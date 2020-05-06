Отношения Армении с Россией находятся на хорошем и высоком уровне | Никол Пашинян

Двусторонние отношения с Россией находятся на хорошем и высоком уровне. Об этом на заседании Национального Собрания в ходе обсуждения отчета о ходе реализации программы Правительства на 2019 год заявил 6 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян
, отвечая на вопросы депутатов.
При этом, по его словам, в интеграционных объединениях с участием Армении и России – ЕАЭС и ОДКБ, Армения
пытается повысить эффективность как самих организаций, так и своего членства. «Это, правда, не означает, что в этих отношениях у нас нет проблем. В этих отношениях есть вопросы, и есть повестка дня», - добавил Пашинян.
Он отметил, что с 2018 года, когда в республике возникла новая политическая ситуация, не только Россия, но и Европейский союз сталкиваются с проблемой адаптации к изменениям, имевшим место в Армении. «Армения
должна представить себя в новом статусе, что и делается», - подчеркнул глава Правительства.