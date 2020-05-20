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Приливы могут быть причиной проблем с памятью

  • 20.05.2020, 10:14,
  • Развлечения » Наука и Жизнь
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Новое исследование говорит о том, что если у вас трудности с подбором слов для четкого выражения своих мыслей или вы не можете достаточно точно вспомнить историю, причина может лежать в приливах, связанных с менопаузой. Приливы – одна из причин проблем с памятью.


Исследование сообщает, что физиологические приливы ассоциируются со ухудшением вербальной памяти и с изменениями в работе мозга по кодированию воспоминаний и извлечением их из памяти. В особенности это касается деятельности гиппокампуса и префронтального кортекса. Исследование опубликовано в журнале «Менопауза» (журнал Североамериканского общества изучения менопаузы САОИМ).



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Предшествующие исследования показали, что женщины в течение менопаузы испытывают ухудшение памяти в отношении вербального материала, такого как слова и истории.


В новом исследовании была использована магнитно-резонансная томография (МРТ) для документирования физиологических приливов и их специфического воздействия на функции гиппокампуса и префронтального кортекса в ходе выполнения заданий по кодированию и узнаванию воспоминаний.


Как отмечают ученые, достоинство исследования состоит в использовании мониторинга физиологических приливов для установления связи приливов и проблем с памятью, о которых говорит пациент, а также в использовании функционального МРТ для оценки изменений, происходящих в памяти в ходе тестирования в режиме реального времени.


Для того чтобы полностью оценить надежность установленного соотношения между приливами и изменением мозговых функций, необходимы более широкие исследования. Однако проведенное исследование уже ведет к новому взгляду на конкретные отделы мозга, отвечающие за память, испытывающие негативное влияние приливов, добавляют ученые.


«Результаты этого предварительного исследования, хотя и незначительные, поддерживают связь между поддающимися объективному наблюдению приливами и негативными функциональными изменениями в мозге, влияющими на память. Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы определить, действительно ли приливы вызывают эти изменения в мозге и может ли лечение приливов предотвратить или нормализовать их», – говорит доктор Стефани Фобон, медицинский директор САОИМ.


 


 




  • Автор: Джэнис Вуд

  • Источник: psychcentral.com/news/2020/01/25/hot-flashes-can-hinder-verbal-memory/153661.html




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