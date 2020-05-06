Индия бесплатно передала Украине 30 тыс. противовирусных таблеток

Власти Украины 5 мая бесплатно получили от Индии 30 тысяч противовирусных лекарственных препаратов. Соответствующие товары были получены от посла Индии Партха Сатпатхи. Об этом FMG NEWS сообщили в пресс-офисе МИД.

Церемония получения гуманитарной помощи была проведена в министерстве иностранных дел. В ходе мероприятия было отмечено, что дальнейшее распределение таблеток будет реализовано министерством здравоохранения Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что данная поддержка является настоящим жестом дружбы со стороны индийского народа, а также его правительства. Он выразил уверенность в том, что это послужит дальнейшему укреплению партнёрства между государствами.

Сатпатхи, в свою очередь, назвал Индию и Украину «двумя большими демократиями». Он подчеркнул, что правительства двух стран вовремя отреагировали на вирусную угрозу.

В рамках переговоров стороны также обсудили специальное разрешение на коммерческое приобретение министерством здравоохранения гидроксихлорохина, который содержится в соответствующих таблетках.

Напомним, что препараты с данным лекарственным веществом в настоящее время активно изучаются во многих странах, включая США и Европейский регион. Эффективность средства в лечении коронавируса на данный момент ещё не доказана.