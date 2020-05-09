Азербайджанский легион Вермахта | Die Deutsche Wochenschau

Азербайджанский легион (предатели родины)





"Парадом" Азербайджанского легиона руководит майор Фаталибейли-Дуденгинский. В 2017-ом году на средства фонда развития науки президента Азербайджана о нем был снят документальный фильм.

Азербайджанский Легион СС (азерб. Azərbaycan Legionu, нем. Der Aserbaidschanische Legion) — соединение, состоящее из азербайджанцев, одна из единиц Ваффен-СС . Часть военнопленных азербайджанцев перешла на сторону нацистов, зная о приказе Сталина № 270 от 16 августа 1941 года об уничтожении комиссаров и командиров, дезертировавших с поля боя или сорвавших знаки различия перед попаданием в плен, другие же видели в создании легиона возможность восстановления независимости Азербайджанской Демократической Республики.

До 22 июля 1942 азербайджанцы служили в составе мусульманского Легиона.



