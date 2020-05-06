Армения в годы Великой Отечественной Войны | Вклад в Победу





76-я стрелковая дивизия (51-я гвардейская «Витебская» ордена Ленина Краснознаменная имени К. Е. Ворошилова)

В мае 1922 года в Ереване была сформирована 76-я Армянская стрелковая дивизия. Первым командиром СД был полковник А. П. Мелик-Шахназаров. В рядах дивизии свою первую закалку получили Маршал СССР И. Х. Баграмян и Главный Маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян. В декабре 1935 года СД было присвоено имя К. Е. Ворошилова, а 29.05.1936 г. была награждена орденом Красного Знамени. Дивизия 25.08.1941 года вступила на территорию Ирана для исполнения особых задании, а после возвращения — с сентября 1941 года на фронте в Полтавской области. Дивизия отличилась в Сталинградской битве и 23.11.1942 г. была преобразована в 51-ю гвардейскую и награждена орденом Ленина (19.06.1943). СД активно участвовала в Курской битве, в боях по освобождению Прибалтики и Белоруссии. 10.07.1944 г. дивизии было присвоено почетное наименование «Витебская». СД с боями прошла более 8.000 км, освободила около 1.000 населенных пунктов, уничтожила 50.000 и взяла в плен 15.000 солдат и офицеров, более 19.000 воинов были награждены орденами и медалями, 25 стали Героями Советского Союза, а 7 — полными кавалерами Ордена славы. В 1960 году дивизия была расформирована.



89-я стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия

Была сформирована 14.12.1941 году в Ереване как 474-я СД, а в 26.12.1941 г. переименована в 89-ю. На фронте с 10.08.1942 г. по 9.05.1945г., пройдя боевой путь от предгорьев Кавказа до Берлина. С 1945 года дислоцировалась в Армении. Расформирована в 1956 г. в связи с расформированием национальных дивизий. октябре 1943 года за выполнение боевых задач на Таманском полуострове дивизии было присвоено почетное наименование «Таманская». 24.04.1944 г. за выполнение боевых задач по освобождению Керчи СД была награждена орденом Красной Звезды. За активное участие в Крымской операции и в боях по освобождению Севастополя дивизия была награждена орденом Красной Знамени, а 5 воинам-армянам было присвоено звание ГСС. Единственная из всех национальных формирований 89-я СД участвовала в штурме Берлина и за это была награждена орденом Кутузова 2-й степени. В годы ВОВ 89-я СД прошла путь в 7250 км, из них с боями 3640 км, освободила более 900 населенных пунктов, уничтожила 19.000 и взяла в плен 10.000 солдат и офицеров. 12.000 воинов были награждены орденами и медалями, 9 из них стали ГСС, 8 — полными кавалерами Ордена Славы. Командирами 89-й СД были: полковник Закиян Семен Георгиевич, полковник Саркисян Андраник Саркисович, полковник Василян Арташес Аршакович, генерал-майор Сафарян Нвер Георгиевич, генерал-майор Мартиросян Гайк Оганесович, генерал-майор Миансаров Сергей Аркадьевич. В 1961 г. в городе Балаклава (Крым) на месте братского захоронения воинов 89-й СД на средства Арм. ССР была построен памятник.



261-я стрелковая дивизия

Была сформирована осенью 1942 г. СД защищала госграницу от угрозы турецкого вторжения и отправляла пополнение в действующую армию. Она явилась кузницей кадров для армянских национальных дивизий, сражавшихся на фронтах. В частях всеобщего военного обучения в Армении прошли подготовку около 85 тыс. военнообязанных, которые, овладев военным делом, влились в ряды действующей армии. Первым командиром СД был полковник Нерсес Балоян.

Мобилизация прошла организованно, в условиях высокого патриотического подъема. От Армянской ССР было мобилизовано около 300 000 армян, что составляло 20−23% всего населения (в 1940 году население Арм. ССР — 1.370.000), еще из других республик СССР было призвано более 200.000, т. е. в общем 500.000, а из армян диаспоры было мобилизовано около 100.000 — в итоге 600.000. Из них более 200.000 погибли на фронте (что сопоставимо с потерями армии США — 300.000). Было сформировано 6 национальных армянских стрелковых дивизий. В начальный период ВОВ в Арм. ССР формировались или доукомплектовались еще 8 стрелковых дивизий: 31-я, 61-я, 136-я, 138-я, 151-я, 236-я, 320-я, 406-я. Решением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 29.07.1941 года территория Арм. ССР считалась прифронтовой.В мае 1922 года в Ереване была сформирована 76-я Армянская стрелковая дивизия. Первым командиром СД был полковник А. П. Мелик-Шахназаров. В рядах дивизии свою первую закалку получили Маршал СССР И. Х. Баграмян и Главный Маршал бронетанковых войск А. Х. Бабаджанян. В декабре 1935 года СД было присвоено имя К. Е. Ворошилова, а 29.05.1936 г. была награждена орденом Красного Знамени. Дивизия 25.08.1941 года вступила на территорию Ирана для исполнения особых задании, а после возвращения — с сентября 1941 года на фронте в Полтавской области. Дивизия отличилась в Сталинградской битве и 23.11.1942 г. была преобразована в 51-ю гвардейскую и награждена орденом Ленина (19.06.1943). СД активно участвовала в Курской битве, в боях по освобождению Прибалтики и Белоруссии. 10.07.1944 г. дивизии было присвоено почетное наименование «Витебская». СД с боями прошла более 8.000 км, освободила около 1.000 населенных пунктов, уничтожила 50.000 и взяла в плен 15.000 солдат и офицеров, более 19.000 воинов были награждены орденами и медалями, 25 стали Героями Советского Союза, а 7 — полными кавалерами Ордена славы. В 1960 году дивизия была расформирована.Была сформирована 14.12.1941 году в Ереване как 474-я СД, а в 26.12.1941 г. переименована в 89-ю. На фронте с 10.08.1942 г. по 9.05.1945г., пройдя боевой путь от предгорьев Кавказа до Берлина. С 1945 года дислоцировалась в Армении. Расформирована в 1956 г. в связи с расформированием национальных дивизий. октябре 1943 года за выполнение боевых задач на Таманском полуострове дивизии было присвоено почетное наименование «Таманская». 24.04.1944 г. за выполнение боевых задач по освобождению Керчи СД была награждена орденом Красной Звезды. За активное участие в Крымской операции и в боях по освобождению Севастополя дивизия была награждена орденом Красной Знамени, а 5 воинам-армянам было присвоено звание ГСС. Единственная из всех национальных формирований 89-я СД участвовала в штурме Берлина и за это была награждена орденом Кутузова 2-й степени. В годы ВОВ 89-я СД прошла путь в 7250 км, из них с боями 3640 км, освободила более 900 населенных пунктов, уничтожила 19.000 и взяла в плен 10.000 солдат и офицеров. 12.000 воинов были награждены орденами и медалями, 9 из них стали ГСС, 8 — полными кавалерами Ордена Славы. Командирами 89-й СД были: полковник Закиян Семен Георгиевич, полковник Саркисян Андраник Саркисович, полковник Василян Арташес Аршакович, генерал-майор Сафарян Нвер Георгиевич, генерал-майор Мартиросян Гайк Оганесович, генерал-майор Миансаров Сергей Аркадьевич. В 1961 г. в городе Балаклава (Крым) на месте братского захоронения воинов 89-й СД на средства Арм. ССР была построен памятник.Была сформирована осенью 1942 г. СД защищала госграницу от угрозы турецкого вторжения и отправляла пополнение в действующую армию. Она явилась кузницей кадров для армянских национальных дивизий, сражавшихся на фронтах. В частях всеобщего военного обучения в Армении прошли подготовку около 85 тыс. военнообязанных, которые, овладев военным делом, влились в ряды действующей армии. Первым командиром СД был полковник Нерсес Балоян.

390-я стрелковая дивизия

Была сформирована в сентябре-октябре 1941 г. на Закавказском фронте. В боях ВОВ с 23.11.1941 г. в составе 51-й Армии. В Керченско-Феодосийской десантной операции (26.12.1941−2.01.1942) дивизия высадилась в районе Феодосии и сражалась в Крыму. С февраля 1942 г. СД действовала как армянская национальная. На протяжении пяти месяцев — до мая 1942 г. СД вела изнурительные и кровопролитные бои против превосходящих сил противника. Воины-армяне несли большие потери, но оказывали врагу героическое сопротивление. В бою погибли командир СД С. Закиян, многие командиры и бойцы. В ходе майского наступления немецкой 11-й армии в Крыму (8−20.05.1942) СД понесла большие потери и в 14.06.1942 г. была расформирована. Командирами 390-й СД были: полковник Виноградов Иван Гаврилович, полковник Закиян Семен Григорьевич, полковник Людников Иван Ильич, полковник Бабаян Амаяк Григорьевич.



408-я стрелковая дивизия

Была сформирована 09.08.1941 г. С марта 1942 г. официально стала армянской. С 15.09.1942 г. дивизия участвовала в тяжелых боях под Новороссийском и Туапсе. В октябре 1942 г. в ожесточенных боях по обороне Гойхтского перевала (Туапсинский район), находясь в полном окружении, сумела противостоять превосходившего противника, а затем выйти из окружения. В связи с большими потерями 28.10.1942 408-я СД была преобразована в 408-ю бригаду, а 23.11.1942 — в 7-ю стрелковую бригаду. В мае 1943 г. на основе 7-й стрелковой бригады была создана 23-я дивизия, которая активно участвовала в боях по форсированию Днепра закончила боевую путь на Эльбе. Командиром 408-й СД был полковник Павел Николаевич Кицук (1.09.1941−25.11.1942).

409-я стрелковая «Кировоградско-Братиславская» Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени дивизия

Была сформирована в августе1941г. С февраля 1942 г. официально стала армянской. До декабря 1942 г. Защищала госграницу с Турцией. В боях ВОВ с декабря 1942 г. Активно участвовала в боях по освобождению Чечено-Ингушской АСССР, Ставропольского и Краснодарского краев. Отличилась в боях по освобождению г. Кировоград и 8.01.1944г. СД была присвоена почетное наименование «Кировоградская». В 29.03.1944 г. СД была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени. Участвовала в Яссо-Кишиневской операции, в боях по освобождению Венгрии, отличилась в боях по освобождению Братиславы, 17.05.1945 г. СД была присвоена почетное наименование «Братиславская». В конце ВОВ СД парадным маршем вошла в Вену. СД прошла с боями 11.000 км, освободила 226 населенных пункта, уничтожила 38.000 солдат и офицеров противника. В 2.07.1945г. 409-я СД была расформирована. Командирами 409-й СД были: полковник Василян Арташес Аршакович, полковник Гладков В.Ф., полковник Добровольский М.И., полковник Сорокин Г.С., генерал-майор Гречаный Евстафий Петрович, полковник Рубан Н.А.



Народное хозяйство

Все отрасли народного хозяйства с первых же дней были перестроены в соответствии с требованиями военного времени. Благодаря предпринятым мерам, в короткое время был решен вопрос по замене отправившихся на фронт рабочих и крестьян женщинами, пожилыми людьми, инвалидами и даже школьниками. Благодаря их героическому труду Арм. ССР превратилась в военный лагерь, в боевой арсенал Красной Армии. Несмотря на тяжелые условия в период ВОВ промышленность Арм. ССР не только не остановилась ни на минуту, но и продолжала развиваться быстрыми темпами. Было сдано в эксплуатацию 30 новых предприятий, освоено производство 300 видов новых изделий (в т. ч. 10 видов боеприпасов, 2 — вооружения, 6 — связи), были изготовлены корпуса 82-мм осколочных мин — 233 тысяч штук, корпусов авиабомбы — 203 тысяч, корпусов противотанковых мин — 150 тысяч, корпуса противопехотных мин — 130 тысяч. Ереванский завод номер 447 освоил ремонт поврежденных самолетов. За год производилось: 450 тысяч тонн медной руды и 8 тысяч тонн меди, 100 тысяч тонн цемента, 90 тысяч тонн карбида, 5 тысяч тонн каучука, 6 тысяч тонн серной кислоты, 20 миллион банок консервов, 800 тысяч пар обуви, 3 тысяч тонн табака, 7,5 тысяч тонн мяса, 600 тысяч декалитров вина.



В области сельского хозяйства не только сохранился довоенный уровень производства продукции, но и были развиты отрасли, тесным образом связанные с обеспечением нужд фронта. За годы войны посевная площадь не только не уменьшилась, но и увеличилась. В области экономики главная задача состояла в том, чтобы создать слаженное военное хозяйство, способное обеспечить все нужды фронта.







Героическая оборона Москвы

В битве под Москвой участвовало несколько тысяч воинов-армян. Генерал-майор И.Х. Баграмян был начальником штаба фронтовой оперативной ударной группы правого крыла ЮЗФ. Он с командующим группы генерал-лейтенантом Ф.Я. Костенко сравнительно в ограниченные сроки и в условиях суровых морозов подготовил и осуществил Елецкую наступательную операцию. Из участников обороны Москвы более известны: 1. командующий артиллерий ЮЗФ генерал-лейтенант, ГСС М.А. Парсегов, 2. начальник политуправления ЮЗФ бригадный комиссар С.Ф. Галаджев, 3. командир 49-й кавалерийской дивизии полковник Т.В. Дедеоглу, 4. командир 340-й СД 50-й, подполковник С.С. Мартиросян, 5. командир 239-й СД полковник Г.О. Мартиросян.

В битве под Москвой участвовало несколько тысяч воинов-армян. Генерал-майор И.Х. Баграмян был начальником штаба фронтовой оперативной ударной группы правого крыла ЮЗФ. Он с командующим группы генерал-лейтенантом Ф.Я. Костенко сравнительно в ограниченные сроки и в условиях суровых морозов подготовил и осуществил Елецкую наступательную операцию. Из участников обороны Москвы более известны: 1. командующий артиллерий ЮЗФ генерал-лейтенант, ГСС М.А. Парсегов, 2. начальник политуправления ЮЗФ бригадный комиссар С.Ф. Галаджев, 3. командир 49-й кавалерийской дивизии полковник Т.В. Дедеоглу, 4. командир 340-й СД 50-й, подполковник С.С. Мартиросян, 5. командир 239-й СД полковник Г.О. Мартиросян.

Сталинградская эпопея

В Сталинградской битве участвовало 30.000 армян, из них 10.000 погибли в боях. Около половины из них за проявленное мужество и отвагу были награждены: Красной Звезды — 1. замкомандира по политчасти героически оборонявшей единственно уцелевшем от бомбожки «Дома Павлова», пулеметной роты 42-го гв. С.П. Ваче Авагимов, 2. военврачи 2-го ранга Шаварш Казарян и Саркис Мнацаканян (оперировали каждый более 2200 бойцов). Около 2.000 армян, из коих более 200 летчиков, воевали в рядах Воздушных армий. В разгроме врага достойную лепту внесли также армяне-танкисты. Более 1.000 были награждены: орденом Красного Знамени — командир 60-й мехбригады полковник А. Карапетян (2-мя) и член Военного совета 5-й ТА генерал-майор Г. Туманян, орденом Ленина — военный комиссар 133-й (11-я гв.) ТБр ст. батальонный комиссар Гр. Галустян. В обороне Сталинграда активно участвовали армяне-жители города: директор завода «Красный Октябрь», Героя Социалистического Труда П. Матевосян, директор завода «Электролиз» Н. Оганджанянц. Под руководством комиссий бригад Академии архитектуры СССР во главе вице-президента Каро Алабяна с октября 1943 г. был разработан генеральный план восстановления и развития Сталинграда не только как крупного промышленно-административного центра, но и как города-героя. До конца 1945 г. из Арм. ССР в фонд восстановления Сталинграда было собрано 215.000.000 рублей.



Курская дуга

В Курской битве активно участвовали 10.000 воинов-армян. За проявленные в боях мужество и отвагу многие из них были награждены орденами и медалями, а 2 стали Героем Советского Союза (ГСС). В успешном проведении Орловской операции значительной была роль командующего 11-й гв. А ЗФ генерал-лейтенанта И. Х. Баграмяна. Уже 27.08.1943 г. ему было присвоено звание генерал-полковника, он был награжден орденом Суворова 1-й ст. Начальник штаба ВВС КА, генерал-лейтенант авиации Худяков С. А. (Ханферянц А. А.) координировал действия авиации Воронежского и Степного фронтов по обеспечению наземных войск, разрабатывал основы массированного применения авиации на главных направлениях наступления. Ему было присвоено звание генерал-полковника, был награжден орденом Суворова 1-й ст. Из участников Курской битвы более известны: 1. командир 50-й СК 38-й, А генерал-майор С. С. Мартиросян, 2. командир 74-й СД 13-й, А генерал-майор А. А. Казарян.





Оборона Кавказа

В битве за Кавказ участвовало 100.000 воинов-армян. Многие из них за проявленные мужество и отвагу в боях были удостоены наград, а 6 — звания ГСС. Адмирал флота И. С. Исаков был замкомандующего Северо-Кавказского направления, координировал действия морских сил с сухопутными войсками. 4.10.1942г. был тяжело ранен, ему ампутировали ногу. 89-я СД в наступательных боях уничтожила до 11.500 солдат и офицеров врага. За успешное проведение боевых операции по очищению Таманского полуострова от захватчиков приказом ВГК от 9.10.1943г. СД присваивается почетное наименование «Таманская», а командир СД генерал-майор Н. Г. Сафарян был награжден орденом Суворова 2-й ст. 409-я СД вносила весомый вклад в освобождение от оккупантов Чечено-Ингушской АССР, Ставропольского и Краснодарского краев. 408-я СД на туапсинском направлении, в р-не Шаумян, Гойтх, долина реки Пшиш участвовала в ожесточенных боях и ценою огромных потерь преграждала противнику путь в Закавказье. Десятки тысяч воинов-армян в битве за Кавказ участвовали также в рядах других соединений и частей.



Освобождение Керчи и Крыма

В боях за освобождение Керчи и Крыма активно участвовали и армяне. 9 армян и 2 уроженца РА ГСС. 5 ГСС из 89-й СД были удостоены этого звания за мужество в боях за освобождение Севастополя. За проявленное мужество и отвагу в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 8 воинов-армян были награждены орденом Ленина. За образцовое выполнение боевых задач в боях по прорыву Керченского оборонительного рубежа и проявленное мужество всего личного состава 89-я СД была награждена орденом Красной Звезды, а за успешное проведение операции по очищению Крыма — орденом Красного Знамени. 390-й и 400-й полки за успешное проведение боев на рубежах Севастопольского обвода 26.05.1945 г. получили почетное наименование «Севастопольских», а командир СД генерал-майор Н. Г. Сафарян был награжден орденом Кутузова 2-й ст.

В Сталинградской битве участвовало 30.000 армян, из них 10.000 погибли в боях. Около половины из них за проявленное мужество и отвагу были награждены: Красной Звезды — 1. замкомандира по политчасти героически оборонявшей единственно уцелевшем от бомбожки «Дома Павлова», пулеметной роты 42-го гв. С.П. Ваче Авагимов, 2. военврачи 2-го ранга Шаварш Казарян и Саркис Мнацаканян (оперировали каждый более 2200 бойцов). Около 2.000 армян, из коих более 200 летчиков, воевали в рядах Воздушных армий. В разгроме врага достойную лепту внесли также армяне-танкисты. Более 1.000 были награждены: орденом Красного Знамени — командир 60-й мехбригады полковник А. Карапетян (2-мя) и член Военного совета 5-й ТА генерал-майор Г. Туманян, орденом Ленина — военный комиссар 133-й (11-я гв.) ТБр ст. батальонный комиссар Гр. Галустян. В обороне Сталинграда активно участвовали армяне-жители города: директор завода «Красный Октябрь», Героя Социалистического Труда П. Матевосян, директор завода «Электролиз» Н. Оганджанянц. Под руководством комиссий бригад Академии архитектуры СССР во главе вице-президента Каро Алабяна с октября 1943 г. был разработан генеральный план восстановления и развития Сталинграда не только как крупного промышленно-административного центра, но и как города-героя. До конца 1945 г. из Арм. ССР в фонд восстановления Сталинграда было собрано 215.000.000 рублей.В Курской битве активно участвовали 10.000 воинов-армян. За проявленные в боях мужество и отвагу многие из них были награждены орденами и медалями, а 2 стали Героем Советского Союза (ГСС). В успешном проведении Орловской операции значительной была роль командующего 11-й гв. А ЗФ генерал-лейтенанта И. Х. Баграмяна. Уже 27.08.1943 г. ему было присвоено звание генерал-полковника, он был награжден орденом Суворова 1-й ст. Начальник штаба ВВС КА, генерал-лейтенант авиации Худяков С. А. (Ханферянц А. А.) координировал действия авиации Воронежского и Степного фронтов по обеспечению наземных войск, разрабатывал основы массированного применения авиации на главных направлениях наступления. Ему было присвоено звание генерал-полковника, был награжден орденом Суворова 1-й ст. Из участников Курской битвы более известны: 1. командир 50-й СК 38-й, А генерал-майор С. С. Мартиросян, 2. командир 74-й СД 13-й, А генерал-майор А. А. Казарян.В битве за Кавказ участвовало 100.000 воинов-армян. Многие из них за проявленные мужество и отвагу в боях были удостоены наград, а 6 — звания ГСС. Адмирал флота И. С. Исаков был замкомандующего Северо-Кавказского направления, координировал действия морских сил с сухопутными войсками. 4.10.1942г. был тяжело ранен, ему ампутировали ногу. 89-я СД в наступательных боях уничтожила до 11.500 солдат и офицеров врага. За успешное проведение боевых операции по очищению Таманского полуострова от захватчиков приказом ВГК от 9.10.1943г. СД присваивается почетное наименование «Таманская», а командир СД генерал-майор Н. Г. Сафарян был награжден орденом Суворова 2-й ст. 409-я СД вносила весомый вклад в освобождение от оккупантов Чечено-Ингушской АССР, Ставропольского и Краснодарского краев. 408-я СД на туапсинском направлении, в р-не Шаумян, Гойтх, долина реки Пшиш участвовала в ожесточенных боях и ценою огромных потерь преграждала противнику путь в Закавказье. Десятки тысяч воинов-армян в битве за Кавказ участвовали также в рядах других соединений и частей.В боях за освобождение Керчи и Крыма активно участвовали и армяне. 9 армян и 2 уроженца РА ГСС. 5 ГСС из 89-й СД были удостоены этого звания за мужество в боях за освобождение Севастополя. За проявленное мужество и отвагу в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции 8 воинов-армян были награждены орденом Ленина. За образцовое выполнение боевых задач в боях по прорыву Керченского оборонительного рубежа и проявленное мужество всего личного состава 89-я СД была награждена орденом Красной Звезды, а за успешное проведение операции по очищению Крыма — орденом Красного Знамени. 390-й и 400-й полки за успешное проведение боев на рубежах Севастопольского обвода 26.05.1945 г. получили почетное наименование «Севастопольских», а командир СД генерал-майор Н. Г. Сафарян был награжден орденом Кутузова 2-й ст.

Освобождение Украины

В боях за освобождение Украины участвовали около 80.000 армян, из них более 30.000 погибли. За проявленные мужество и отвагу несколько тысяч из них были награждены, а 21 армянину и 4 уроженцам Армении других национальностей было присвоено звание ГСС, из них 14 армян и 3 уроженца были удостоены звания ГСС за форсирование Днепра. 6-им воинам-армянам звание ГСС было присвоено за подвиги, совершенные при освобождении городов Украины. Более известны из них командир 20-й гв. МехБр 1-й ТА 1-й УкрФ гв. полковник А. Х. Бабаджанян. 50-й СК 38-й, А 1-й УкрФ генерала-майора С. С. Мартиросяна после свобождения Харькова и Сумы форсировал Днепр, севернее Киева в р-не Лютежа, и создал плацдарм на правом берегу реки. Лютежский плацдарм сыграл большую роль в освобождении Киева, после чего его назначили начальником гарнизона города. С.С. Мартиросян был награжден орденом Ленина и 12 раз был удостоен благодарности ВГК за активное участие в боях за освобождение Украины. В боях за освобождение Украины отличилась 409-я СД, получив почетное наименование «Кировоградская». СД уничтожила более 15.000 солдат и офицеров врага, была награждена орденом Богдана Хмельницкого 2-й ст. Из участников освобождения Украины более известны: 1. начальник штаба 60-й, А ЦентрФ генерал-майор Г. А. Тер-Гаспарян, 2. член Военного совета 12-й, А генерал-майор Г. Л. Туманян, 3. член Военного совета ЦентрФ генерал-майор С. Ф. Галаджев.





Освобождение Белоруссии

В боях по освобождению Белоруссии участвовали более 50.000 армян, из них около 15.000 погибли. Многие из них за мужество и отвагу были награждены орденами и медалями, а 10 были удостоены звания ГСС, половина из них за форсирование реки Днепр. Командующий 1-м ПрибалтФ генерал армии И. Х. Баграмян активно участвоавал в планировании и успешном проведении Городокской наступательной операции. В 29.07.1944 г. за успешное руководство войсками 1-й ПрибалтФ в ходе Белорусской операции и достигнутые успехи был удостоен звания ГСС. В рядах 1, 3, 4 и 16-й воздушных армий служили более 1.000 армян. Более 1.000 армян боролись в рядах партизанских бригад и отрядов. Из участников боев за освобождения Белоруссии более известны: 1. начальники политуправления 1-й БелФ генерал-майор С. Ф. Галаджев и 3-й БелФ генерал-майор С. Б. Казбинцев, 2. начальник санитарного управления 1-й ПрибалтФ генерал-лейтенант медицинской службы А.И. Бурназян, 3. замкомандующий 4-й ударной, А 1-й ПрибалтФ генерал-майор Б.И. Арушанян, 4. начальник штаба 49-й, А 2-й БелФ генерал-майор С.И. Гиносян, 5. представитель штаба артиллерии генерал-лейтенант И.Д. Векилов, 7. командир 290-й СД 49-й, А генерал-майор И.Г. Гаспарян.



Героическая оборона Ленинграда

В героической обороне Ленинграда активно участвовали воины-армяне. За активное участие, проявленные героизм и мужество в небе Ленинграда командир 47-й Штурмового авиаполка подполковник Н.Г. Степанян посмертно был удостоен звания Дважды ГСС. В историческое событие — прорыв блокады Ленинграда в 18.01.1943 г. свою достойную лепту внес комиссар 1-го отдельного батальона майор Гайк Оганесович Мелконян — первым подписав акт прорыва блокады, о встрече Волховского и Ленинградского фронтов. Из участников обороны Ленинграда более известны: 1. начальник Главного морского штаба, замглавнокомандующего Сев-Зап. направления адмирал И.С. Исаков, 2. генерал-полковник медицинской службы, Герой Социалистического Труда, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, директор Физиологического института Л.А. Орбели, 3. директор Государственного Эрмитажа академик И.А. Орбели, 4. начальник Октябрьской железной дороги Б.К. Саламбеков, 5. начальник Военно-строительного управления Северно-Западного, Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов полковник А.Г. Караогланов. За руководство по обеспечению снабжения населения блокадного города и войск ЛенФ 30.09.1943 г. член ГКО, зампредседателя СНК СССР, нарком внешней торговли СССР А. И. Микоян был удостоен звания Герой Социалистического Труда.



Освобождение Прибалтики

Несколько тысяч воинов-армян активно участвовали в освобождении Прибалтики, а 3 были удостоены звания ГСС и 3 стали Полными кавалерами Ордена Славы. Из участников боев за освобождение Прибалтики более известны: 1. начальник политуправления 3-го БелФ генерал-лейтенант С.Б. Казбинцев, 2. начальник штаба 33-й, А генерал-лейтенант С.И. Гиносян, 3. командир 14-го СК генерал-лейтенант Б.И. Арушанян, 4. замкомандующего 43-й, А генерал-майор Г.О. Мартиросян, 5. начальник санитарного управления 1-го ПрибалтФ генерал-лейтенант медицинской службы А.И. Бурназян, 6. командир 338-й СД генерал-майор А.Г. Бабаян, 7. командир 146-й СД генерал-майор С.И. Карапетян, 8. командир 215-й СД генерал-майор А.А. Казарян.



Освобождение Европы

За мужество и отвагу, проявленные в боях по освобождению Польши звания ГСС присвоено 18 воинам-армянам и 4-м уроженцам Армении других национальностей. 8 воинов-армян стали полными кавалерами Ордена Славы. За активное участие в освобождении польских городов 10 армянам приказом ВГК была обьявлена благодарность, в т. ч.: 1. командир 11-й гв. ТК 1-й гв. ТА, ГСС полковник А.Х. Бабаджанян, 2. командир 73-й СК 52-й, А генерал-майор С.С. Мартиросян, 3. командир 146-й СД 3-й, А генерал-майор С.И. Карапетян. В боях по освобождению городов Польши активно участвовала 89-я СД. Командир дивизии генерал-майор Н.Г. Сафарян был награжден орденом Суворова 1-й ст. В боях за Румынию около 1.000 армян были награждены, а один был удостоен звания ГСС. За активное участие в Ясско-Кишиневской наступательной операции командир 50-й СК генерал-майор С.С. Мартиросян был награжден орденом Ленина. За бои по освобождению Югославии двое армян были удостоены звания ГСС. Более известен командир АЭ 337-го авиаполка дальнего действия гв. капитан Г.Г. Агамирян. Как руководитель спецгруппы до 10.10.1944 г. с аэродрома Киева на самолете «Б-25» он сделал 44 вылета в Югославию в ночное время, каждый полет длился 9−12 часов, для Народно-освободительной армии Югославии сбросил более 20 тонн груза. Все полеты выполнял в исключительно сложных метеоусловиях ночью, при облачности и интенсивном обледенении, в абсолютной отсутствии видимости. Десятки тысяч воинов-армян участвовали в боях по освобождению Чехословакии. За образцовое выполнение заданий в боях по освобождению Праги и проявленные мужества и отвагу командир 73-й СК 52-й, А 1-й УкрФ генерал-майор С.С. Мартиросян был удостоен звания ГСС. Почетный гражданин Праги. За активное участие в боях по освобождению Братиславы 409-я Армянская С. Д. получила почетное наименование «Братиславская».





Победа над нацистской Германией

В боях при разгроме Восточной Пруссии и Германии 10 армянам и 2 русским-уроженцам Армении было присвоено звание ГСС. Из них более известны: 1. командир 311-й СД 61-й, А 1-й БелФ генерал-лейтенант Борис Александрович Владимиров, 2. командир 35-й МехБр 2-й гв. ТА генерал-майор Амаяк Григорьевич Бабаян. Десять воинов-армян стали полными кавалерами Ордена Славы. Командующий 3-й БелФ И.Х. Баграмян за Кенигсбергскую операцию был награжден орденом Суворова 1-й ст. 11 армян были награждены орденом Ленина, в т. ч: начальники политуправления 1-й БелФ генерал-лейтенант С.Ф. Галаджев и 3-й БелФ генерал-майор С.Б. Казбинцев. Орденом Суворова 1-й ст.: 1. командир 146-й СД генерал-майор С.И. Карапетян, 2. командир 11-го гв. ТК полковник А.Х. Бабаджанян. Орденом Суворова 2-й ст.: 1. командир 11-й гв. СК 3-й БелФ генерал-майор Б.И. Арушанян, 2. командир 215-й СД 3-й БелФ генерал-майор, ГСС А.А. Казарян.



Особенно в боях за взятие Берлина свою достойную лепту внесла 89-я СД 33-й, А 1-й БелФ. СД смелым маневрированием и хорошо организованным и слаженным действиями штурмовых отрядов успешно блокировала сильно укрепленный опорный пункт в центральном районе — крепости Берлина в парке Хумбольдт-Хайн. Поставив п-ка в безвыходное положение вынудила гарнизон численностью 6.000 солдат 2.05.1945г. сложить оружие. СД была награждена орденом Кутузова 2-й ст.

В боях при разгроме Восточной Пруссии и Германии 10 армянам и 2 русским-уроженцам Армении было присвоено звание ГСС. Из них более известны: 1. командир 311-й СД 61-й, А 1-й БелФ генерал-лейтенант Борис Александрович Владимиров, 2. командир 35-й МехБр 2-й гв. ТА генерал-майор Амаяк Григорьевич Бабаян. Десять воинов-армян стали полными кавалерами Ордена Славы. Командующий 3-й БелФ И.Х. Баграмян за Кенигсбергскую операцию был награжден орденом Суворова 1-й ст. 11 армян были награждены орденом Ленина, в т. ч: начальники политуправления 1-й БелФ генерал-лейтенант С.Ф. Галаджев и 3-й БелФ генерал-майор С.Б. Казбинцев. Орденом Суворова 1-й ст.: 1. командир 146-й СД генерал-майор С.И. Карапетян, 2. командир 11-го гв. ТК полковник А.Х. Бабаджанян. Орденом Суворова 2-й ст.: 1. командир 11-й гв. СК 3-й БелФ генерал-майор Б.И. Арушанян, 2. командир 215-й СД 3-й БелФ генерал-майор, ГСС А.А. Казарян.Особенно в боях за взятие Берлина свою достойную лепту внесла 89-я СД 33-й, А 1-й БелФ. СД смелым маневрированием и хорошо организованным и слаженным действиями штурмовых отрядов успешно блокировала сильно укрепленный опорный пункт в центральном районе — крепости Берлина в парке Хумбольдт-Хайн. Поставив п-ка в безвыходное положение вынудила гарнизон численностью 6.000 солдат 2.05.1945г. сложить оружие. СД была награждена орденом Кутузова 2-й ст.

Партизаны

В победу над нацизмом участвовали партизаны-армяне. Только на Украине и в Белоруссии сражались 2.000, в Крыму и на Северном Кавказе — 500, во Франции — 1.200, в Греции — 1.000, в Голландии — 800. В составе партизанского соединения легендарного Ковпака (Украина) действовал отряд Сергея Арутюнянца (100), в соединении генерала Наумова — отряд имени Микояна Арамаиса Овсепяна (250), отряд имени Чапаева (Белоруссия) — Хачика Матевосяна, во Франции — 1-й советский партизанский полк полковника Александра Казаряна (из 2500 — 1200 армяне).



Вклад армян диаспоры

В победу над нацизмом свою достойную лепту внесли также зарубежные армяне. Подавляющее большинство их ориентировалось на родину-мать, сплотившись вокруг организаций национальных фронтов. Зарубежные армяне не только морально защищали мать-родину, но и оказывали материальную помощь Красной Армии. Более 50.000 армян с оружием в руках сражались против нацизма в армиях союзных стран. Около 20.000 сражались в рядах армии США. Из них Ерванд Дервишян был удостоен ордена «Медаль почета конгресса», которым в годы войны наградили всего 87 человек. Около 30.000 армян сражались в армиях Франции и Великобритании. Один из руководителей Движения Сопротивления Мисак Манушян стал Национальным героем Франции, партизан Мкртич Даштоян — Национальным героем Италии.





Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) в ВОВ

Из Из НКР и из Северного Арцаха в боях ВОВ участвовали 90.000 армян (30% населения), из них 45.000 погибли. Звание ГСС было присвоено 31 карабахцам-армянам, а Маршал СССР И.Х. Баграмян и командир 47-й ШАП подполковник Н.Г. Степанян стали дважды ГСС. 7 карабахцев стали полными кавалерами Ордена Славы. Родом из НКР : Маршал СССР И.Х. Баграмян, Адмирал Флота СССР И.С. Исаков, Главный Маршал Бронетанковых войск СССР А.Х. Бабаджанян, Маршал Авиации С.А. Худяков (А.А. Ханферянц), 2 адмирала, 24 генерала. Из НКР для фонда обороны было собрано 42 миллиона рублей, 6 кг золота, 600 кг серебра, на фронт было отправлено около 22.000 посылок.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник военного парада в Степанакерте Месроп Погосян рассказал, что он прошел всю войну от 1941 до 1945 года и участвовал во многих парадах в Москве и других городах.



"Я горд, что дожил до сегодняшнего дня. И я уверен, что победа в 1945 году послужила примером для наших карабахских воинов. Сегодня я увидел и убедился, что карабахский народ всегда будет побеждать", - сказал ветеран.



"Я горжусь, что в наших победах есть и моя заслуга. Я смотрел парад и вспоминал своих боевых товарищей, которые погибли", - поделился участник войны в Нагорном Карабахе Мгер Арутюнян.







Роль Армянской Апостольской Церкви

Уже 4.07.1941г. Католикос Всех армян Геворг VI Чорекчян призвал всех армян встать на защиту Родины: «Поддержать Советский Союз означает поддержать Родину. Победа Советского Союза означает победа армянского народа». Зов Католикоса о сборе денег для строительства танковой колонны «Давид Сасунский» нашел самый широкий отклик. Об этом и о собранных средствах (сам Католикос передал только драгоценностей на сумму более 850.000 рублей) он 28.05.1944 г. сообщил И. Сталину: «В эти знаменательные дни, когда наша славная Красная Армия, проявляя чудеса беспримерной храбрости, изгоняет врага из пределов священной Родины, я счастлив сообщить об исключительном успехе, выпавшем и на долю моего пастырского послания ко всем советским и зарубежным армянам, о сплоченной поддержке великого дела по освобождению народов от нависшей над ними угрозы. Десятки тысяч сынов армянского народа, совместно с сынами братских народов Союза, честно выполняют долг перед Отечеством и, не щадя жизни, доблестно сражаются на фронтах, в непосредственной схватке с беспощадным врагом. Зарубежные армяне, следуя примеру чтимого ими Эчмиадзинского католикосата, приносят на алтарь свои обильные пожертвования на постройку танковой колонны «Давид Сасунский».



7.06.1944г. в ответном письме И. Сталин написал: «Прошу передать зарубежным верующим армянам, внесшим средства на строительство второй танковой колонны «Давид Сасунский», мой привет и благодарность Красной Армии». В итоге на собранные средства были построены 43 танка «Т-34» и переданы в 119-й отдельный танковый полк под командованием подполковника Войновского. На всех танках на армянском было написано «Давид Сасунский». Полк героически сражался в боях по освобождению Белоруссии и Прибалтики, и День Победы встретил на берегу Балтийского моря, был награжден орденом Красного Знамени получил гвардейское звание. На средства собранные по зову Католикоса были построены еще одна танковая колонна и авиаэскадрилья, носящая имя «Генерал Баграмян». Католикос Всех армян Геворг VI Чорекчян за эти заслуги в деле борьбы с нацизмом был награжден медалью «За оборону Кавказа».

______________

Великая Отечественная война армянами была воспринята с необычайным патриотическим подъемом. Для армян большая гордость, что единственная национальная дивизия в составе ВС СССР, которая участвовала в штурме Берлина, была 89-я, трижды орденоносная Армянская Таманская дивизия. После взятия Берлина у стен поверженного рейхстага, воины-армяне с оружием в руках и песней на устах под звуки зурны танцевали свой победный танец «Кочари».

На 01.11.1947 г. за участие в ВОВ были награждены 66.802 армян (8-е место в СССР). Героями Советского Союза стали 114 (6-е место в СССР), в том числе: 4 — в советско-финской войне, 92 — в ВОВ, и 11 других национальностей. Двое стали дважды Героями Советского Союза (И.Х. Баграмян, Н.Г. Степанян), 27 — полными кавалерами Ордена Славы. В ВС СССР первым Кавалером ордена Славы 3-й степени стал Г.А. Исраелян. Имена 6-и армян приказом навечно занесены в списки личного состава тех подразделений, в которых они служили. 7 летчиков стали гастелловцами, 6 воинов — матросовцами.



На 31.12.1945 в ВОВ участвовали: 1 Маршал авиации, 1 Адмирал флота, 64 генерала. В послевоенный период из участников ВОВ звание генерала было присвоено 83, вице-адмирала — 3, контр-адмирала — 4. По числу генералов-участников ВОВ армяне занимают 4-е место в СССР. Ханферянц А.А. (Худяков С.А.) — Маршал авиации, И.Х. Баграмян — Маршал Советского Союза, И.С. Исаков — Адмирал Флота Советского Союза, А.Х. Бабаджанян — Главный Маршал Бронетанковых войск СССР, С.Х. Аганов — Маршал инженерных войск СССР. В боях ВОВ из армян были: командующий фронтом — 1, члены Военных Советов фронтов — 3, командующие артиллерией фронтов — 3, начальники политуправления фронтов — 3, командующие армией — 3, командующие корпусом — 6, командиры дивизий — 28, командиры бригад и полков — более 100 армян. Среди офицерского состава ВВС, танковых войск, артиллерии, учащихся в Военных академиях армяне занимали 4-е место в СССР. На фронтах каждый 4-й политработник был армянином. На армянском языке издавались 16 фронтовых газет.



За выдающиеся трудовые достижения в годы ВОВ 8 армянам было присвоено звание Героя Социалистического Труда, 3-им дважды, 1-му трижды. Несмотря на тяжелые условия войны 29.11.1943 г. была создана Академия наук Арм. ССР (президент И.А. Орбели). Особо надо отметить роль созданного Ереванского института физики со станциями изучения космических лучей.

Большой вклад в оборонную и ядерную программу внесли выдающийся ученые: 1. Алиханов А.И. — основатель Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Герой Соцтруда, 2. Щелкин К.И. (Метаксян К.О.) — главный конструктор «Челябинск-70», основатель Всесоюзного НИИ технической физики, трижды Герой Соцтруда, 3. Кочарянц С.Г. — главный конструктор «Арзамас-16», дважды Герой Соцтруда.

Безусловно важную роль сыграли разведчики-армяне: ГСС Геворг Варданян, генералы Г. Б. Овакимян, И.И. Агаян, М.А. Аллахвердов, А.А. Варданян, Г.Л. Туманян.



Из Арм. ССР в Фонд обороны было собрано более 45 миллионов рублей, в Фонд Красной Армии — около 86 миллионов, для строительства 2-х авиаэскадриль и 3-х танковых колонн более 76 миллионов, теплой одежды — более 1 миллион штук, индивидуальных посылок — 206 тысяч штук, продуктов — 45 вагонов. В Арм. ССР в годы войны в 94 больницах и 50 госпиталях излечились 120.000 раненых солдат и офицеров.

На территории РА находятся 9 мест захоронений участников ВОВ, где покоятся 698 бойцов.

Почти во всех населенных пунктах РА сооружены памятники, а в больших городах — мемориалы, посвященные памяти погибших воинов. Именами военачальников и Героев СССР в городах РА названы улицы, школы, станция метрополитена. В РА активно и плодотворно действуют ветеранские объединения и организации, с областными и районными структурами. В РА действуют несколько государственных, общественных и частных музеев, отражающих участие армянского народа в ВОВ.

Армянский народ, вместе с другими народами СССР принимал самое активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков и внес свою достойную лепту в историческую Великую Победу.



Аваг Арутюнян,

директор Военного музея «Мать Армения » Минобороны Армении,

кандидат исторических наук для портала СоюзИнфо

