Женская логика и женская интуиция: научный взгляд

Стереотипы о «женской логике» и «женской интуиции» удивительно устойчивы. Действительно ли женщинам присущ особый стиль мышления – или это просто миф? Разбираемся с позиции когнитивной и гендерной психологии, что такое женская логика и интуиция.

Народная молва приписывает женщинам сразу несколько специфических особенностей, касающихся принятия решений. Принято думать, будто женщины чаще принимают решения неосознанно, иррационально – но благодаря особому свойству, «женской интуиции», эти решения зачастую оказываются верными1. Предполагается, что эта способность является врожденной, присущей по факту пола. Обыватели, блогеры и даже некоторые психологи объясняют это самыми разными причинами: особой энергетикой, гормональной регуляцией или специфическими особенностями строения мозга2.

Очень похожие представления бытуют и о явлении, которое называется «женская логика»3. В отличие от логики «мужской», или общечеловеческой, ей приписывают непредсказуемость, хаотичность, наличие неясно откуда взявшихся выводов и т. п. Главным фактором, отличающим стереотипно «женский» стиль мышления, считается высокая импульсивность и излишняя подверженность эмоциям.

Что говорят исследования?

Несмотря на расхожее мнение о категорически несходных способах мышления мужчин и женщин, научные данные свидетельствуют, что критически значимых различий между ними нет4. Более того, специальные исследования показывают, что, хотя девушки несколько чаще, чем юноши, предпочитают интуитивные решения, статистически эта разница незначительна5.

Психологи выяснили, что феномен, называемый «интуицией», представляет собой особый способ обработки информации, включающий в себя одновременно и когнитивный, и эмоциональный механизмы6. Главные его особенности – быстрое, иногда мгновенное принятие решения и скрытый, неосознаваемый характер.

Иными словами, наш мозг, руководствуясь предыдущим опытом и имеющимися ассоциативными связями, «выстраивает» цепочку фактов, «передавая» в сознание только ее конечное звено – для самого человека это в итоге выглядит как «решение пришло само собой» или «не знаю почему, но мне кажется это неправильным». Однако ряд исследователей также считает, что то, что подразумевается обычно под словом «интуиция» – не что иное, как неумышленное «подстраивание» своих действий и поступков под якобы предсказанный заранее результат – своего рода самосбывающееся пророчество7.

Нет дыма без огня

Несмотря на то, что стереотипы о способах мышления людей разного пола не подтверждаются реальными данными, возникли они все же не на пустом месте. Дело в том, что пресловутая «женская логика» и «женская интуиция» – понятия, характеризующие не то, как женщины думают, а то, как их воспринимают окружающие.

Общественные установки, предписывающие мужчинам и женщинам принципиально разные «правильные» стили поведения, проявляются в двух взаимосвязанных феноменах: гендерной социализации и гендерных стереотипах.

Гендерная социализация предполагает воспитание мальчиков и девочек в соответствии с одобряемыми обществом моделями поведения. От мужчин традиционно ожидается уверенное в себе и агрессивно-лидерское поведение – в соответствии с этими установками, родители и педагоги поощряют игры мальчиков в «войну» и различные соревнования, увлечения техникой и конструированием. Женская гендерная социализация, напротив, предполагает мягкость, пассивность, готовность заботиться о других и эмпатичность. Все это воспитывается через традиционные «девчоночьи» игры и практики: куклы и «дочки-матери», привлечение к уходу за детьми и животными, запрет на агрессию даже в отношении игрушек: «Мишке же больно!»

Гендерные стереотипы проявляются в разных формах – включая то, что одни и те же проявления эмоций маркируются, в зависимости от пола, совершенно по-разному. Отстаивающего свою точку зрения мужчину назовут уверенным в себе и решительным, а женщину, говорящую с той же напористостью – наглой выскочкой. Внимательную к чужим потребностям женщину обозначат как заботливую и чуткую, а о предупредительном мужчине небрежно отзовутся как о подхалиме или подкаблучнике.

Психологами доказано, что различия в отношении взрослых к детям, во-первых, проявляются фактически с рождения, а во-вторых, существуют даже в тех случаях, когда на сознательном уровне люди считают, что относятся к мальчикам и девочкам одинаково. Так, в эксперименте с просмотром видеоролика, где младенец в одежде нейтральных цветов кричит, увидев «чертика из коробочки», взрослые, которым сказали, что на видео – мальчик, описали его реакцию как «рассерженность», «гнев». Те, кому сообщили, что ребенок – девочка, сочли ее крик выражением «страха» или «растерянности»8.

Разгадка тайны

Удивительно ли, что, вырастая, люди разного пола прибегают к разным стратегиям – нет, не мышления, а объяснения того, как к ним «приходят» те или иные мысли? В этом и кроется секрет так называемых «женских» и «мужских» способов мышления.

Мужчины

Мужчины, воспитанные в парадигме обязательной рациональности как присущей им «по умолчанию» характеристике, будут подстраивать аргументацию так, чтобы она была «логичной» или даже «наукообразной». Так, в нашумевшем в соцсетях кейсе один «воскресный папа», гуляя с двумя дочками по городу, повел их в кафе, но заказал еду только себе9. Он не просто съел ее на глазах проголодавшихся девочек, но и подвел под свой поступок стройное обоснование: раз отец должен платить алименты матери детей, то и ужинать им придется дома – так, мол, в девочках смолоду разовьется финансовое самосознание.

Как видно, приводимая аргументация совершенно не обязательно будет соответствовать формальной логике – вполне возможно, что в ней будут присутствовать очевидные нестыковки, софизмы или ложные аксиомы – однако выглядеть она будет продуктом чистого разума. Это неудивительно: признание в том, что решение было принято под влиянием сиюминутного настроения или, например, такого чувства как скупость, категорически не соответствует стереотипному представлению о маскулинности – а значит, неприемлемо для «настоящего мужчины» в глазах традиционного общества.

Женщины

Женщины же, напротив, нередко вырастают с убеждением, что их стихия – это область взаимоотношений и чувств. Соответственно, ими чаще принимается во внимание как раз эмоциональная составляющая процесса принятия решения. Даже весьма успешные предпринимательницы10 или ученые11 в интервью утверждают, что самые удачные их идеи пришли под влиянием не рационального выбора, но таинственного «шестого чувства», «веления сердца» – того, что и называется «интуицией». То же касается и «женской логики» – отказ или неумение рационализировать принятые имплицитно решения трактуется обществом (в том числе и самими женщинами) как отсутствие логики вообще, своего рода эксцентричность и взбалмошность, поддерживаемая традиционными представлениями о «правильной» феминности.

Итог

Таким образом, и «женская логика», и «женская интуиция» – конструкты, порожденные жестким давлением гендерных стереотипов на самосознание и взаимовосприятие людей.

Хорошая новость состоит в том, что со временем это давление понемногу ослабевает: современные молодые люди гораздо свободнее относятся к необходимости следовать традиционным «мужским» и «женским» моделям поведения, обращая большее внимание на индивидуальность человека, а не на его соответствие феминному или маскулинному образу. Будем надеяться, что и мифы о якобы принципиальном отличии мышления людей разного пола, как и основанные на них сексистские шутки и оскорбления, канут в Лету – уже совсем скоро.