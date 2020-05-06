США (Сенат штата Миннесота) признали независимость Республики Арцах.

Сенат американского штата Миннесота признал независимость Республики Арцах . Таким образом Миннесота стала десятым штатом США признавшим независимость Арцаха.





В документе, подписанном в США (Минесоте), выражается поддержка территориальной целостности, независимости, суверенитета и неприкосновенности границ Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика).





Наго́рно-Караба́хская Респу́блика, Респу́блика Арца́х— не имеющее выхода к морю частично признанное государство в Закавказье, провозглашённое 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

Расположена на севере географического региона Передняя Азия и северо-востоке Армянского нагорья. Граничит с Арменией на западе, с Азербайджаном на севере и востоке и Ираном на юге. Территория — около 11 500 км².

Население по предварительным данным переписи 2015 года — 150 932 человека. Абсолютное большинство верующих — христиане армяне.

Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на американском направлении — это ничего не сказать. Не далек тот день когда отношения США признают независимость Арцаха, и поддержит население в их праве на демократическое развитие в семье развитых стран мира. И это вам не бла бла бла, а реальные постановления и мышление американцев.

И да, неприятности для Азербайджана только начинаются. И не только на американском направлении, кстати говоря.









