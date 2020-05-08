В Азербайджане музей двух героев-армян ВОВ превратили в чайхану | МК

На словах почитание Дня Победы, на деле взорванные памятники героям ВОВ: истинное лицо Алиева



Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью замгендиректора ТАСС Михаилу Гусману, в котором заявил о недопустимости разрушения советских памятников времен Великой Отечественной Войны. Более того, по словам Алиева, люди, допускающие подобного рода проявления, достойны презрения.

Там же азербайджанский лидер не упустил случая упрекнуть руководство и общество Армении в "героизации нацистских преступников”, одним из которых по уже устоявшейся азербайджанской "традиции” был назван Гарегин Нжде и лицемерии в, проявляющемся в подготовке Еревана к празднованию Дня Победы. Все это могло бы остаться на уровне дежурных фраз, если бы определение на фоне алиевской попытки "обнажить лицемерие” армянской стороны, не вскрылись некоторые любопытные факты о происходящем в оккупированном Азербайджаном армянском селе Чардохлу. Там памятник маршалу Баграмяну был взорван, а музей героев Великой Отечественной войны превращен азербайджанской оккупационной администрацией в… чайхону, о чем в российской газете "Московский Комсомолец” написали шокированные произошедшим члены семьи маршала бронетанковых войск СССР Амазаспа Бабаджаняна.

Ниже представляем данную статью без изменений:



В эти майские дни мы особенно часто вспоминаем фронтовые истории, которые нам рассказывали наши отцы и деды. Моя семья не исключение. В канун Дня Великой победы разговоры в кругу наших близких посвящены подвигам защитников Родины. В завоёванной Победе особую роль сыграли выходцы села Чардахлу.

Амазасп БабаджанянДревнее село Чардахлу расположено на территории исторического Арцаха. В средние века поселение было известно под названием Хачисар, что в переводе означает Крестная гора. Историками и археологами зафиксировано наличие памятников армянской культуры на территории села: армянские церкви и часовни, хачкары и надгробные камни, многие из которых датируются VIII веком. Село окружено неповторимым арцахским ландшафтом.

Постоянная необходимость отражать неприятельские набеги закалили характер и боевой дух чардахлинцев, который в полной мере проявился во время войны.



…Старожилы Арцаха вспоминают, что путник, спрашивая дорогу в Чардахлу, дабы не ошибиться в однообразных названиях деревень, говорил: "Как проехать в "маршальское село”? Страна не знала другого села, где родились бы два маршала…



В годы Великой Отечественной войны это небольшое село стало настоящей кузницей героев. При населении, едва ли превышающем две тысячи, из Чардахлу на фронт ушли почти 1300 человек, из них более 450 отдали жизнь за спасение Отечества. Семеро чардахлинцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза, еще 853 человека были награждены орденами и медалями. Нигде более в огромной стране не было такой большой концентрации героев. Не уступая в героизме мужчинам, женщины села тоже отличились на войне. Известны подвиги капитана Кнарик Кочарян и связистки Нвард Варданян, а также медсестры Манушак Хачатрян, которая погибла, спасая раненого солдата на поле боя. Наверное, поэтому, говоря о Чардахлу, в послевоенные годы советские люди называли его не иначе как самое доблестное село.

Чардахлу прославилось не только храбрыми воинами, но и талантливыми полководцами. Выходцами из села являются Маршал Советского Союза Иван Баграмян и главный маршал бронетанковых войск Амазасп Бабаджанян, а также 12 генералов и 199 офицеров. Каждый пятый житель села стал командиром в советской армии.



В послевоенные годы советскими властями, а также силами жителей села в Чардахлу был установлен мемориал Матери-Хранительнице в память о погибших фронтовиках, открыт музей боевой и трудовой славы, где хранились экспонаты, связанные с героями села. Во времена СССР Чардахлу был снят документальный фильм "Село отважных”.

Казалось бы, прославленное село должно быть в центре праздничных мероприятий, но, увы, подвиги и боевая слава остались лишь на страницах истории. Ещё в 1987г. армянское население было вынуждено покинуть село, став тем самым первым потоком армянских беженцев из Карабаха.



А новоявленные сделали все для переписывания истории села и начала ее отсчета с их появлением: был взорван памятник маршалу Баграмяну, а музей двух маршалов превращен в чайхану, осквернены армянские могильные плиты, уничтожены хачкары. Даже две знаменитые многовековые чинары – деревья-символы, тянувшиеся в небесную высь у въезда в Чардахлу, были срублены и сожжены. В 1991 году село переименовано в Чанлибель, а его новые обитатели едва ли что-то знают об истории этого маленького, но великого села. Или не хотят знать.

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта И.Х.Баграмян. Прибалтика,май 1945г.Тем не менее, вопреки всем усилиям, память о славном прошлом Хачисар – Чардахлу продолжает жить, в том числе и благодаря тому, что светлая память о подвигах его сынов: маршалов, генералов и рядовых, жива и передается из поколения в поколения на генном уровне.

Берлин, 1945 год. Справа налево: Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, генералы А. X. Бабаджанян, П. А. Гаркуша.Сегодня многие потомки выходцев из Чардахлу живут в Армении, в селе Зоракан Тавушской области. Спустя 33 года здесь подрастает новое поколение чардахлинцев, они чтят имена доблестных односельчан, которые внесли свой весомый вклад в Победу в Великой Отечественной войне”.