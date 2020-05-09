Предатели войны | Азербайджанский Легион СС - они же пособники Гитлера

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Азербайджанский Легион СС (азерб. Azərbaycan Legionu, нем. Der Aserbaidschanische Legion) — соединение, состоящее из бывших советских военнопленных азербайджанцев, одна из единиц Ваффен-СС .Часть военнопленных азербайджанцев перешла на сторону противника, зная о приказе Сталина № 270 от 16 августа 1941 года об уничтожении комиссаров и командиров, дезертировавших с поля боя или сорвавших знаки различия перед попаданием в плен, другие же видели в создании легиона возможность восстановления независимости Азербайджанской Демократической Республики.
До 22 июля 1942 азербайджанцы служили в составе Мусульманского Легиона (нем. Kaukasisch-Mohammedanische Legion).
Формирование
В ноябре — декабре 1941 года Гитлер отдал распоряжение о формировании в Едлино Кавказско-магометанского национального легиона, состоящего из азербайджанцев и дагестанцев, а 15 апреля 1942 года лично разрешил использование в борьбе против партизан и на фронте в качестве «равноправных союзников», этот статус был закреплен первым «Положением о местных вспомогательных формированиях на Востоке». В связи с увеличением количества азербайджанцев, число которых в составе войск вермахта доходило до 40 тыс. человек, Кавказско-магометанский легион был переименован в Азербайджанский, и из его состава были выведены представители других национальностей[4].
Формирование легиона происходило при участии «Азербайджанского правительства», созданного эмигрантами-мусаватистами среди которых были Халил Хасмамедов, Шафи Рустамбейли, Наги Шейхзаманлы, Фуад Эмирджан и другие, которые рассматривали своё участие в войне на стороне Германии как последнюю возможность восстановления утраченной независимости АДР. Издавалась газета под названием «Азербайджан
», редактором которой был бывший майор Красной Армии Меджит Карсаланы. Центрами комплектации легиона были польский и украинский города Едлино и Прилуки.
О легионе
Начиная войну против Советского Союза, военно-политическое руководство Германского рейха одной из главных задач ставило перед собой разрушение многонационального государства и привлечение на свою сторону в борьбе с большевизмом представителей национальных меньшинств, которым обещалось создание ряда национально-государственных образований. Особая ставка при этом делалась на народы республик Кавказа и Средней Азии, в числе которых были и азербайджанцы. Количество азербайджанских легионеров в составе войск вермахта и подразделений СС составляло порядка 40 тыс. человек, которые, помимо азербайджанских военных формирований, несли службу и в других воинских частях. Исмаил Акбер в своей записке от 1951 года «Азербайджанские легионеры в борьбе за Независимость во второй мировой войне» приводит цифру 38 598 человек на 1 октября 1944 года. Из них 97 человек служили в частях Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова, 67 человек — в Азербайджанском национальном комитете в Берлине. По данным грузинского историка Г.Мамулия, ещё один азербайджанский батальон воевал на стороне Украинской национальной армии.
Первый Азербайджанский легион официально появился в марте 1942 года на станции Едлино (Польша), командовал им полковник Ридель (затем подполковник Бойме). Этот легион оставался в Едлино до октября 1943 года, затем был переведён в город Родез (Франция), а после переброшен в Мюльгаузен в Эльзасе. В Едлино было сформировано 8 боевых и 2 запасных батальона. Во Францию легион был передислоцирован с 2 запасными батальонами, и там, на месте, была создана боевая группа капитана Ланге в составе 3 рот. Второй Азербайджанский легион был создан в Прилуках. До мая 1943 года на Украине было сформировано 6 боевых азербайджанских батальонов и 2 запасных. Помимо легионов, отдельные боевые и тыловые азербайджанские отряды создавались другими подразделениями вермахта и СС. Они формировались в виде самостоятельных единиц и в составе немецких частей, так Азербайджанская боевая группа под командованием бывшего полковника Русской императорской армии Исрафилбея входила в состав Кавказского соединения СС.
В мае 1943 года в пансионе «Виктория» в Берлине под председательством бывшего министра юстиции Азербайджанской Республики Халила Хасмамедова (член партии «Мусават») было созвано совещание, на котором присутствовали видные деятели старой и новой эмиграции. На съезде было решено добиваться сведения всех азербайджанских частей в единое соединение во главе с национальным штабом. С этой целью при Восточном министерстве был создан Азербайджанский штаб связи, наделённый правом представлять азербайджанцев при немецких ведомствах, в первую очередь при штабе добровольческих войск, так же было принято решение созвать Конгресс, в подготовке которого принимали участие Азербайджанский комитет и все азербайджанцы, находившиеся в то время в Берлине. Конгресс начал свою работу в ноябре 1943 года в Берлине, в отеле «Кайзерхоф», по результатам которого был избран Меджлис национального единения в составе 50 человек, куда вошли представители всех воинских частей и почти всех политических организаций Азербайджана в эмиграции.
При Азербайджанском национальном комитете (Берлина) была должность старшего муллы и создан отдел по религиозным вопросам. С легионерами часто встречался великий муфтий Иерусалима хаджи Мохаммед Амин аль-Хусейни. Пропагандистскую работу в Азербайджанском национальном комитете на первых порах возглавлял уроженец Баку
, профессиональный журналист, Фуад Эмирджан (Амирджанов). Он же стал редактором еженедельной газеты легионеров «Азербайджан
», писал он по сути на турецком языке, и после первого номера газеты был заменён выпускником Азербайджанского университета Меджидом Мусазаде (псевдоним Карсалани). В Берлине издавались еженедельные газеты «Азербайджан
» и «Хюджум» («Атака»), ежемесячный журнал «Милли Бирлик» («Национальное Единение»). В 162-й тюркской дивизии выходил еженедельный бюллетень «Бизим Доюшимиз» («Наша битва»)[6]
Начиная с 1942 года азербайджанские соединения участвовали в боях на Восточном фронте. 804-й батальон с сентября действовал на Кавказе в составе 17-й армии группы армий А. Батальон майора А. Фаталибейли участвовал в 800-километровом марше от Таганрога до Псебайской. Около 10 азербайджанских батальонов действовали на Кавказе, Украине, в Крыму, Беларуси и Польше.
В соответствии с приказом организационного отдела Генерального штаба ОКХ № 14124/43 от 29 мая 1943 года для Азербайджанского легиона цветные петлицы были заменены на серые полевые с зелёной выпушкой.
Адольф Гитлер выразил сомнение по поводу восточных легионов, видя более или менее надёжную опору лишь в азербайджанцах. На совещании в декабре 1942 года он сказал:
«Я не знаю, как эти грузины будут вести себя. Они не принадлежат к тюркским народам … я считаю надёжными только мусульман… Всех остальных я считаю ненадёжными. На данный момент я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов очень рискованным, в то время, как я не вижу никакой опасности в создании чисто мусульманских формирований… Несмотря на все заявления Розенберга и военных, я не доверяю также армянам».
Оценивая опыт использования частей восточных легионов на Кавказе, начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг высоко оценил действия 804-го и 805-го азербайджанских батальонов, отмечая что они «действовали в крупных лесных районах часто полностью самостоятельно, успешно боролись с бандами и отрядами противника и внесли большой вклад в дело обеспечения умиротворения этих районов».
Свыше 700 азербайджанцев участвовало в обороне Берлина от советских войск в 1945.
Батальоны азербайджанского легиона
2-й азербайджанский батальон Соединения особого назначения «Бергман»
Находился в составе 6-й немецкой армии (Группы армий «А») располагался на оборонительных линиях на реке Буг. После двухнедельных участий в кровопролитных боях против Красной армии, батальон был направлен в один из восстановительных лагерей Карпат, а затем оттуда — во Францию. 12 марта 1944 года батальон числился в составе 2-го полка Кадровой добровольческой дивизии. В июле 1944 году был размещён южнее Варшавы в одном из подготовительных лагерей, а в августе вошёл в состав 111-го азербайджанского полка, в составе которого уже имелся 1/111-й азербайджанский пехотный батальон «Дёнмек». Вместе с другими частями СС принимал участие в подавлении Варшавского восстания.
804-й азербайджанский горно-егерский батальон «Аслан»
Под командованием майора Глогера, состоял из 963 азербайджанца и 40 немцев. Батальон входил в состав 4-й горно-егерской дивизии 49-го горно-армейский корпуса 1-й танковой армии, действовал в направлении Сухуми. На фронте с конца 1942 года. Летом 1943 года этот батальон вошёл в состав 314-го азербайджанского пехотного полка 162-й тюркской пехотной дивизии. Действия батальона высоко оценил начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг[4]. В начале февраля 1943 года 804-й батальон под командованием майоров Глогера и А. А. Фаталибейли (Дудангинского) отличился в боях в районе станицы Старокорсунская на Кубанском предмостном укреплении. Здесь легионеры нанесли существенный урон советским 40-й и 119-й стрелковым бригадам 153-й стрелковой дивизии. За боевые отличия на Кубани 804-й батальон получил название «Аслан» («Лев»). 29 сентября 1943 года Гитлер отдал распоряжение о переброске с Восточного фронта в Западную Европу. После чего батальон был переброшен сперва во Францию потом в Италию, где вместе с 806 батальоном образовали 329-й батальон 162-й тюркской дивизии. По окончании войны азербайджанские легионеры 162-й дивизии, сдавшейся в районе Падуи, были выданы в СССР. По свидетельству очевидцев, при перевозке их морским путём в Одессу один мулла сжёг себя в знак протеста, многие пытались свести счеты с жизнью, прыгая с борта корабля.
805-й азербайджанский пехотный батальон
Под командованием капитана Хоха, состоял из 919 азербайджанцев и 37 немцев. Батальон входил в состав 111-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии. На фронте с конца 1942 года, действовал в районе Нальчика и Моздока. В первых боях из-за плохой оснащённости и подготовки батальоном было потерянно 21 % личного состава[9]. Действия батальона высоко оценил начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг.
806-й азербайджанский пехотный батальон «Игит»
Под командованием капитана К. Л. Оттендорфа, состоял из 911 азербайджанца и 44 немца. Батальон входил в состав 50-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии. На фронте с начала 1943 года, действовал в районе Нальчика и Моздока. Указом Гитлера 29 сентября 1943 года все восточные легионы переводились с Восточного фронта в Западную Европу. После чего батальон был переброшен сперва во Францию потом в Италию, где вместе с 804-м батальоном образовали 329-й батальон 162-й тюркской дивизии.
807-й азербайджанский пехотный батальон
На фронте с начала 1943 года, нёс службу на территории Брянщины[10].Был переброшен на Западный фронт, где до высадки в августе 1944 года союзных войск на юг Франции находился в городе Сан-Рафаэль
817-й азербайджанский пехотный батальон
На фронте с начала 1943 года.
818-й азербайджанский пехотный батальон
Был сформирован на территории Польши. На фронте с начала 1943 года, в конце этого же года в составе 1-го Восточно-мусульманского полка (нем. 1 Ostmuselmanische Regiment) 162-й пехотной дивизии СС под командованием генерал-майора Оскара фон Нидермайера участвует в боях на территории Белоруссии. В августе 1944 года полк под командованием бывшего старшины Красной Армии оберштурмфюрера СС Азимова участвовал в подавлении Варшавского восстанияПереданный бригаде СС под командованием оберфюрера О. Дирлевангера, он действовал в первых эшелонах немецких частей, атаковавших центральную часть города. Действия полка были высоко оценены германским командованием, отметившим многих из его офицеров и солдат наградами, включая Железные Кресты. Во время участия в антипартизанских действиях в Словакии в конце 1944 года оберштурмфюрер СС Азимов уходит к партизанам. Рассчитывавший заслужить своим поступком прощение, Азимов был расстрелян.
819-й азербайджанский пехотный батальон «Джавад хан»
На фронте со второй половины 1943 года.
820-й азербайджанский пехотный батальон
На фронте со второй половины 1943 года.
1/3 азербайджанский пехотный батальон
Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке воевали на южном участке советско-германского фронта. На фронте со второй половины 1943 года.
1/4 азербайджанский горнострелковый батальон
Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта. На фронте с 1943 года.
1/11 азербайджанский батальон «Дёнмек»
Под командованием капитана В. Шарренберга, состоял из 929 азербайджанцев и 33 немцев. Батальон входил в состав 111-й пехотной дивизии, 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии действовал в районе Нальчика и Моздока.
1/50 азербайджанский пехотный батальон
Образована в мае 1943 года, входил в состав 162-й немецкой дивизии.
1/73 азербайджанский батальон
Образован в 1942 году в Польше, Под командованием капитана В. Франке, состоял из 917 азербайджанцев и 42 немцев. Батальон входил в состав 73-я пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 17-й армии, действовал в районе Анапы и Новороссийска.
1/97 азербайджанский егерский батальон
Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта.
1/101 азербайджанский егерский батальон
Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта.
2/73 азербайджанский батальон
Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта.
П/73-й азербайджанский батальон
Сформирован в 1942 году на Украине
1/111-й азербайджанский батальон «Донмез»
2/111-й азербайджанский батальон «Горхмаз»
311-й запасной азербайджанский полк
111-й азербайджанский полк
Входил в состав 11-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии действовал в районе Нальчика и Моздока, в состав полка входили 1/111-й азербайджанский батальон «Дёнмек» под командованием Капитана В. Шарренберга, который состоял из 929 азербайджанцев и 33 немцев, а также азербайджанский батальон «Бергман-2». Полк участвовал в подавлении варшавского восстания, после чего был переведён в Данию в район города Хусум.
314 азербайджанский пехотный полк
Образован в мае 1943 года, вошёл в состав экспериментальной 162-й тюркской пехотной дивизии. Летом 1943 года пополнился 804-м азербайджанским пехотным батальоном «Аслан». Командование полком осуществлял бывший полковник Русской императорской армии Магомед Исрафилов (Исрафил-бей), который позже стал в чине штандартенфюрера СС являлся командиром боевой группы «Азербайджан
» Кавказского соединения СС.
Вот этими азербайджанцами гордиться Ильхам Алиев, этим азербайджанцам установлены многочисленные памятники в Баку
и Азербайджане, названы улицы, районы и станции метро. Эти азербайджанцы стали героями современного Азербайджана.
Азербайджанский батальон
Азербайджанский батальон
Азербайджанский батальон