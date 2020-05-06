Youngsan планирует начать производство автобусов Hyundai и Thaco в Армении.

Компания Youngsan (Корея) планирует начать производство (в основном сборку) автобусов среднего размера Hyundai и Thaco в Армении. MOU (меморандум о взаимопонимании) уже подписан.

Корейский автогигант «Hyundai» занимается выпуском коммерческой (грузовой и пассажирской) техники с самого начала своего существования. Кстати, название компании можно перевести как «современность» – что корейские специалисты стараются подчеркивать в каждой своей новой модели (стремясь реализовать в их конструкции все самые современные и высокотехнологические наработки). При этом «Hyundai» не стесняется использовать опыт и технологии своих многочисленных зарубежных партнеров – что положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции и способствует росту объемов продаж. Линейка коммерческих автомобилей бренда «Hyundai» охватывает «все сегменты»: от малотоннажных бортовых грузовичков и микроавтобусов до больших междугородных автобусов и крупнотоннажных грузовых авто.

Выпуском автобусов корейский автогигант занимается с 1967 года, но лишь в начале 1990-х годов концерн «Hyundai» начал усиленное развитие данного направления, сопровождающееся активной экспансией на зарубежных рынках (в том числе российском). В настоящий момент модельная гамма коммерческого пассажирского транспорта «Hyundai» включает широкий выбор модификаций: начиная с небольших городских микроавтобусов и заканчивая междугородними автобусами с повышенным уровнем комфорта. Автобусы этого корейского бренда пользуются хорошим спросом по всему миру, отличаются неприхотливостью в обслуживании, высоким качеством сборки и приемлемой ценой.





Hyundai County – автобус малого класса, разработанный ведущим корейским производителем коммерческой техники. Данная модель выпускается в нескольких модификациях, адаптированных под городские или пригородные маршруты. В целом Hyundai County характеризуется как экономичный, выносливый и практичный автобус с довольно высоким уровнем комфорта и широкими возможностями для расширения комплектации за счет различных опций (включая такие как: индивидуальные светильники для каждого пассажира и дополнительные потолочные полки для мелкого багажа).



