Ветераны войны будут награждены юбилейными медалями Киргизии и России

Глава государства Киргизия Сооронбай Жээнбеков 6 мая поручил начать награждение ветеранов ВОВ и других участников войны, к ним приравненных, а также тружеников тыла юбилейной медалью «1941-1945–жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуштагы Жеңишке 75 жыл». Одновременно с ними, будут вручены медали от имени российского президента Владимира Путина, изготовление которых было утверждено Советом президентов СНГ. Об этом

Награды будут вручать местная государственная организация, органы местного самоуправления вместе с военными комиссариатами на местах.

Следует отметить, что юбилейная медаль, изготовленная по инициативе российской стороны, «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», утверждённая 28 сентября 2018 года, является единой по всей территории СНГ.

Напомним, что президент Киргизии 30 апреля текущего года подписал постановление о том, что генеральному штабу вооружённых сил страны совместно с правительством необходимо организовать награждение ветеранов войны и тружеников тыла соответствующей медалью.