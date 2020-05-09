Азербайджанский легион Вермахта | Die Deutsche Wochenschau

"Парадом" Азербайджанского легиона руководит майор Фаталибейли-Дуденгинский. В 2017-ом году на средства фонда развития науки президента Азербайджана о нем был снят документальный фильм.
Азербайджанский Легион СС (азерб. Azərbaycan Legionu, нем. Der Aserbaidschanische Legion) — соединение, состоящее из азербайджанцев, одна из единиц Ваффен-СС . Часть военнопленных азербайджанцев перешла на сторону нацистов, зная о приказе Сталина № 270 от 16 августа 1941 года об уничтожении комиссаров и командиров, дезертировавших с поля боя или сорвавших знаки различия перед попаданием в плен, другие же видели в создании легиона возможность восстановления независимости Азербайджанской Демократической Республики.
До 22 июля 1942 азербайджанцы служили в составе мусульманского Легиона.
Источник:FMG NEWS
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