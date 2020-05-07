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Азербайджанская армия в страхе, или что скрывают от родителей | Пандемия COVID-19

 КОРОНАВИРУС В РЯДАХ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ АРМИИ

В азербайджанской армии многие военнослужащие подхватили вирус COVID-19 и находятся в тяжелом состоянии, потеряв всякую надежду на выздоровление.

Один из офицеров отдельной общевойсковой армии Нахичевана Эльвин Джахангиров 1-го мая через социальные сети обратился к командующему, генералу Керему Мустафаеву с открытым письмом, где рассказал об ужасающей эпидемиологической ситуации с короновирусной инфекцией в воинской части, в которой отсутствуют элементарные санитарные условия, о крайнем равнодушии командного состава, с молчаливого согласия которого творится беспредел, о том, как командование не принимает меры в связи с создавшейся ситуацией, поскольку само погрязло в нарушениях и не заботится о своих подчиненных.

 

 

Военнослужащие смотрят на проводимые в армии противоэпидемические мероприятия скептически и с ужасом, наслышав о случаях массового инфицирования в южных районах страны и Нахичеване.


 

А пока военные сводятся в едином мнении, что карантинные мероприятия в вооруженных силах носят скорее формальный характер, поскольку реальное число инфицированных и умерших солдат и офицеров непрерывно возрастает в геометрической прогрессии, что замалчивается армейским командованием. Однако многие, будучи под страхом уголовной ответственности за распространение информации, боятся публиковать заметки на эту тему. Многие пытаются сбежать из воинских частей, если обнаруживают у себя температуру. В целом в армии Азербейджана царит паника и страх. 




  Источник:FMG NEWS

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