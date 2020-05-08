В Арцахе реализуется крупный энергетический проект с Ираном

Худаферинская ГЭС в Арцахе и Иране







Азербайджан продолжает тревожить ирано-арцахское сближение, а именно продолжительное сотрудничество в сфере строительства гидроузла и гидроэлектростанции на реке Аракс. С этой целью иранская сторона строит гидроэлектростанции и мосты через реку в Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).

В связи с этим, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов напомнил о том, что между правительствами Азербайджана и Ирана 23 февраля 2016 года было подписано соглашение «о сотрудничестве в сфере продолжения строительства, эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов», пишет lragir.am.



Примечательно, что соглашение с Ираном было подписано в преддверии Апрельской войны 2016 года. Очевидно, что в Баку надеялись, что после войны вопрос территорий решится окончательно. Однако, их планы так и не осуществились. Иран же в свою очередь не стал играть в навязанную Азербайджаном игру и занял нейтральную позицию, поскольку первоочередным для Тегерана являются его прагматичные интересы, а именно – эксплуатация ГЭС.



Естественно, Иран старается не афишировать свою деятельность в Арцахе во избежание открытого конфликта с Азербайджаном, однако скрывать свои интересы в такого рода сотрудничестве Тегеран уже не может.

С другой стороны, важно подчеркнуть, что Иран никогда не действует грубо в карабахском вопросе, т.е. открыто не поддерживает ни одну из сторон конфликта. Очевидно, что заявления Халафова о поддержки Ираном территориальной целостности Азербайджана в чисто экономическом соглашении ничто иное, как манипуляция и стремление выдать желаемое за действительное.

На большей части своей длины река Аракс имеет горный характер и неплохие падения, соответственно довольно привлекательна для гидроэнергетики. Однако, из-за этой пограничной специфики река освоена слабо — в 1970-х годах СССР и Иран совместно построили гидроузел "Аракс” мощностью 44 МВт в Нахичевани. Ну а далее вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт, и казалось бы о новом гидростроительстве на реке можно забыть. Однако, это далеко не так — без лишнего шума, Иран построил на Араксе Худаферинскую ГЭС мощность 200 МВт — одну из крупнейших в регионе.

Дружба и экономические проекты Ирана, Армении и Арцаха будут продолжены и впредь, в рамках экономической целесообразности и взаимных интересов.

По материалам СМИ