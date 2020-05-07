"В победе над фашизмом армяне обессмертили свои имена не тускнеющей славой" | ОДКБ

ОДКБ на своем сайте 25-го апреля опубликовала статью армянского внешнеполитического ведомства, посвященную роли Армении и армянского народа в Великой Отечественной войне.

Ниже приводится полный текст статьи.

Для Армении, как и для всего советского народа, война началась неожиданно. Не прошло двух десятилетий после всех испытаний, выпавших на долю Армении в начале XX века. Страна только начала восстанавливаться, промышленность и сельское хозяйство, набирали темп. Армения , как никогда нуждалась в мире и стабильности. Однако, на родину вторгся враг и вчерашние крестьяне, инженеры, студенты и рабочие массово записывались в ряды Красной Армии.

В Советской Армении всеобщая мобилизация была встречена с небывалым воодушевлением, повсеместно царила атмосфера патриотизма и стремления защищать родину. Почти что каждый пятый житель Армении ушел на фронт. Всего за годы войны в советскую армию было мобилизовано более 300 тысяч уроженцев Армянской ССР, ещё 200 тысяч этнических армян были призваны на фронт из других советских республик. Армяне - красноармейцы и краснофлотцы воевали в военно-морских и сухопутных войсках, в механизированных и пехотных дивизиях, авиации и кавалерии. Более 100 тысяч армян было призвано в вооруженные силы стран антигитлеровской коалиции, больше всего во французскую армию и армию США, почти 20 тысяч бойцов армян. С войны не вернулись больше 200 тысяч армян, что равно 1/7 населения Армении.

В Великой Отечественной войне приняли участие шесть армянских национальных дивизий, из них пять были сформированы уже после начала Войны. 76-я стрелковая дивизия (51-я гвардейская «Витебская» ордена Ленина Краснознаменная имени К. Е. Ворошилова), была сформирована в мае 1922г. в Ереване. В рядах дивизии проходили службу Маршалы И.Баграмян и А. Бабаджанян. В начале Войны Дивизия выполняла особые задания на территории Ирана, затем прошла боевой путь от Сталинграда до Прибалтики и Беларуси, освободив около тысячи населенных пунктов.

Прославленная 89-я стрелковая Таманская Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия, сформировалась в Ереване в декабре 1941г. Дивизия начала свой ратный путь от предгорий Кавказа и участвовала в освобождении Севастополя, Балаклавы, Керчи. За героизм, проявленный на Таманском полуострове, дивизии было присвоено почетное наименование «Таманская». За всю войну таманцами были освобождены более 900 населенных пунктов. Под командованием генерал-майора Нвера Сафаряна 89-я дивизия одна из первых пересекла границу СССР, прошла через всю Польшу и весной 1945г. вошла в столицу Третьего Рейха. За разгром немецкого гарнизона в Берлине, дивизии был присвоен орден Кутузова второй степени. В Балаклаве, где находится братское захоронение бойцов 89-й дивизии на средства АССР был воздвигнут памятник таманцам.

В боях за Керчь принимала участие так же и армянская 390-я стрелковая дивизия, созданная в сентябре 1941г. Бойцы дивизии проявили мужество и стойкость в Крыму.

408-я стрелковая дивизия, была сформирована в августе 1941г. Бойцы дивизии сражались под Новороссийском и Туапсе. В октябре 1942 г., будучи окружённой, дивизия сумела противостоять многочисленным силам противника и прорвать окружение. Победу дивизия встретила на Эльбе.

409-я стрелковая «Кировоградско-Братиславская» Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени дивизия, была сформирована в августе 1941г. До декабря 1942 г. защищала госграницу от вероятного вторжения со стороны Турции, затем участвовала в боях в Чечено-Ингушской АССР, Ставрополе и Краснодаре. Дивизия участвовала в боях по освобождению Венгрии, отличилась в боях по освобождению Братиславы. В конце войны бойцы дивизии парадным маршем вошли в Вену.

261-я стрелковая дивизия была сформирована осенью 1942 г. Перед ней была поставлена задача охранять советско-турецкую госграницу.

Помимо национальных воинских формирований, на территории Армении создавались или доукомплектовались восемь дивизий. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны в Армении прошли подготовку свыше 85 тысяч новобранцев. Поскольку Армения была приравнена к прифронтовой зоне и по ее территории проходил значительный участок государственной границы, особое внимание уделялось подготовке личного состава к сдерживанию попыток вражеского прорыва.

Доблестно сражаясь с фашистскими захватчиками, воины-армяне участвовали во всех крупных сражениях и войсковых операциях Великой Отечественной. Многие тысячи воинов-армян воевали при обороне Москвы, а будущий Маршал Советского Союза Ованес (Иван) Баграмян командовал штабом фронтовой оперативной ударной группы правого крыла юго-западного фронта. В Сталинградской битве участвовало 30 тысяч армян, треть из них погибла. В сражении на Курской дуге приняли участие 10 тысяч воинов-армян. Под Курском так же проявился полководческий талант Баграмяна и будущего маршала авиации Сергея Худякова (Арменак Хамферянц). Более 100 тысяч армян сражались на Кавказе и боях за освобождение Керчи и Крыма. 80 тысяч армян освобождали Украину, 50 тысяч воевали в Белоруссии, в этих боях погибли 45 тысяч армян.

Победным маршем советские дивизии, сформированные в Армянской ССР, и бойцы-армяне в составе советских войск вступили в Европу, освобождая страны и народы от фашистского ига. Многие окончили свой славный путь в Варшаве, Праге и Вене. Взятие Берлина бойцы прославленной Таманской дивизии ознаменовали исполнение народного танца "Кочари" под стенами поверженного Рейхстага.

В годы Войны армянский народ дал Советскому Союзу пять маршалов Победы: Иван (Ованес) Баграмян - Маршал Советского Союза, Иван Исааков (Ованес Исаакян) - Адмирал флота Советского Союза, Амазасп Бабаджанян – главный маршал бронетанковых войск, Сергей Худяков (Арменак Хамферянц) - маршал авиации, Сергей Аганов - маршал инженерных войск. Маршал Баграмян командовал Первым Прибалтийским, а впоследствии, Третьим Белорусским Фронтом. Ещё более 60 генералов-армян осуществляли командование на всех фронтах войны, среди них - трое командующих армиями и трое командующих корпусами. По окончании Войны 83 офицера получили генеральские звания.

За участие в войне к различным государственным наградам были представлены более 66-и тысяч армян. Звания Героя Советского Союза были удостоены 107 солдат и офицеров. Дважды Героями стали Иван Баграмян и Нельсон Степанян. 27 армян стали полными кавалерами Ордена Славы. По числу героев СССР в годы Войны Армения занимает 6-е место.

Армяне проявили себя не только как командиры и бойцы регулярных частей, но и велик их вклад в рядах партизанов и сил сопротивление в Советском Союзе и странах Европы. Во Франции партизанский полк Александра Казаряна насчитывал 1200 армян, а участник французского сопротивления Мисак Манушян стал национальным героем Франции.

Особый вклад в победу внесли армяне-разведчики. В историю разведки золотыми буквами вписан подвиг группы Геворга Вартаняна, раскрывшей план фашистов ликвидировать глав государств участников Тегеранской конференции в ноябре 1943г. Руководство операций осуществлял резидент советской разведки в Тегеране Иван Агаянц.

Нельзя обойти стороной самоотверженный труд тех, кто снабжал фронт боеприпасами и продовольствием. Предприятия Армении производили стратегически важную для фронта продукцию: каучук, медь, карбид, алюминий и многое другое. В республике был организован выпуск военного снаряжения, боеприпасов, взрывчатых веществ, средств связи. В годы войны в Армении было введено в эксплуатацию около 30 предприятий, 110 цехов и мастерских. В республике производилось более 300 видов продукции, необходимой для фронта.

Спасение культурного наследия от разграбления, осквернения и уничтожения стало миссией многих деятелей искусства и науки. В Ленинграде директор государственного Эрмитажа академик-востоковед Иосиф Орбели в считанные дни организовал отправку экспонатов в тыл, тем самым спас бесценные шедевры изобразительного искусства и памятники истории. Свидетельства И.Орбели на Нюрнбергском процессе, стали доказательством умышленного уничтожения фашистами культурных ценностей.

9-ого мая 1945 г. небо над центральной в Ереване площади Ленина осветилось праздничным салютом в честь общей великой победы. Армянский народ разделил радость победы над фашизмом.