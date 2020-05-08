Президент Казахстана поздравил народ с Днём Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 мая поздравил соотечественников с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В обращении к народу, президент подчеркнул, что эта славная историческая дата, яркий символ смелости и преданности Родине наших дедов, в жестоких сражениях сокрушивших нацизм. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе Акорды

Комментируя печальную статистику, глава государства указал на то, что забыв про всё, во имя неприкосновенности родной земли, проявив беспримерную отвагу на войну ушли 1 миллион 200 тысяч жителей страны. Добрая половина из них, сложила головы на алтарь Победы.

Лидер республики обратил внимание на то, что на священных обелисках, выбиты многонациональные списки имён героев-казахстанцев. Это Талгат Бигельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда, Алия Молдагулова, Маншук Мамедова, Иван Павлов, Бауыржан Момышулы и многие, многие другие.

Описывая военное лихолетье, Касым-Жомарт Токаев рассказал и о других героях, ковавших общую Победу. В Казахстан в те годы, было эвакуировано множество промышленных предприятий. Люди неустанно трудились на них, каждые девять пуль из десяти были отлиты из отечественного свинца. Труженики аграрного фронта своим самоотверженным трудом, снабжали боевую армию продовольствием.