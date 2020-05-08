Путин и Мирзиёев отметили важность сохранения памяти о героическом подвиге народа в ВОВ

В первую очередь, в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, собеседники искренне поздравили друг друга, а также всех фронтовиков и тружеников тыла, особо отметив великий подвиг советского народа.
Также, Путин и Мирзиёев обговорили обстановку, связанную с коронавирусом, главы государств по этому поводу обменялись мнениями по проводимой борьбе в обеих странах против распространения данной инфекции.
Лидеры подчеркнули и высоко оценили помощь, которую Россия и Узбекистан оказывают друг другу. В связи с этим, отмечено продолжить тесное взаимодействие в этом направлении.
Кроме того, затронуты некоторые другие вопросы двустороннего партнёрства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Напомним, что 9-го мая, ежегодно, празднуется День Победы, в странах кто участвовал в разгроме немецко-фашистских захватчиков и их приспешников с 1941 по 1945 года.