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В Бишкеке открылся памятник и парк героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева

  • 08.05.2020, 11:32,
  • В Мире + Европа
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В Бишкеке открылся памятник и парк героя Советского Союза Чолпонбая ТулебердиеваПрезидент Республики Киргизия Сооронбай Жээнбеков 7 мая принял участие в открытии одноимённого парка города Бишкек, где воздвигли памятник герою Советского Союза Чолпонбаю Телебердиеву. Памятник открыт на 11 га территории, которую мэрия столицы полностью реконструировала. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Во время открытия, глава государства заявил, что Тулебердиев является одним из главных героев, который защитил свою Родину от фашистов. В связи с этим, святым долгом кыргызстанцев считается сохранение памяти о большом подвиге отцов и дедов, таких как Чолпонбай Тулебердиев.

Также, лидер страны отметил, что благодаря ветеранам ВОВ, которые сейчас живы и которые отдали жизнь на поле боя, молодое поколение живёт в мирное время.

По словам Жээнбекова, день Победы считается величайшим праздником стран СНГ. Но его удалось достичь очень большими потерями. Во время войны, со всего Советского Союза погибли около 27 миллионов человек.

Отметим, что герой Тулебердиев вступил в ряды Красной Армии в 1941-м году. На тот момент ему исполнилось 19 лет.





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