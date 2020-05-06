Госорган Белоруссии обязал граждан к самоизоляции

Согласно правительственному акту, отныне в стране, лица, инфицированные COVID 19, должны информировать специальные службы о предполагаемом источнике своего поражения вирусом. Вместе с этим, они обязаны сообщить о всех личных контактах и местах, где они находились. Получившие заболевание первого уровня люди, в обязательном порядке, проходят обследование у медиков.
Что касается сроков самоизоляции, то они могут быть урезаны или дополнены, в строгом соответствии с решением лечащего или наблюдающего пациента врача.
В документе, также, есть пункт касающейся детей до 10 лет. Такие маленькие граждане, обязаны самоизолироваться в случае контактов со вторым уровнем заражения (более сложного, чем первый). Им нельзя посещать детсады или учебные заведения. Изоляцию детям, должны обеспечить их законные представители.
Постановление совета министров вступило в силу со дня его опубликования.