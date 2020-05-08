28 лет назад был освобожден армянский красавец город Шуши

28 лет назад, в этот день, 8 мая, был освобожден Шуши.

Освобождение Шуши стало переломным моментом в Карабахской войне. Именно отсюда азербайджанцы обстреливали столицу Карабаха – Степанакерт, а также ближайшие села.

Несмотря на превосходящие силы противника, благодаря мужеству и героизму армянских героев, 9 мая Шуши был окончательно освобожден, что позволило вернуть родную землю и направиться вперед.

Военные действия проводились в четырех направлениях. Руководил операцией «Свадьба в горах» генерал Аркадий Тер-Тадевосян.



С ноября 1991 г. по май 1992 г. из Шуши, Джанхасана, Гайбалу, Кесалара азербайджанскими подразделениями по Степанакерту было выпущено около 4740 снарядов, из них около 3 тысяч из установок «Град». Из-за этих обстрелов погибли 111 и были ранены 332 мирных жителей, разрушены 370 жилых зданий и строений.



Военные действия по освобождению Шуши являются практически безупречной с точки зрения разработки и осуществления, уникальной военной операцией, которая внесла коренной перелом в Арцахскую освободительную войну. Она продлилась 26 часов, и 9 мая Шуши был уже освобожден. В боях за освобождение Шуши армянская армия потеряла убитыми 57 человек, а азербайджанцы - 250-300 человек убитыми и 600-700 раненными. Еще 13 человек попали в плен.

Шуши́ — город в Нагорно Карабахской Республике ( Арцах ). Расположен в предгорьях Карабахского хребта, на высоте 1368 м над уровнем моря, на автодороге Степанакерт—Горис, в 11 км к югу от Степанакерта. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики ( НКР ), город, является административным центром Шушинского района НКР