Глава МИД Канады раскритиковал заявление посольства в Анкаре о выборах в Арцахе

В письме, адресованном Армянскому национальному комитету Канады (ANCC) от 4 мая, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань прояснил позицию Канады по Арцаху (Нагорный Карабах
), сообщает ANCC.
В письме говорится, что вопреки дипломатически безответственному и одностороннему твиту, опубликованному посольством Канады в Анкаре, после всеобщих выборов, состоявшихся в Республике Арцах
31 марта, министр Шампань четко заявил, что Канада полностью поддерживает процесс Минской группы ОБСЕ, мирное урегулирование конфликта и принцип самоопределения – среди прочего – как изложено в Хельсинкском заключительном акте.
«Хотя я сожалею о любой обеспокоенности, которую этот твит мог вызвать в Армянском национальном комитете Канады и канадско-армянской общине, я хотел бы заверить вас, что в нашей прежней позиции по Нагорному Карабаху не произошло никаких изменений», – сказал министр в своем письме.
«Мы удовлетворены тем, что министр восстановил баланс вокруг позиции Канады по этому вопросу первостепенной важности для армяно-канадцев, фактически, перевесив однобокий и находящийся под иностранным влиянием твит, опубликованный посольством в Анкаре», – сказали Храг Таракджян и Шахен Миракян, сопредседатели ANCC.