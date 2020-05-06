В регионах Армении построят медицинские центры

Никол Пашинян 5 мая провёл очередное совещание, в ходе которого обсуждены программы капрасходов на 2020 год в сфере медицины. Об этом FMG.NEWS сообщили вглавы правительства.

В первую очередь, глава минздрава Армении Арсен Торосян проинформировал о ходе работы по строительству медцентров в городах Мартуни и Ехегнадзоре.

Он отметил, что, на сегодняшний день, ведутся работы по организации тендеров на сумму 5,1 млрд драмов, после завершения их начнётся само строительство учреждений.

Более того, в различных регионах государства проводят ремонт, строительство и реконструкцию ещё 12 медцентров.

Отметим, что суммарная стоимость данных строительных работ оценивается в 18,5 млрд, также планируется направить в эту отрасль ещё 3,8 млрд для покупки оборудования.

Между тем, Никол Пашинян подчеркнул о необходимости качественно осуществлять работы и с соблюдением установленных сроков.

Затем, премьер-министр добавил, что объявленные программы должны обеспечивать и создавать новые рабочие места, особенно в строительной области.

Также, 5 мая глава правительства обсудил итоги реализации антикризисных мер, объём помощи которой, составил уже свыше 62 млрд драмов.

Напомним, что на утро 6 мая в Армении число инфицированных COVID-19 увеличилось до 2782, из них вылечены 1135 человек.