МИД Армении раскритиковал Алиева: Когда в поселке Чардахлу будут восстановлены памятники маршалам Баграмяну и Бабаджаняну?

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно высказываний об Армении, сделанных президентом Азербайджана в интервью информационному агентству «ТАСС».«75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне - это хороший повод вспомнить и отдать дань уважения самоотверженности и единству всех народов, вступивших в борьбу с мировым злом и одолевших его.Уверены, что историческая память является важнейшей ценностью человеческого достоинства. Попытки ее фальсификации и использования в угоду узких политических интересов, демонстрируют, что их авторы лишены чувства достоинства, истории и памяти.С сожалением должна отметить, что президент Азербайджана вновь попытался использовать 75-ю годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне в интересах проводимой Азербайджаном на протяжении десятилетий агрессивной антиармянской пропаганды.Вклад армянского народа в победу стран союзников во Второй мировой войне вписан золотыми буквами в мировую историю.Мы с гордостью вспоминаем имена всех героев-армян, воевавших как в рядах Красной Армии и ее национальных дивизиях, так и в войсках государств-членов антигитлеровской коалиции и в рядах движения сопротивления и разведки. Своей преданностью и мужеством они были достойны памяти своих предков и национальных героев, в том числе тех, кто был увенчан славой в годы Первой мировой войны.. Именно они являются молчаливыми свидетелями истории нашей общей победы. Мы осуждаем все формы посягательств на мемориалы, и наша решимость проявляется не только на словах, но и в том, что на протяжении истории Армении не было ни одного акта посягательства против памятников воинам Второй мировой войны.В этой связи, я хочу просто задать вопрос руководству Азербайджана, ответ на который, ожидается, должен быть дан на деле: когда в поселке Чардахлу будут восстановлены памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны, в том числе Советским Маршалам Ованесу Баграмяну и Амазаспу Бабаджаняну, которые были уничтожены в период Азербайджанской Республики?», - говорится в комментарии.