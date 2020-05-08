Мирзиёев и Токаев обсудили последствия ЧП на Сардобинском водохранилище

В начале телефонного разговора главы Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев обменялись теплыми поздравлениями, в канун 75-летия Дня Победы над фашизмом, также обговорили совместные взаимодействия в приграничных районах, связанные с ликвидацией последствий ЧП на Сардобинском водохранилище. Об этом SNG.Today 8 мая сообщили впрезидента.

В первую очередь, главы государств пожелали ветеранам, труженикам тыла и братским народам двух стран – мира, здоровья и благополучия.

Президенты особое внимание уделили продолжению тесного взаимодействия в целях ликвидации последствий ЧП, после прорыва дамбы в Сырдарьинской области.

Продолжая дружественный диалог собеседники согласовали дальнейшие шаги по оказанию адресной помощи гражданам и восстановлению инфраструктуры, в пострадавших районах от наводнения.

Мирзиёев и Токаев также затронули текущую эпидемиологическую ситуацию, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Оба лидера поддержали принимаемые в Узбекистане и Казахстане меры по борьбе с эпидемией, а также поэтапное смягчение ограничений для населения и бизнеса.

В ходе беседы подчеркнута важность скорейшей реализации договоренностей в торгово-экономической отрасли, а именно подготовка и продвижение проектов в сфере автомобилестроения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики.

Напомним, что утром 1 мая в Узбекистане в результате сильного дождя и шторма прорвало дамбу в Сардобинском водохранилище, более 60 тыс. человек пострадали. Поток воды также достиг и территорию Казахстана. В Туркестанской области в Мактааральском районе затопило несколько населённых пунктов.

Добавим, что российский бизнесмен Алишер Усманов 7 мая перечислил 5,2 млн долларов в фонд помощи пострадавшим от потопления в Туркестанской области Казахстана. Более того, миллиардер передал Узбекистану 10 млн долларов для преодоления последствий наводнения прорыва дамбы.