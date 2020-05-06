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В Таджикистане отреагировали на ложную новость о болезни Рахмона

В Таджикистане отреагировали на ложную новость о болезни РахмонаНедавние новости о тяжёлом состоянии здоровья президента Таджикистана Эмомали Рахмона были опровергнуты в правительстве. Соответствующее заявление сделал помощник лидера страны по социальному развитию и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода. Об этом 5 мая сообщило информагентство «Ховар».

Рахмонзода объяснил, что один из представителей оппозиционного объединения Шарофиддин Гадоев, будучи за границей, распространил ложную информацию о болезни Рахмона. Чиновник добавил, что «враг народа» заявил о вылете главы государства в Германию, где его якобы будут лечить.

Согласно утверждению госслужащего, данная новость является абсолютной ложью, которая призвана посеять панику среди населения Таджикистана. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны ряда лиц имеют цель пошатнуть национальное единство страны. 

Рахмонзода акцентировал внимание на том, что самолёт Gulfstream G-III компании Phoenix Air, который был указан в соответствующем сообщении, прибыл в Таджикистан 3 мая с гуманитарной помощью от Германии. При этом, госслужащий отметил, что данный процесс был одобрен правительством страны.

Чиновник призвал граждан не верить подобным слухам и проверять соответствующую информацию в официальных источниках. Он также добавил, что на данный момент Эмомали Рахмон занят принятием необходимых мер для недопущения дальнейшего распространения инфекции COVID-19 в стране.





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