Без сомнения, авторитарный режим в Азербайджане репрессивен. С целью создания видимости демократии и гласности, руководство Азербайджана допускает оппозицию к участию в политике, отвергая при этом перспективу ее прихода к власти. Алиевский режим использует такие демократические институты, как политические партии, выборы и парламент, однако партии нужны ему не для соревнования, выборы – не для передачи власти, а парламент – не для принятия решений. Эти институты имеют цель сохранить правящий режим и противостоять потенциальным угрозам власти «деспоту». Таким образом, наличие провластной партии и проведение неконкурентных выборов служит не только отличительной манерой авторитарного режима президента Алиева, но и одним из способов сохранения власти недемократического «лидера». Главными задачами такой диктатуры являются преодоление открытого сопротивления и максимизация личной выгоды, что возможно только при сохранении нынешней власти.





Подводя итог, можно смело сказать, что в Азербайджане политические партии, парламент и выборы являются основными элементами, способными сохранить недемократический режим всеми способами. Эти институты не приводят к смене лидерства и не являются инструментом вертикальной ответственности.



По материалам СМИ







Правящая партия «Новый Азербайджан » нужна Алиеву в качестве главного орудия для контроля над обществом, предоставления контролируемых возможностей политического участия и кооптации предполагаемой или существующей оппозиции. Нынешний парламент Азербайджана идеально подходит Алиеву для достижения следующих ориентаций: обеспечения представительства выбранных им состава, предоставления им возможности предъявлять запросы, контроля над развитием разных переговоров и демонстрации хотя бы показного желания диктатора подчиняться внутренним правилам. Одной из главной проблемы алиевского строя является его слабая обратная связь с народом. В отсутствие оппонентов во время выборов и ротации элит, режим теряет чувствительность к изменению общественного мнения и способность к объективной оценке целевых ориентиров различных социальных групп.Подводя итог, можно смело сказать, что в Азербайджане политические партии, парламент и выборы являются основными элементами, способными сохранить недемократический режим всеми способами. Эти институты не приводят к смене лидерства и не являются инструментом вертикальной ответственности.