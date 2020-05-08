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28 лет назад был освобожден армянский красавец город Шуши

 
 
28 лет назад, в этот день, 8 мая, был освобожден Шуши.
Освобождение Шуши стало переломным моментом в Карабахской войне. Именно отсюда азербайджанцы обстреливали столицу Карабаха – Степанакерт, а также ближайшие села.
Несмотря на превосходящие силы противника, благодаря мужеству и героизму армянских героев, 9 мая Шуши был окончательно освобожден, что позволило вернуть родную землю и направиться вперед.
Военные действия проводились в четырех направлениях. Руководил операцией «Свадьба в горах» генерал Аркадий Тер-Тадевосян.
 
С ноября 1991 г. по май 1992 г. из Шуши, Джанхасана, Гайбалу, Кесалара азербайджанскими подразделениями по Степанакерту было выпущено около 4740 снарядов, из них около 3 тысяч из установок «Град». Из-за этих обстрелов погибли 111 и были ранены 332 мирных жителей, разрушены 370 жилых зданий и строений.
 
Военные действия по освобождению Шуши являются практически безупречной с точки зрения разработки и осуществления, уникальной военной операцией, которая внесла коренной перелом в Арцахскую освободительную войну. Она продлилась 26 часов, и 9 мая Шуши был уже освобожден. В боях за освобождение Шуши армянская армия потеряла убитыми 57 человек, а азербайджанцы -  250-300 человек убитыми и 600-700 раненными. Еще 13 человек попали в плен.
 
Шуши́  — город в Нагорно Карабахской Республике (Арцах). Расположен в предгорьях Карабахского хребта, на высоте 1368 м над уровнем моря, на автодороге Степанакерт—Горис, в 11 км к югу от Степанакерта. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики (НКР),  город, является административным центром Шушинского района НКР;
 
армянский Шуши
А теперь в Армении решают вторую задачу — по освобождению собственных земель от азербайджанских агрессоров. Где задействованы и дипломатия, и военно-силовые рычаги. На переговорах уже обсуждается вопрос возвращения  армянского населения и  беженцев не только в Нахиджеван, но и Гандзак и Баку, что приводит в ужас бакинский «болтающий класс».

И самое главное, к освобождению уже Баку и Гандзака готовится победоносная армия, для которой в Агдаме началась дорога к столице Азербайджана.


  Источник:FMG NEWS

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