Су-30 СМ - ВС Армении









По его словам, 2019 год был беспрецедентным для укрепления обороноспособности страны. Зарегистрированы серьезные успехи в 4 направлениях – вооружения, инженерные объекты, социальная сфера и военная промышленность. ВС Армении при планировании своих действий больше не ограничиваются наличием недосягаемых целей на территории противника. Армения завершила формирование трехступенчатой системы ПВО, сказал член постоянной комиссии парламента по обороне и вопросам безопасности Тигран Карапетян на обсуждении исполнения бюджета за 2019 год.По его словам, 2019 год был беспрецедентным для укрепления обороноспособности страны. Зарегистрированы серьезные успехи в 4 направлениях – вооружения, инженерные объекты, социальная сфера и военная промышленность.





"Впервые в истории Армении были приобретены многофункциональные сверхсовременные истребители. ВС Армении при планировании своих действий больше не ограничиваются наличием недосягаемых целей на территории противника", - сказал Карапетян.

Были приобретены системы Тор М2КМ, "Оса-АК". Пополнив арсенал этим средствами, ВС Армении, по словам депутата, завершили формирование трехступенчатой системы ПВО.



Вместе с системами С-300 армянские ВС могут сбить любую технику, любого размера уже находящуюся на вооружении врага и или еще только приобретаемую. Что касается инженерных работ, то были проведены масштабные действия для создания современных объектов. В 2020 году эти программы продолжатся, обеспечив передовую автоматизированными системами огня.

Обратившись к сфере военопрома, он отметил, что Вместе с системами С-300 армянские ВС могут сбить любую технику, любого размера уже находящуюся на вооружении врага и или еще только приобретаемую. Что касается инженерных работ, то были проведены масштабные действия для создания современных объектов. В 2020 году эти программы продолжатся, обеспечив передовую автоматизированными системами огня.Обратившись к сфере военопрома, он отметил, что Армения принимает на вооружение образцы собственного производства, что еще несколько лет назад казалось невероятным. По его словам, международные военные выставки указывают на иностранный интерес к армянским разработкам.









"Министерство высокотехнологической промышленности начало финансировать программы, которые направлены на экспорт продукции", - сказал Карапетян.

Он также обратил внимание на многочисленные программы в социальной сфере – начиная от капитального ремонта Центрального госпиталя, повышения зарплат, заканчивая строительством квартир для семей военнослужащих.

Напомним, в 2019 году ВС Армении пополнились современными зенитно-ракетными комплексами "Тор М2КМ" и модернизированными системами "Оса-АК".