В регионах Армении построят медицинские центры

В первую очередь, глава минздрава Армении Арсен Торосян проинформировал о ходе работы по строительству медцентров в городах Мартуни и Ехегнадзоре.
Он отметил, что, на сегодняшний день, ведутся работы по организации тендеров на сумму 5,1 млрд драмов, после завершения их начнётся само строительство учреждений.
Более того, в различных регионах государства проводят ремонт, строительство и реконструкцию ещё 12 медцентров.
Отметим, что суммарная стоимость данных строительных работ оценивается в 18,5 млрд, также планируется направить в эту отрасль ещё 3,8 млрд для покупки оборудования.
Между тем, Никол Пашинян подчеркнул о необходимости качественно осуществлять работы и с соблюдением установленных сроков.
Затем, премьер-министр добавил, что объявленные программы должны обеспечивать и создавать новые рабочие места, особенно в строительной области.
Также, 5 мая глава правительства обсудил итоги реализации антикризисных мер, объём помощи которой, составил уже свыше 62 млрд драмов.
Напомним, что на утро 6 мая в Армении число инфицированных COVID-19 увеличилось до 2782, из них вылечены 1135 человек.