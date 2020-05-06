Ветераны войны будут награждены юбилейными медалями Киргизии и России

Награды будут вручать местная государственная организация, органы местного самоуправления вместе с военными комиссариатами на местах.
Следует отметить, что юбилейная медаль, изготовленная по инициативе российской стороны, «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», утверждённая 28 сентября 2018 года, является единой по всей территории СНГ.
Напомним, что президент Киргизии 30 апреля текущего года подписал постановление о том, что генеральному штабу вооружённых сил страны совместно с правительством необходимо организовать награждение ветеранов войны и тружеников тыла соответствующей медалью.