании, которое поможет в лечении депрессии.


Депрессия проявляется перманентным снижением настроения и общего тонуса, физической заторможенностью, интеллектуальным расстройством. Такое аффективное расстройство, как депрессия, способно ухудшить течение иных расстройств и привести к необратимым последствиям.


Проблема в том, что часть пациентов не обращаются к врачу в силу разных обстоятельств. В том числе и из-за осуждения в своем окружении: «хватит придуриваться», «возьми себя в руки», «соберись, тряпка», «все депрессии от безделья». В итоге лечение назначается, когда пациент находится в стадии развития вторичных расстройств.


Депрессия с точки зрения биохимии


На химическом уровне депрессия – это целый молекулярный букет. Это острая нехватка серотонина, дофаминов и эндорфина с одновременным переизбытком мелатонина, адреналина и норадреналина. Из-за недостатка нейромедиаторов, которые отвечают за передачу нужных сигналов в мозг, необходимые гормоны не «считываются». Организм уходит в состояние «сбережения». Корректировать молекулярное поражения можно препаратами группы седативных ингибиторов, которые применяются с середины ХХ века.


Проблема в том, что оценить побочные эффекты при лечении депрессии и дополнительные симптомы весьма сложно. Препаратов в группе седативных ингибиторов множество и подобрать нужное всегда непросто. Даже в клинических испытаниях эффективность не показала себя высокой, а в некоторых случаях оказалась не выше эффекта плацебо. Препарат может просто не подойти.


Выход из такой ситуации – знать заранее, будет ли эффект от той или иной медикаментозной терапии. Для этого нужно изучить варианты влияния лекарства на головной мозг. Американскими учеными была разработана схема, предсказывающая эффект при лечении депрессии антидепрессантами (конкретно, сертралином) на основе активности головного мозга в состоянии покоя.


Суть эксперимента


Для этого с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) было протестировано 309 пациентов с определенными уровнями депрессивного расстройства. Испытуемых разделили на 2 группы, одна из которых получала антидепрессант, а другая плацебо. Показатели активности головного мозга по ЭЭГ были сняты до начала и после окончания курса. Во время изучения специалисты разработали компьютерную программу, в которую заложили алгоритм определения эффективности медикамента.


С помощью созданной регрессионной модели полученный алгоритм позволил выделить взаимосвязь эффективности лечения и активности мозга в состоянии покоя. Группа, которая получала терапию антидепрессантом, показала активность в состоянии покоя в альфа-диапазоне – одном из 4-х основных диапазонов, связанных с эффективностью терапии. У группы с плацебо эффект был не определяем.


Для чистоты эксперимента протестировали еще около на 100 пациентов с помощью независимой выборки. И в этом случае с помощью ЭЭГ удалось предсказать возможную эффективность при лечении депрессии сертралином.


Что это научное открытие значит для страдающих депрессией?


Во-первых, разработан простой и доступный анализ возможной эффективности медикаментозной терапии – на основе ЭЭГ.


Во-вторых, дополнительно изучен отдельный нейронный механизм – активность мозга в альфа-диапазоне в состоянии покоя. Это позволяет успешно оценивать и другие методы лечения депрессии.


И самое важное: с помощью ЭЭГ также успешно можно оценить эффективность лечения депрессии с помощью психотерапии. Более того, вполне можно предсказать, что будет более эффективным – психотерапия или медикаментозное лечение.


 






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