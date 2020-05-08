В Азербайджане действует американская биолаборатория | Джордж Кент

Лаборатория в Азербайджане





Помощник госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн-дискуссии, организованной немецким фондом Маршалла в ответ на вопрос "Голос Америки” сообщил, что биолаборатории в Грузии, Армении, Украине и Азербайджане сейчас проводят тестирования на COVID-19 и борются с коронавирусом.

По словам Джорджа Кента, одной из проблем распространения коронавирусной инфекции является волна дезинформации из России и Китая. В частности, существует серьезная волна дезинформации о биолабораториях, открытых в Армении, Грузии, Украине при поддержке США. Цель этих биолабораторий – помочь странам противостоять биологическим опасностям, и в настоящее время они служат этим странам.







«Россия снова и снова распространяет эту старую ложь, говоря о лабораториях Армении, Грузии и Украины. Мы видим, как эту ложь распространяют политические силы и СМИ под влиянием России. Недавно было замечено, что Китай также начал распространять эту российскую дезинформацию о лабораториях. Хотя, повторяю, именно в этих лабораториях тестируется коронавирус, именно эти лаборатории помогают странам бороться с распространением инфекции COVID».

Примечательно, что дезинформация о биолабораториях затрагивает лишь Армению и Грузию, в то время как на территории Азербайджана эти лаборатории действуют без особых проблем. Более того, официальный Между тем, существуют силы, которые пытаются распространять ложную информацию о том, что эти лаборатории создают инфекции, а не борются с ними.«Россия снова и снова распространяет эту старую ложь, говоря о лабораториях Армении, Грузии и Украины. Мы видим, как эту ложь распространяют политические силы и СМИ под влиянием России. Недавно было замечено, что Китай также начал распространять эту российскую дезинформацию о лабораториях. Хотя, повторяю, именно в этих лабораториях тестируется коронавирус, именно эти лаборатории помогают странам бороться с распространением инфекции COVID».Примечательно, что дезинформация о биолабораториях затрагивает лишь Армению и Грузию, в то время как на территории Азербайджана эти лаборатории действуют без особых проблем. Более того, официальный Баку , пользуясь услугами лабораторий и замалчивая их наличие в стране, подливает воду на мельницу распространителей ложных слухах о деятельности тех же лабораторий в Армении.

Отметим что биолаборатория в Азербайджане намного уступает возможностям и классу лаборатории в Армении, а тем более лаборатории Грузии. Это бесит азербайджанцев. Но они должны понимать что еще в течении десятилетий у них нет и не будет хороших биологов. А биолаборатории Армении и Грузии это лаборатории высшего класса, не имеющие аналогов в регионе. И на них работают специалисты высшего класса.