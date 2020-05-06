 ААА поблагодарила народ США и сенатора штата Миннесота за признание независимости Арцаха

Армянская Ассамблея Америки поблагодарила Сенатора штата Миннесота Мэри Киффмейер, которая стала автором резолюции о признании независимости Арцаха. Об этом Армянская Ассамблея Америки написала в своем Facebook.



Согласно Ассамблее, резолюция является важным символическим жестом, который признает и поддерживает основные права народа Арцаха на жизнь, самоуправление и процветание в свободе и безопасности, а также в мире со своими соседями.



Резолюция также служит напоминанием о том, что такие штаты США, как Калифорния, Джорджия, Гавайи, Луизиана, Мэн, Массачусетс, Мичиган и Род-Айленд признали резолюцию о независимости Республики Резолюция также служит напоминанием о том, что такие штаты США, какпризнали резолюцию о независимости Республики Арцах , отмечает Ассамблея.





В документе, подписанном в США (Минесоте), выражается поддержка территориальной целостности, независимости, суверенитета и неприкосновенности границ Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика).



Наго́рно-Караба́хская Респу́блика, Респу́блика Арца́х— не имеющее выхода к морю частично признанное государство в Закавказье, провозглашённое 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

Расположена на севере географического региона Передняя Азия и северо-востоке Армянского нагорья. Граничит с Арменией на западе, с Азербайджаном на севере и востоке и Ираном на юге. Территория — около 11 500 км².

Население по предварительным данным переписи 2015 года — 150 932 человека. Абсолютное большинство верующих — христиане армяне.



Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на американском направлении — это ничего не сказать. Не далек тот день когда отношения США признают независимость Арцаха, и поддержит население в их праве на демократическое развитие в семье развитых стран мира. И это вам не бла бла бла, а реальные постановления и мышление американцев.

И да, неприятности для Азербайджана только начинаются. И не только на американском направлении, кстати говоря.



Сенат американского штата Миннесота признал независимость Республики Арцах . Таким образом Миннесота стала десятым штатом США признавшим независимость Арцаха.В документе, подписанном в США (Минесоте), выражается поддержка территориальной целостности, независимости, суверенитета и неприкосновенности границ Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика).Наго́рно-Караба́хская Респу́блика, Респу́блика Арца́х— не имеющее выхода к морю частично признанное государство в Закавказье, провозглашённое 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР.Расположена на севере географического региона Передняя Азия и северо-востоке Армянского нагорья. Граничит с Арменией на западе, с Азербайджаном на севере и востоке и Ираном на юге. Территория — около 11 500 км².Население по предварительным данным переписи 2015 года — 150 932 человека. Абсолютное большинство верующих — христиане армяне.Сказать, что для Азербайджана это политическая катастрофа на американском направлении — это ничего не сказать. Не далек тот день когда отношения США признают независимость Арцаха, и поддержит население в их праве на демократическое развитие в семье развитых стран мира. И это вам не бла бла бла, а реальные постановления и мышление американцев.И да, неприятности для Азербайджана только начинаются. И не только на американском направлении, кстати говоря.



