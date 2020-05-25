Умный или креативный: кому легче живется?

Можно быть умным, но не творческим? Или креативность — это следствие высокого интеллекта? Ученые исследуют интеллект и творчество отдельно друг от друга, причем тестируют интеллект больше ста лет, а креативность — около шестидесяти.

В словаре терминов профессиональных исследователей есть понятие «интеллекта» — это способность схватывать, улавливать смысл вещей и понимать, как поступить, а не просто книжные знания, узкий академический навык или сообразительность в решении теста.

КТО УМНЕЕ?



Английский ученый Р. Линн провел исследование, в котором оценил интеллект не отдельно взятых людей, а целых наций: в его работах приводятся показатели IQ для 192 стран. Оказалось, что наиболее высокие показатели IQ имеют жители Северо-Восточной Азии — Китая, Японии, Кореи (наивысшее значение — 108 баллов — демонстрируют жители Гонконга). Самым низким IQ обладают жители Тропической Африки. Их интеллект составляет всего 67 баллов. Европейцы (в том числе и жители России) обладают средним интеллектом (около 99 баллов). Автор выявил парадокс: у азиатов — самые высокие показатели, по сравнению с европейцами, но они завоевывают гораздо меньше престижных премий, например Нобелевских, за творческие достижения. При этом жители Африки с самым низким интеллектом имеют самый низкий процент лауреатов разнообразных премий. Р. Линн приходит к выводу, что, несмотря на более высокий IQ, жители Северо-Восточной Азии менее креативны, чем жители Европы.

Задачи в тестах на интеллект, как правило, не имеют ничего общего с теми проблемами, которые человеку приходится решать в жизни. Типичный пример — установить логические закономерности в последовательности геометрических фигур, чисел, слов. После того как тест пройден, подсчитывают количество правильных ответов. Потом это число переводится в баллы IQ, при этом средним считается интеллект в 100 баллов.

Голландский художник Берт Саймонс делает реалистичные скульптуры из бумаги. В конечном варианте скульптуры получаются объемными и вполне похожими на настоящие.

Креативность — это способность к порождению новых идей, оригинальных и осмысленных. Творческие способности связывают с умением мыслить в разных направлениях. Суть тестов на креативность состоит в том, чтобы придумать как можно больше идей для решения той или иной задачи. Например, человеку предлагают пофантазировать, как можно использовать, скажем, кирпич. Ответы оцениваются по нескольким критериям. Критерий беглости — это просто количество данных ответов. Человек считается творческим, если предлагает как можно больше разнообразных идей. Следующий критерий — оригинальность. Это стандартность или нестандартность ответа. Если ответ дают практически все люди (например, использовать кирпич на стройке), то такой ответ считается неоригинальным. Если же определенный ответ предлагают всего лишь несколько или даже один человек (например, кирпич можно привязать к веревке — и будет якорь для надувной лодки), то он получает высокие баллы за оригинальность.

Иногда для оценки творческих способностей психологи предлагают сочинить стихотворение по определенным правилам или составить коллаж, а работы оценивают художники или поэты.

Мы видим, что исследуют интеллект и креативность по совершенно разным принципам. При решении интеллектуальной задачи испытуемый должен прийти к единственно верному ответу. При решении творческой — необходимо придумывать идеи, находить множество оригинальных решений. К тому же творческие задачи — почти такие же, как те, с которыми человек сталкивается в жизни, чего нельзя сказать о задачах в тестах на интеллект.

Французский городской парк Бьове (Мевон) ежегодно к лимонному фестивалю украшают фигурами героев сказок, сделанными из цитрусовых.

Осталось понять, как связаны интеллектуальные и творческие достижения между собой. Некоторые ученые полагают, что интеллект и креативность — это независимые способности: одно необязательно предполагает другое.

Например, в одном из исследований выяснилось, что дети с высоким интеллектом и с ярко выраженными творческими наклонностями уверены в своих возможностях, умеют обуздывать эмоции, чувства, желания, легко сосредотачиваются и отличаются любопытством. Школьники, у которых низкий интеллект и практически отсутствует тяга к творчеству, являются хорошо устроенными в жизни и довольны ей. Их низкий интеллект компенсируется общительностью или, наоборот, некоторой пассивностью.

А вот детям с интеллектом ниже среднего, но одаренным, приходится тяжелее. У них отмечались низкая самооценка, ощущение постоянного конфликта между собственным представлением о мире и школьными требованиями, отсутствие веры в себя, боязнь оценки со стороны окружающих. Умные ребятки с низкими творческими способностями направляют энергию на учебу, неудачи при этом воспринимают как катастрофу, они боятся высказывать свое мнение, общаться.

Мы видим, что в основном две последние группы детей с разными уровнями интеллектуального и творческого развития испытывают трудности в жизни. Возможно, высокий интеллект при высокой креативности будет механизмом, который не позволит человеку остаться беспомощным. Низкий интеллект при низкой креативности вообще не создаст проблем своему обладателю.

Художник южно-африканского происхождения Стивен Грегори использует в своей работе человеческие кости, украшая их бронзой, полудрагоценными камнями.

Другие ученые придерживаются пороговой теории, по которой до определенного значения IQ (115 — 120 баллов) интеллект и креативность тесно связаны между собой — чем больше интеллект, тем больше креативность. При более высоких значениях интеллекта (выше 120 баллов) эти две способности становятся независимыми друг от друга. Иначе говоря, лишь сверхумные могут либо проявлять, либо не проявлять креативность, в то время как у обычных людей интеллект — необходимое условие творчества.

Но, скорее, ученые разделяют третью точку зрения и утверждают, что интеллект и креативность — тесно связанные друг с другом способности: высокий интеллект предполагает высокие творческие способности, а низкий — низкие.

В начале XX века Л. Термен и К. Кокс по биографическим данным оценили интеллект 282 великих людей прошлого — Наполеона, Лютера, Бетховена, Рембрандта, Ньютона. Оказалось, что их показатели IQ чрезвычайно велики. Самым низким оказался интеллект Дж. Вашингтона, который составил 130 баллов. Самым высоким — интеллект И. Гете, равнявшийся приблизительно 200 баллам.

Скульптура из металлических вешалок и портрет Бриджит Бордо из марок. Выставка «ICONOGRAPHY» в Париже от британского скульптора Дэвида Маха.

В начале 1950-х гг. Э. Ро провела интервьюирование и тестирование 64 виднейших американских ученых в области физики, биологии, психологии и антропологии. Все ученые отличались чрезвычайно высоким интеллектом: IQ 121—194 балла. Можно сделать вывод, что очень талантливые люди оказываются очень умными.

Вообще, разделение интеллекта и креативности — условное. Трудно, например, представить, чтобы какой-нибудь великий ученый с высоким интеллектом не открыл ничего нового в своей области науки.