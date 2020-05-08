 Армяне в Великой Отечественной войне | вклад и заслуги





Армянский народ ответил на известие о начале Великой Отечественной войны консолидацией сил и ресурсов. Из Армянской ССР в Фонд обороны было перечислено более 45 миллионов рублей, в Фонд Красной Армии — около 86 миллионов, для строительства двух авиаэскадрилий и трех танковых колонн – более 76 миллионов.



В войне приняло участие 20% населения Армянской ССР. Этот показатель – один из наиболее высоких не только среди республик Советского Союза, но и других участников Второй Мировой войны. Армянонаселенный



Более 60 военачальников-армян принимали непосредственное участие в руководстве боевыми операциями на всех фронтах Отечественной войны. Наиболее выдающиеся из них — маршал Советского Союза Иван Баграмян (1897-1982 гг.), маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц – 1902-1950 гг.), главный маршал бронетанковых войск — Амазасп Бабаджанян (1906-1977 гг.), маршал инженерных войск Сергей Аганов и адмирал флота СССР Иван Исаков (Ованес Исаакян) (1894-1967 гг.).

В целом за участие в ВОВ были награждены 66802 армянина. 107 солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза. Тремя орденами Славы, которые приравнивались к званию Героя, были награждены 27 армянских воинов. Двое – Иван Баграмян и Нельсон Степанян – стали дважды Героями Советского Союза, причем Степанян стал одним из шести морских летчиков, дважды удостоившихся такой награды. Среди офицерского состава ВВС, танковых войск, артиллерии, учащихся военных академий армяне занимали четвертое место в СССР. На армянском языке издавались 16 фронтовых газет.



За выдающиеся трудовые достижения в годы ВОВ восьми армянам было присвоено звание Героя Социалистического Труда, трем – дважды, а одному – трижды.

Большой вклад в оборонную и ядерную программу внесли выдающиеся ученые – основатель Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Герой Соцтруда Абрам Алиханов (Алиханян), главный конструктор "Челябинск-70", главный конструктор "Арзамас-16", дважды Герой Соцтруда Самвел Кочарянц.

Фашистская Германия на рассвете 22 июня 1941 года, нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Армяне вместе с другими народами СССР принимали самое активное участие в разгроме фашистов и внесли достойную лепту в Великую Победу.Армянский народ ответил на известие о начале Великой Отечественной войны консолидацией сил и ресурсов. Из Армянской ССР в Фонд обороны было перечислено более 45 миллионов рублей, в Фонд Красной Армии — около 86 миллионов, для строительства двух авиаэскадрилий и трех танковых колонн – более 76 миллионов.В войне приняло участие 20% населения Армянской ССР. Этот показатель – один из наиболее высоких не только среди республик Советского Союза, но и других участников Второй Мировой войны. Армянонаселенный Карабах продемонстрировал беспрецедентную степень мобилизации – 30%. Только из одной небольшой деревни Чардахлу на фронт ушли более 1200 человек, что составило около 50% населения деревни. Чардахлу – село-рекордсмен. Вряд ли можно найти другое, сопоставимое с ним по количеству населения, которое дало бы сразу двух маршалов (Ованеса Баграмяна и Амазаспа Бабаджаняна), 12 генералов и 7 героев Советского Союза.Более 60 военачальников-армян принимали непосредственное участие в руководстве боевыми операциями на всех фронтах Отечественной войны. Наиболее выдающиеся из них — маршал Советского Союза Иван Баграмян (1897-1982 гг.), маршал авиации Сергей Худяков (Арменак Хамферянц – 1902-1950 гг.), главный маршал бронетанковых войск — Амазасп Бабаджанян (1906-1977 гг.), маршал инженерных войск Сергей Аганов и адмирал флота СССР Иван Исаков (Ованес Исаакян) (1894-1967 гг.).В целом за участие в ВОВ были награждены 66802 армянина. 107 солдат и офицеров получили звания Героя Советского Союза. Тремя орденами Славы, которые приравнивались к званию Героя, были награждены 27 армянских воинов. Двое – Иван Баграмян и Нельсон Степанян – стали дважды Героями Советского Союза, причем Степанян стал одним из шести морских летчиков, дважды удостоившихся такой награды. Среди офицерского состава ВВС, танковых войск, артиллерии, учащихся военных академий армяне занимали четвертое место в СССР. На армянском языке издавались 16 фронтовых газет.За выдающиеся трудовые достижения в годы ВОВ восьми армянам было присвоено звание Героя Социалистического Труда, трем – дважды, а одному – трижды.Большой вклад в оборонную и ядерную программу внесли выдающиеся ученые – основатель Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, Герой Соцтруда Абрам Алиханов (Алиханян), главный конструктор "Челябинск-70", главный конструктор "Арзамас-16", дважды Герой Соцтруда Самвел Кочарянц.

Таманская дивизия

За годы войны было сформировано шесть армянских дивизий. Все они прошли славный боевой путь. Но наиболее яркий след в истории оставила 89-я (Таманская) дивизия, которая была сформирована в 1941 году в Ереване. Свой военный путь она начала в сентябре 1942 года и с предгорья Кавказа дошла до Берлина.



Трижды орденоносная Армянская Таманская дивизия – единственная национальная дивизия в составе военных сил СССР, которая участвовала в штурме Берлина. После взятия Берлина у стен поверженного рейхстага воины-армяне с оружием в руках под звуки зурны танцевали свой победный танец "Кочари".



Легендарные разведчики

Безусловно, важную роль сыграли разведчики-армяне, среди них – Геворк и Гоар Варданяны. Разведчику Геворку Варданяну была вручена награда героя за предотвращение покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля.



В 1943 году в Тегеране должна была состояться первая встреча "большой тройки", на которой решалась судьба миллионов людей. Покушение планировал нацистский диверсант номер один, начальник секретной службы СС – Отто Скорцени. За несколько дней до конференции, разведгруппа Вартаняна срывает операцию, и немецкие диверсанты попадают в плен. Трудно переоценить важное историческое значение тех событий в Тегеране. Самое поразительное, что герою-армянину было тогда всего 19 лет.

В 1980 году был снят фильм "Тегеран-43", посвященный этому важному историческому эпизоду. В фильме имя героя не упоминается, поскольку тогда Вартанян был еще засекреченным разведчиком. Его имя было рассекречено только в 2000 году.





Вклад армян диаспоры

Зарубежные армяне также внесли достойный вклад в победу над нацизмом. Они не только оказывали материальную помощь Красной Армии: более 50 тысяч армян с оружием в руках сражались с фашистами в армиях стран-союзников. Около 20 тысяч – в рядах армии США. Так, Ерванд Дервишян удостоился ордена "Медаль почета конгресса", которым в годы войны было награждено всего 87 человек.



Порядка 30 тысяч армян сражались в армиях Франции и Великобритании. Один из руководителей Движения Сопротивления – Мисак Манушян – стал Национальным героем Франции, а партизан Мкртич Даштоян — Национальным героем Италии.



Роль Армянской Апостольской Церкви

Свой вклад в дело Победы внесла и Армянская Апостольская Церковь. По инициативе архиепископа Геворка Чорекчяна, армяне собрали средства, с помощью которых были созданы танковые колонны "Давид Сасунский" и "Ованес Баграмян".

Уже в июне 1941 года Католикос Всех Армян Геворк VI Чорекчян призвал всех армян встать на защиту Родины. Обращение Католикоса о сборе денег для формирования танковой колонны "Давид Сасунский" нашло самый широкий отклик среди армян. Об этом и о собранных средствах (сам Католикос передал только драгоценностей на сумму более 850 тысяч рублей) патриарх в 1944 году сообщил в письме Сталину. На что вождь в ответном письме написал: "Прошу передать зарубежным верующим армянам, внесшим средства на строительство второй танковой колонны "Давид Сасунский", мой привет и благодарность Красной Армии".

Католикос Геворг VI Чорекчян за заслуги в деле борьбы с нацизмом был награжден медалью "За оборону Кавказа".

