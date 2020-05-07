Сейм Латвии намерен признать Геноцид армян

Латвийский парламент намерен принять резолюцию о признании Геноцида
армян, мотивировав данное решение солидарностью с малыми народами, которые пережили трагические события в ХХ веке, подразумевая депортацию из Латвии 1940 и 1949 годов.
Даниэлс ПавлютсСопредседатель партии "Для развития – За!” Даниэлс Павлютс отметил: "Для нас важно выразить солидарность с другими малыми народами, которые так же, как мы в 20 веке пережили трагические события – массовые убийства, зверства”, передает портал remembrance.ru.
Однако, если Геноцид
армян в Османской империи имел национально-религиозные причины, то события в Латвии были обусловлены классовой борьбой, и два этих события нельзя ставить на одну плоскость.
Геноцид
армян 1915-1923 гг стал первым массовым преступлением против человечества в ХХ веке и был направлен на полное уничтожение армянского населения. Турция, как правопреемник Османской империи, до сих пор не признала Геноцид
армян и не принесла свои извинения армянскому народу.