Госорган Белоруссии обязал граждан к самоизоляции

Государственный правительственный орган Республики Беларусь утвердил перечень обязательных требований по самоизоляции. Правительство изменило своё раннее постановление от 08 апреля 2020 года. Соответствующий документ подписан председателем Сергеем Румасом и опубликован 6 мая на Национальном правовом интернет-портале республики

Согласно правительственному акту, отныне в стране, лица, инфицированные COVID 19, должны информировать специальные службы о предполагаемом источнике своего поражения вирусом. Вместе с этим, они обязаны сообщить о всех личных контактах и местах, где они находились. Получившие заболевание первого уровня люди, в обязательном порядке, проходят обследование у медиков.

Что касается сроков самоизоляции, то они могут быть урезаны или дополнены, в строгом соответствии с решением лечащего или наблюдающего пациента врача.

В документе, также, есть пункт касающейся детей до 10 лет. Такие маленькие граждане, обязаны самоизолироваться в случае контактов со вторым уровнем заражения (более сложного, чем первый). Им нельзя посещать детсады или учебные заведения. Изоляцию детям, должны обеспечить их законные представители.

Постановление совета министров вступило в силу со дня его опубликования.