Поговори с внутренним ребенком… и стань осознанным взрослым

Ученый в области психологии детства Штефани Шталь, предлагает интересный способ защитить себя – встретиться со своим внутренним ребенком, который неизменно сопровождает нас по жизни, и наконец по-взрослому разобраться с ним. Согласитесь, что далеко не у всех детство было по-настоящему счастливым и защищенным, поэтому неприятные воспоминания и грубые впечатления мы всячески скрываем, но это не секрет для внутреннего ребенка.

Как почувствовать своего внутреннего ребенка?

Кстати, внутренний ребенок, по мнению психолога, может быть сумрачным или солнечным, но он определенно накладывает отпечаток на наше поведение и характер, диктуя свои правила. В этом контексте важно почувствовать своего ребенка, понять и полюбить.

Больше всего хлопот часто доставляет общение с сумрачным ребенком и его непростыми установками. В помощь Штефани Шталь предлагает различные психологические упражнения, которые приносят положительный эффект и способствуют как вытеснению негативных переживаний родом из детства, так и успешному строительству личных стратегий защиты.

Впрочем, не менее тернистым, по мнению ученого, будет путь перестройки и у тех, кто открыл в себе своенравного солнечного ребенка, зависимого от настроения и сверхчувствительного.

Исследователь сразу настраивает нас на то, чтобы двигаться в работе от сумрачного к солнечному ребенку, а не наоборот. Многие знают по себе, что порой их сумрачный ребенок со своими сильными чувствами одерживает верх и берет управление над мыслями, чувствами и поступками.

Часто установки являются причинами различных жизненных проблем. Какими бы сложными не казались эти проблемы на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении можно убедиться, что в их основе лежит простое ядро. Найти его и изменить –главная задача.

«Неотъемлемой частью этой работы, – пишет Шталь,– является отделение взрослого я внутри себя от сумрачного ребенка. Они не должны постоянно перемешиваться в восприятии. С помощью силы взрослого разума важно осознать, когда установки сумрачного ребенка срабатывают. А внутренний взрослый должен помочь понять, что у тебя были бы другие установки, если бы родители вели себя иначе или были другими людьми. Твой взрослый разум должен осознать, что эти маленькие, ничего не значащие предложения не могут выражать твою ценность, это только отголоски воспитательного стиля родителей.

Ребенок приходит в наш мир чистым и беззащитным, и когда родители, пусть даже сами того не желая, транслируют ему сигнал о том, что он ничего не значит, ребенок не может противостоять этому. Это не его вина».

С рождения ты – яркая звезда!

Так считает популярный психолог Йенс Корссен. Если внутреннему взрослому предельно ясно, что ты – яркая звезда и не можешь нести вину за поведение родителей, то остается объяснить это твоему сумрачному ребенку, чтобы он тоже это осознал.

Когда человек носит в себе тайную установку «Я недостаточно хорош!», то он (неосознанно) очень старается ее опровергнуть. А если он уже смирился с установкой, то сделает все (тоже неосознанно), чтобы ее подтвердить.

Типичной стратегией разрушить такое убеждение является, к примеру, перфекционизм. В редких случаях перфекционизм возникает из страстного увлечения каким-то делом, а в основном он появляется из всеобъемлющего чувства страха быть отвергнутым или потерпеть неудачу. Есть много людей, которые под влиянием своих отрицательных установок очень стараются все делать правильно.

Ученый заключает, что все жизненные проблемы, связанные с собственным участием, восходят к проблемам сумрачного ребенка. Если ты хочешь выйти из своей детской программы, то есть хочешь стать счастливым, то тебе придется признать, что ты конструируешь действительность, исходя из установок твоего сумрачного ребенка.

Наши чувства часто кажутся нам такими могущественными и неотвратимыми. И с детских лет мы привыкаем к тому, что есть только одна-единственная, именно наша действительность. Поэтому совершенно осознанно обрати свое внимание на то, насколько сильно твои установки влияют на чувства и как обширна область действия твоих защитных стратегий в повседневной жизни.

Между тем, мы уже поняли, что из-за стратегий защиты нашего Сумрачного ребенка травмируем сами себя, а иногда и окружающих. Поэтому очень важно, чтобы мы отделили сумрачного ребенка от внутреннего взрослого, тогда у нас получится лучше управлять собой. Это требует, чтобы каждый раз мы себя ловили в тот момент, когда сумрачный ребенок появляется и действует, чтобы вовремя «включить» режим внутреннего взрослого.

В чем ценность состояния осознанного взрослого

Доктор Шталь обоснованно заявляет, что солнечный ребенок – это внутреннее состояние, которое мы все любим. Чем же именно оно характеризуется? Это, прежде всего, способность полностью отдаться тому, что происходит здесь и сейчас. Солнечный ребенок любит веселье и удовольствие, он любопытный и спонтанный. Он не задумывается о себе самом и любит себя таким, какой есть. Он не сравнивает себя с другими детьми, потому что его взгляд обращен не к себе, а к миру вокруг. Поэтому он не наблюдает за самим собой, не задумывается над тем, какое впечатление произведет на других детей. Он может спонтанно громко засмеяться, запрыгать, запеть и наслаждаться жизнью, но он также умеет самозабвенно работать и учиться.

Новые установки, высшие ценности, осознание нашей силы и возможностей должны нам помочь разбудить в себе солнечного ребенка. Обе задачи тесно связаны с чувствами и настроениями.

«Жизнь становится гораздо проще, если проживать ее в приподнятом настроении» – считает психолог Йенс Корссен. В приподнятом настроении я дружелюбнее, остроумнее, добрее и доброжелательнее. И это способствует не только тому, что я чувствую себя лучше, но и положительно воздействует на всех, кто находится рядом со мной. Если же я в плохом расположении духа, то реагирую раздраженно и агрессивно, или уползаю в свою раковину и запечатываю дверь.

Штефани Шталь предлагает познакомиться и освоить приемы, которые помогут научиться так регулировать восприятие, мысли и чувства, чтобы как можно чаще находиться в состоянии разумного внутреннего взрослого. Потребуется разрушить отрицательные переживания и установки, возникшие из них проекции и искажения восприятия.

Цель состоит в достижении состояния, в котором не понадобится самозащита. Другими словами, надо полюбить себя. Чем лучше ты к себе относишься, тем меньше тебе хочется прятаться от внешнего мира. Чем больше понимаешь себя, тем легче тебе будет находить общий язык с собой и другими людьми – и окружающим с тобой.

Работа над ошибками. Рекомендации психолога.

Никакие человеческие отношения не могут быть идеальными. Мы совершаем ошибки и заблуждаемся. Поэтому относись к своим собственным недостаткам и слабостям других людей с максимально возможным великодушием. Агрессия и мелочность наносят вред, прежде всего, тебе самому – они портят настроение и отягощают межличностные отношения. Кстати о настроении: юмор может помочь привнести во взаимодействия легкость и доброжелательность.

Важно научиться больше заботиться о себе, принять ответственность за свое самочувствие.

Одна из самых больших проблем людей состоит в том, что они не умеют говорить «нет». Они боятся не оправдать ожидания своего окружения. Такие люди хотят все сделать правильно и угодить всем, страх быть отвергнутым руководит их действиями. Такая проблема существует у всех, кто использует стратегию защиты, приспособления. Преодолеть эти противоречия помогут упражнения.

Упражнение «Отпусти свои чувства»

1. Закрой глаза и ощути, как ты сейчас себя чувствуешь. Как чувствует себя твое тело. Следи за своим дыханием. Обрати свое внутреннее внимание на все свое тело. Просто выясни, как оно себя чувствует. Ощути, где есть напряжение. Пошли свое внимание к тем частям тела, которые напряжены и скованны. Расслабь их, посылая туда свое дыхание и сознательно высвобождая их.

2. Подумай о проблеме, которую ты хочешь отпустить. Почувствуй, как она ощущается в твоем теле. Давит? Тянет? Стучит сердце? Перехватывает дыхание? Прими это.

3. Представь, как ты усиливаешь стратегию защиты. Если твоя стратегия защиты – перфекционизм, представь себе, как ты делаешь все еще более идеально и совершенно. Если ты реагируешь на свои проблемы отстранением и отрицанием, то представь, как ты совершенно замыкаешься в себе и вообще больше ничего не делаешь. Если ты решаешь свои проблемы атакуя и нападая, представь себе, что ты становишься еще более агрессивным. Ощути, как твое тело чувствует себя, когда ты усиливаешь свою стратегию защиты. Давит сильнее в груди? Тянет еще больше в области живота? Ты начинаешь потеть?

4. Теперь «вдохни» это чувство в себя и заставь мысли о своей проблеме исчезнуть. Прогони их. Чувствуй только свое тело. Дыши довольно долго в той части твоего тела, где сидят отрицательные чувства, пока они не исчезнут. Почувствуй, каково это.

Следующим шагом ты можешь записать стратегии успеха, которые кажутся тебе особенно важными и которые ты бы хотел применить в повседневной жизни.

Вместо вывода

Поиск оптимального решения не должен сводиться к тому, чтобы улучшить стратегии защиты. Целью должно стать такое поведение, при котором тебе будет хорошо с самим собой и рядом с другими. Итак, гордись собой и радуйся себе, когда



ты с пониманием относишься к своему сумрачному ребенку;



отстаиваешь свою позицию (несмотря на страх);



заступаешься за кого-то (несмотря на страх);



тебе удается отличить действительность от интерпретации;



разрушаешь свои проекции;



остаешься при своих аргументах, если отсутствуют достаточные контраргументы;



признаешь правоту другого, если он прав;



решаешь конфликт открыто и честно;



отстаиваешь свои убеждения и ценности;



берешь на себя ответственность за свои чувства и поведение;



тебе удается избавиться от чувства зависти;



действительно внимательно кого-то слушаешь;



принимаешь вызов, которого раньше избегал;



наслаждаешься жизнью;



живешь открыто и честно.



Если многие из этих утверждений актуальны для тебя, это говорит о том, что ты находишься в состоянии осознанного взрослого. Ты такой, какой есть, и хорош именно этим.