В Туркменистане открыли первую зоогостиницу

В Туркменистане, в городе Анау, 7 мая была открыта первая зоогостиница. Учреждение состоит из нескольких зон, предназначенных для птиц, собак и кошек. В состав предоставляемых услуг входят массаж, купальная терапия, расчёсывание, дрессировка. Об этом SNG.Today сообщили в информагентстве «Туркменистан сегодня».

Государственное учреждение, в первую очередь, рассчитано на временное содержание домашних животных, хозяева которых выезжают на отдых или в командировку. В заведении учитываются все пожелания гостей относительно ухода, кормления и физической активности питомца.

В общей сложности гостиница поделена на три зоны — отель для птиц, собак и кошек. В каждом из этих помещений имеются специальные номера, предназначенные для конкретного животного.

Собачий отель состоит из 32 номеров. Сюда входят 20 двухкомнатных и 12 однокомнатных помещений. В этой зоне предоставляются услуги кинолога, тут же находится салон красоты и специальная душевая, где есть бойлер.

Кошачья зона включает 8 боксов, каждый из которых состоит из двух этажей. При этом все клетки открыты. Основная часть помещения представлена игровой зоной. В данном отеле оказывается тот же сервис, что и в собачьей зоне.

Специально оборудованное помещение с клетками для попугаев, канареек и певчих содержит большой вольер - пролётку, рассчитанную на свободное передвижение птиц.

Помимо этого, в зоогостинице есть специальный магазин, где любой желающий может приобрести аксессуары, корм для своих питомцев, а также купить экзотических птиц.