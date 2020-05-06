Кому выгодна неправда о войне рассказал Николай Патрушев

– Мы помним, сколько смертей и изломанных человеческих судеб, сколько боли, мук и страданий принесли на нашу землю фашистские захватчики и их «приспешники», – сказал Николая Патрушев, в канун 75-летия Великой Победы.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что для историков и так называемой западной элиты ложь и извращённая трактовка событий Великой Отечественной войны стала инструментом принижения главной роли РФ, а тогда Советского Союза. Об этом генерал армии, Герой Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» рассказал в газете

Он также напомнил, что благодаря полному разгрому фашистской Германии, удалось сохранить государственность других стран, в том числе спасти советский народ.

Скажем, что на сегодняшний день всё меньше и меньше остаётся участников и очевидцев событий тех трагических событий, поэтому нужно чтить святую память о победе и беречь те идеалы, за которые сражалось старшее поколение.

По этому поводу, Секретарь Совбеза привёл пример, что многие граждане Японии и других стран не знают, кто принял решение об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки.

– Им внушили, что именно США обеспечили разгром германского фашизма и японского милитаризма, – подчеркнул Патрушев.

Он особо добавил, что в нынешний век интернета материалы западных историков-очернителей с извращённой трактовкой фактов и наглым вымыслом заполнили инфопросторы. Так, западные авторы призывают пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира.

– Замалчивается преступный Мюнхенский сговор и англосаксонские концлагеря, — продолжил Секретарь Совбеза.

В заключении он написал, что справедливость требует не допустить лжи истории в память о бессмертном подвиге миллионов воинов и тружеников тыла, чья преданность своей Родине «всегда будет служить примером верности долгу и высшим нравственным ориентиром для всех последующих поколений».

Напомним, что 22 июня в 4 часа утра фашистская Германия вторглась в СССР, война продолжалась 1418 дней и ночей. В итоге 9 мая 1945 года, советские граждане по радио, от Юрия Левитана, услышали сообщение о полном разгроме Германии и о триумфальном окончании войны.