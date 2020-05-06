Президент Молдовы отметил необходимость обновления автобусов в столице

Глава государства Молдавия Игорь Додон 6 мая провёл встречу с градоначальником Кишинёва Ионом Чебаном, с которым обсудил вопросы обновления автобусов в столице, а также отметил необходимость улучшения ситуации с общественным транспортом, так как из-за эпидемии транспорт работал бесплатно несколько недель. В связи с этим, в данной области накопились задолженности. Об этом сообщает

Встреча официальных лиц происходила в рамках обсуждения многих актуальных вопросов, которые касаются обеспечения нормального функционирования Кишинёва в условиях постпандемического кризиса, в котором на данный момент находится.

Примар сообщил президенту о том, что все муниципальные медицинские учреждения оснащены необходимыми защитными средствами, медикаментами и расходными материалами. Чебан отметил, что больницы полностью готовы к работе, обусловленной эпидемией.

Также, мэр выразил благодарность Додону за выделение 100 миллионов леев из национального бюджета, которые направлены на реконструкцию дорог столицы.

По окончанию встречи, лидер страны заявил, что руководство страны всегда открыто для оказания поддержки городским властям по решению возникающих проблем.