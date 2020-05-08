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Таджикистанцам посоветовали больше радоваться в целях защиты от COVID-19

  • 08.05.2020, 17:30,
  • В Мире + Европа
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Таджикистанцам посоветовали больше радоваться в целях защиты от COVID-19Известный специалист по психологии из Таджикистана Марьям Давлатова 7 мая подчеркнула, что позитивный настрой поможет организму лучше бороться с коронавирусом. Данное заявление она сделала в ходе интервью для радио «FM Ховар»

Психолог отметила, что при позитивном эмоциональном состоянии в организме выделяется большое количество эндорфинов, так называемых гормонов радости. Она также добавила, что данные вещества создают дополнительную защиту от проникновения в организм различных вирусов, в частности инфекции COVID-19.

Давлатова отметила, что радость и удовольствие в условиях неустойчивой эпидемиологической ситуации играют очень важную роль для человека. В связи с этим она рекомендовала всем гражданам больше общаться с родными и близкими, заниматься любимыми делами, домашним хозяйством.

По её мнению, большой наплыв негативной информации со стороны ряда СМИ, включая печатные и электронные издания, оказывает негативное влияние на настроение человека. Она подчеркнула, что при возможности лучше не нагружать себя отрицательными новостями, так как это никоим образом не поможет избавиться от существующей угрозы.

Напомним, что на данный момент в республике лабораторным путём был зарегистрирован 461 случай заражения коронавирусом. По состоянию на 7 мая, в Таджикистане от COVID-19 умерли 12 граждан. Первые вспышки заражения были обнаружены 30 апреля.





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