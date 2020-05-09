 Будут на реке Араксе и другие ГЭС Ирана и Арцаха | Крупные проекты Ирана и Арцаха

Есть в Закавказье такая река Аракс — крупнейший приток Куры. Река пограничная — начинается в Турции, затем течет по границе между Турцией и Арменией, далее между Ираном и Азербайджаном, потом между Ираном и Арменией и наконец между Ираном и Азербайджаном; впадает в Куру в Азербайджане.

На большей части своей длины река имеет горный характер и неплохие падения, соответственно довольно привлекательна для гидроэнергетики. Однако, из-за этой пограничной специфики река освоена слабо — в 1970-х годах СССР и Иран совместно построили гидроузел "Аракс” мощностью 44 МВт в Нахичевани. Ну а далее вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт, и казалось бы о новом гидростроительстве на реке можно забыть. Однако, это далеко не так — без лишнего шума, Иран построил на Араксе Худаферинскую ГЭС мощность 200 МВт — одну из крупнейших в регионе.



История этой ГЭС начинается в конце 1988 года, когда между СССР и Ираном было подписано соглашение о строительстве гидроузлов "Ходаферин” и "Гыз-Галасы” на Араксе. Обе стороны договорились работать на паритетных началах, были начаты подготовительные работы по строительству. Однако, в 1991 году СССР распался, а в следующем гору район строительства ГЭС превратился в арену боевых действий между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой ( История этой ГЭС начинается в конце 1988 года, когда между СССР и Ираном было подписано соглашение о строительстве гидроузлов "Ходаферин” и "Гыз-Галасы” на Араксе. Обе стороны договорились работать на паритетных началах, были начаты подготовительные работы по строительству. Однако, в 1991 году СССР распался, а в следующем гору район строительства ГЭС превратился в арену боевых действий между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой ( НКР ). Створ ГЭС расположен на территории Азербайджана, но в ходе войны этот район был занят войсками НКР и контролируется ими и по сей день.





Вид на нижний бьеф



Не смотря на неопределенный правовой статус территории, Иран от идеи строительства Худаферинской ГЭС не отказался. Поскольку у Не смотря на неопределенный правовой статус территории, Иран от идеи строительства Худаферинской ГЭС не отказался. Поскольку у НКР денег не было, а Азербайджан отказывался обсуждать вопросы строительства ГЭС до решения вопроса с территорией, иранцы взяли строительство станции в свои руки. А поскольку политически вопрос скользкий, все было решено делать максимально тихо. В итоге, сообщений в СМИ от строительстве этой ГЭС практически нет, невозможно выяснить, когда начались активные работы по строительству, когда была перекрыта река и собственно осуществлен пуск ГЭС. Был только один прокол, в начале 2009 года иранские СМИ сообщили о принятом правительством страны решении о выделении средств на закупку оборудования для ГЭС, что вызвало предсказуемый взрыв недовольства в Азербайджане. Тем не менее, судя по всему ГЭС уже работает — во всяком случае, весной 2010 года водохранилище ГЭС уже было заполнено.









При такой секретности, о конструкции ГЭС можно судить преимущественно по фотографиям и спутниковым снимкам — maps.google.ru/maps

На них мы видим довольно высокую каменно-набросную плотину с донным строительным водосбросом и двумя симметричными зданиями ГЭС на разных берегах. В каждом здании, судя по всему, по два гидроагрегата. Кроме того, с иранской стороны имеется тоннельный водосброс, судя по всему эксплуатационный. Интересная деталь — прямо на территории ГЭС, непосредственно в отводящем канале, расположен памятник архитектуры, один из древних Худаферинских мостов, хорошо видимый на фотографиях.



О второй ГЭС "Гыз-Галасы” информации совсем мало. Она вроде бы ниже Худаферинской (но найти в google maps мне ее не удалось), ее мощность 80 МВт и деньги на ее оборудование были выделены одновременно с Худаферинской. Возможно, она также уже построена, а может и нет.



Будут на Араксе и другие ГЭС — уже в этом году на армяно-иранском участке реки начнется строительство Мегринской и Карачиларской ГЭС по 130 МВт каждая, также обсуждается проект строительства в Нахичевани Ордубадской и Маразадской ГЭС примерно по 36 МВт каждая.



А крупные проекты Арцаха и Ирана не ограничатся только энергетической сферой, но и в ближайшее время начнутся совместные проекты в области сельского хозяйства, промышленности, культуры, дорожного строительства, здравоохранения, туризма и высоких технологий. Очень скоро, возможно начнется строительство железной дороги из Тегерана в Степанакерт, а далее в Армению.

Братские народы Ирана и Арцаха имееют право жить и развиваться, строить совместные проекты, и они конечно будут двигаться по восходящей.

По материалам СМИ