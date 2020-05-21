Семейное положение: без пары, в отношениях, все сложно. О любви в соцсетях

Виртуальное общение дает влюбленным возможности, которых прежде не существовало, но может и привести их отношения к катастрофе. Об этом предупреждают исследователи романтических связей в социальных сетях.

Как ведут себя влюбленные люди? Обычно они держатся за руки, дарят друг другу улыбки, комплименты и поцелуи, а состояние их души напоминает полет. Но ведь общение не ограничивается только личным контактом, огромная его часть сегодня переместилась в виртуальное пространство, где продолжается уже в социальных сетях. И что мы видим там? Множество лайков, романтичных песен, картинок и видео, бесконечную ленту переписки и статусы. Куда же без них. Многим из нас просто необходимо, чтобы другие люди знали о том, что у нас есть отношения, мы счастливы, а наш партнер представляет собой настоящий идеал.

К чему такая открытость? Ведь кроме наших друзей, готовых порадоваться, есть и те, у кого мы вызываем зависть и другие формы агрессии. Так зачем же лишний раз подставлять себя под удар? Но нет. Мы продолжаем делиться своей любовью с теми, кому она не предназначается.

В итоге отношения в сети стали настолько прозрачными, что психологам и социологам уже не представляет никакого труда предсказать их перспективу.

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

Именно так и поступили исследователи данных «Фейсбука», которые провели эксперимент и узнали, что еще до того, как мужчина и женщина объявят себя парой в социальной сети и изменят свой статус, информацию об этом уже можно обнаружить. В исследовании участвовало множество пар, чей статус отношений поменялся с 2010 по 2013 год. Авторы исследования отмечают, что предсказать появление той или иной пары в «Фейсбуке» можно за 100 дней до того, как люди объявят об отношениях сами. Это связано с тем, что в активный период отношений влюбленные постоянно лайкают посты и фотографии друг друга, оставляют на стенах множество записей и комментариев.

Наивысшая точка активности виртуального проявления чувств зафиксирована за 12 дней до того, как меняется статус пары в социальной сети. Именно в этот период влюбленные люди оставляют в среднем две записи в день на стенах друг друга.

Но после того, как их семейное положение изменилось, люди начинают проводить больше времени вместе в реальной действительности, что ведет к снижению количества общения в социальных сетях. О чем и написал исследователь «Фейсбука» Карлос Дьюк в своем блоге 14 февраля (в День всех влюбленных). Но он же заметил и другую особенность, которая появляется в общении пар в виртуальном пространстве. С уменьшением числа постов меняется их содержание. Записи становятся более нежными, откровенными и чувственными, тогда как раньше они были значительно скромнее и сдержаннее. Одна из причин связана с тем, что важность других людей относительно партнера снижается, возникает желание посвящать себя только объекту своих чувств, а не обсуждать свою влюбленность с друзьями.

Но есть и другая причина. Факт изменения статуса семейных отношений, подкрепленный конкретным действием в социальной сети, предоставляет влюбленным новые полномочия. Они получают право открыто заявить, что именно этот человек их партнер, с которым их связывают романтические отношения. По мнению психологов, таким образом влюбленные стремятся оградить свою территорию от чужих вторжений. Иными словами, наряду с романтическими чувствами одним из ведущих становится мотив ревности, а в отдельных случаях влюбленные начинают проявлять по отношению к партнеру собственническое поведение.

НАЗАД В ОБЩЕСТВО

Привлекло внимание исследователей «Фейсбука» поведение пользователей и в период расставаний со своими партнерами. Было замечено, что в день разрыва отношений и смены статуса и некоторое время после этого интенсивность общения с друзьями увеличивается на 225%, что говорит о значимости подобного события и поиске эмоциональной поддержки. Характер записей пользователей также меняется, нередко посты и комментарии приобретают негативный оттенок, что связано с желанием выплеснуть негативные эмоции и поделиться своими переживаниями с другими. Безусловно, такое поведение вполне понятно, потому что разрыв отношений редко проходит легко и человеку как можно скорее хочется избавиться от гнетущего одиночества и тоски. А делясь своими эмоциями с друзьями, мы частично перекладываем свою ношу на них, отчего нам становится легче.

Интернет – нечто столь огромное, могущественное и бессмысленное, что для некоторых он стал идеальным заменителем жизни.



Эндрю Браун

Продолжая изучение пользователей «Фейсбука», Эдриен Фриджери и Карлос Дьюк сделали и другие интересные наблюдения. Специально для тех, кто уже отчаялся найти себе пару, исследователи определили те города США, где проживает больше всего одиночек. В их числе оказались Детройт, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами и Мемфис. Но искать партнеров, как считают авторы, лучше там, где много пар, поскольку в такой среде стремление одиноких людей устроить личную жизнь только возрастает. Поэтому в поисках семейного счастья стоит ехать в Колорадо-Спрингс, Эль-Пасо, Луисвилл, Форт-Уэрт и Сан-Антонио. Психологи, комментируя результаты исследования, придерживаются схожего мнения.

Положительный эмоциональный климат, который окружает счастливые влюбленные пары, позитивно влияет и на других людей, улучшая их настроение и вдохновляя на поиски своей половинки.

ПАРОЛИ И ГРАНИЦЫ

Не менее интересные выводы сделали и в Pew Research: результаты проведенного социологического опроса показали, что две трети людей, имеющих стабильные отношения, предоставили партнерам доступ к своим аккаунтам в социальных сетях, то есть доверили им пароли и другую конфиденциальную информацию. Некоторые исследователи считают, что подобный жест говорит о настоящей открытости и доверии партнеров. Но так ли это на самом деле? Действительно, в определенной степени это подтверждает искренность отношений и означает, что скрывать партнерам нечего.

Но есть и другие обстоятельства. Нередко один или оба партнера стремятся контролировать другого, поэтому, предоставляя свой пароль от аккаунта в социальной сети, они в первую очередь преследуют иную цель: получить доступ к страничке своей половинки, чтобы знать и контролировать все. Как это влияет на отношения? Безусловно, негативно, поскольку любому человеку необходимо личное пространство и время для самого себя. А когда один партнер в любое время может вторгнуться на территорию другого, со временем это приводит к конфликту. Особенно не стоит делиться такой личной информацией на начальном этапе отношений, когда фундамент только закладывается и партнеры стремятся показать себя с лучшей стороны.

В рамках исследования социологи Pew Research также узнали, что 16% людей в возрасте от 25 до 44 лет предоставили партнерам доступ к своей электронной почте и онлайн-календарю. Авторы связывают это с тем, что люди, относящиеся к этой возрастной категории, озабочены вопросами семьи, карьеры и бытом в целом, поэтому, чтобы подстраиваться под партнера и иметь общие планы, они и сообщают ему пароль от почты или календаря. Но и здесь нужно быть аккуратным, чтобы не разрушить персональные границы окончательно, потому что иногда личное должно оставаться личным.

В ОДНОЙ КОМНАТЕ

Еще одно наблюдение связано с сообщениями интимного характера, или, как назвали такое общение ученые, секстингом. Сексуальные послания, заметили в Pew Research, увеличивают активность пользователей всех возрастных групп в социальных сетях независимо от того, состоят они в паре или одиноки. Конечно, секстинг больше распространен среди тех, кому от 18 до 24, но и среди людей старшего возраста такое явление было замечено.

Одна из исследователей, Джейн Грир, комментируя виртуальную часть отношений, отметила, что она должна быть дозированной и иметь минимальное влияние на влюбленных: не исключено, что со временем количество и качество реального общения в парах существенно снизятся и коммуницировать друг с другом люди будут посредством «Фейсбука», даже находясь в одной комнате и имея возможность поговорить лично.

Многие из нас имеют пару, являются активными пользователями социальных сетей, ведут блог и вообще проводят достаточно времени в виртуальном пространстве. Но, находясь там, не забывайте о главном: живые люди и настоящие чувства существуют в реальности, а над отношениями в паре нужно непрерывно работать, иначе можно не заметить, как назреет конфликт и вы будете удивлены – ведь на странице в «Фейсбуке» семейный статус не изменился, но ваша половинка в действительности уже собрала чемоданы и хлопнула дверью.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЧИП ОБЩЕНИЯ

Неоспорима, проста и понятна мысль замечательного, всеми нами любимого сказочника Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственная настоящая роскошь – роскошь человеческого общения». Пожалуй, не так важно, в реальной или виртуальной плоскости начинают общаться люди, шагая по своим дорогам – одиночества, интереса, поиска, авантюры. Говоря о современном виртуальном партнерском общении, которое уже по умолчанию незримым чипом ввинчено в программу нашего сознания, можно лишь предполагать, хорошо это или плохо. Начинается общение мужчины с женщиной всегда под влиянием гормонального всплеска. Потом мы хлопочем друг перед другом, как заботливые петушок и курочка. Быть на одном птичьем дворе жизни со своим партнером, суметь сохранить и привязанность, и интерес, и разумную автономию – вот главный механизм прочного союза. Реальность и виртуальность здесь лишь компонент схемы общения.



Анна КОТЕНЕВА, психолог