Одобрена инициатива жены Зеленского по укреплению гендерного равенства

Украинское правительство 7 мая проголосовало за присоединение страны к международному «Партнёрству Биарриц». Основная цель соглашения — укрепление гендерного равенства. Предложение было выдвинуто женой президента Еленой Зеленской. Об этом сообщили в пресс-офисе главы государства.

Соответствующая инициатива была обсуждена на третьем Украинском женском конгрессе ещё в декабре 2019 года. По словам самой Зеленской, данный процесс позволит создать равные возможности для мужчин и женщин в стране. Она отметила, что на данный момент министры, депутаты, а также международные партнёры совместно работают над созданием плана действий по выполнению соответствующих обязательств.

В качестве участника данного партнёрства государство берёт на себя следующие обязательства: создание безбарьерного публичного пространства для семей с детьми и маломобильных граждан, расширение обучения маленьких украинцев основным принципам гендерного равенства, предотвращение соответствующего насилия, достижение одинаковых заработных плат для мужчин и женщин, укрепление возможностей мужской половины населения в области заботы о детях.

Надлежащее правительственное письмо в скором времени будет направлено Министерству Европы и иностранных дел Франции.

Напомним, что «Партнёрство Биарриц» было основано президентами Большой семёрки на саммите во Французской Республике в августе прошлого года.