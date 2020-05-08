Президент Казахстана поздравил народ с Днём Победы

Комментируя печальную статистику, глава государства указал на то, что забыв про всё, во имя неприкосновенности родной земли, проявив беспримерную отвагу на войну ушли 1 миллион 200 тысяч жителей страны. Добрая половина из них, сложила головы на алтарь Победы.
Лидер республики обратил внимание на то, что на священных обелисках, выбиты многонациональные списки имён героев-казахстанцев. Это Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда, Алия Молдагулова, Маншук Мамедова, Иван Павлов, Бауыржан Момышулы и многие, многие другие.
Описывая военное лихолетье, Касым-Жомарт Токаев рассказал и о других героях, ковавших общую Победу. В Казахстан в те годы, было эвакуировано множество промышленных предприятий. Люди неустанно трудились на них, каждые девять пуль из десяти были отлиты из отечественного свинца. Труженики аграрного фронта своим самоотверженным трудом, снабжали боевую армию продовольствием.
— Празднование в нынешнем году, проходит в непривычных условиях по ряду известных причин, но несмотря на это, каждый ветеран удостоился почестей, внимания и поддержки государства, — сказал президент.