Трасса «Караганда-Балхаш» обретёт новую жизнь

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 6 мая совершил рабочую поездку в Карагандинский край, с целью проверки хода работ по реконструкции трассы «Караганда — Балхаш». Этот проект реализуется в рамках программы «Нурлы жол». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе правительства

Транспортная лента, на которой происходит реконструкция, вытянулась на 363 километра. Всего в ремонтных работах задействованы 1800 строителей и 900 единиц дорожно-строительной техники. Уже в нынешнем году планируется запустить движение по новому асфальту, на протяжении всей магистрали.

В проектировании «новой жизни» автотрека, инженеры учли и особенности местности, по которой стелется дорога. На трассе будут построены 33 путепроводных рукава, для пересечения сельскохозяйственной техники, чтобы не мешать скоростному потоку. Также, дорожные строители возведут 17 мостов.

Премьер Аскар Мамин поставил задачу не снижать темпы работ и указал на стратегическую значимость восстанавливаемой транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в целом в ракурсе государственной программы в Карагандинской области будут приведены в порядок более 800 километров автодорог.