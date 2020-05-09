Предатели войны | Азербайджанский Легион СС - они же пособники Гитлера

В Великую Отечественную Войну убили вашего отца, деда или брата, может изнасиловали мать или сестру фашистские изверги и вы до сих пор не знаете кто это были. Представляем вам полный список подонков которые сделали это в период ВОВ.

Азербайджанский Легион СС (азерб. Azərbaycan Legionu, нем. Der Aserbaidschanische Legion) — соединение, состоящее из бывших советских военнопленных азербайджанцев, одна из единиц Ваффен-СС .Часть военнопленных азербайджанцев перешла на сторону противника, зная о приказе Сталина № 270 от 16 августа 1941 года об уничтожении комиссаров и командиров, дезертировавших с поля боя или сорвавших знаки различия перед попаданием в плен, другие же видели в создании легиона возможность восстановления независимости Азербайджанской Демократической Республики.

До 22 июля 1942 азербайджанцы служили в составе Мусульманского Легиона (нем. Kaukasisch-Mohammedanische Legion).



Формирование

В ноябре — декабре 1941 года Гитлер отдал распоряжение о формировании в Едлино Кавказско-магометанского национального легиона, состоящего из азербайджанцев и дагестанцев, а 15 апреля 1942 года лично разрешил использование в борьбе против партизан и на фронте в качестве «равноправных союзников», этот статус был закреплен первым «Положением о местных вспомогательных формированиях на Востоке». В связи с увеличением количества азербайджанцев, число которых в составе войск вермахта доходило до 40 тыс. человек, Кавказско-магометанский легион был переименован в Азербайджанский, и из его состава были выведены представители других национальностей[4].

Формирование легиона происходило при участии «Азербайджанского правительства», созданного эмигрантами-мусаватистами среди которых были Халил Хасмамедов, Шафи Рустамбейли, Наги Шейхзаманлы, Фуад Эмирджан и другие, которые рассматривали своё участие в войне на стороне Германии как последнюю возможность восстановления утраченной независимости АДР. Издавалась газета под названием «

В ноябре — декабре 1941 года Гитлер отдал распоряжение о формировании в Едлино Кавказско-магометанского национального легиона, состоящего из азербайджанцев и дагестанцев, а 15 апреля 1942 года лично разрешил использование в борьбе против партизан и на фронте в качестве «равноправных союзников», этот статус был закреплен первым «Положением о местных вспомогательных формированиях на Востоке». В связи с увеличением количества азербайджанцев, число которых в составе войск вермахта доходило до 40 тыс. человек, Кавказско-магометанский легион был переименован в Азербайджанский, и из его состава были выведены представители других национальностей[4].Формирование легиона происходило при участии «Азербайджанского правительства», созданного эмигрантами-мусаватистами среди которых были Халил Хасмамедов, Шафи Рустамбейли, Наги Шейхзаманлы, Фуад Эмирджан и другие, которые рассматривали своё участие в войне на стороне Германии как последнюю возможность восстановления утраченной независимости АДР. Издавалась газета под названием « Азербайджан », редактором которой был бывший майор Красной Армии Меджит Карсаланы. Центрами комплектации легиона были польский и украинский города Едлино и Прилуки.

О легионе

Начиная войну против Советского Союза, военно-политическое руководство Германского рейха одной из главных задач ставило перед собой разрушение многонационального государства и привлечение на свою сторону в борьбе с большевизмом представителей национальных меньшинств, которым обещалось создание ряда национально-государственных образований. Особая ставка при этом делалась на народы республик Кавказа и Средней Азии, в числе которых были и азербайджанцы. Количество азербайджанских легионеров в составе войск вермахта и подразделений СС составляло порядка 40 тыс. человек, которые, помимо азербайджанских военных формирований, несли службу и в других воинских частях. Исмаил Акбер в своей записке от 1951 года «Азербайджанские легионеры в борьбе за Независимость во второй мировой войне» приводит цифру 38 598 человек на 1 октября 1944 года. Из них 97 человек служили в частях Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова, 67 человек — в Азербайджанском национальном комитете в Берлине. По данным грузинского историка Г.Мамулия, ещё один азербайджанский батальон воевал на стороне Украинской национальной армии.



Первый Азербайджанский легион официально появился в марте 1942 года на станции Едлино (Польша), командовал им полковник Ридель (затем подполковник Бойме). Этот легион оставался в Едлино до октября 1943 года, затем был переведён в город Родез (Франция), а после переброшен в Мюльгаузен в Эльзасе. В Едлино было сформировано 8 боевых и 2 запасных батальона. Во Францию легион был передислоцирован с 2 запасными батальонами, и там, на месте, была создана боевая группа капитана Ланге в составе 3 рот. Второй Азербайджанский легион был создан в Прилуках. До мая 1943 года на Украине было сформировано 6 боевых азербайджанских батальонов и 2 запасных. Помимо легионов, отдельные боевые и тыловые азербайджанские отряды создавались другими подразделениями вермахта и СС. Они формировались в виде самостоятельных единиц и в составе немецких частей, так Азербайджанская боевая группа под командованием бывшего полковника Русской императорской армии Исрафилбея входила в состав Кавказского соединения СС.



В мае 1943 года в пансионе «Виктория» в Берлине под председательством бывшего министра юстиции Азербайджанской Республики Халила Хасмамедова (член партии «Мусават») было созвано совещание, на котором присутствовали видные деятели старой и новой эмиграции. На съезде было решено добиваться сведения всех азербайджанских частей в единое соединение во главе с национальным штабом. С этой целью при Восточном министерстве был создан Азербайджанский штаб связи, наделённый правом представлять азербайджанцев при немецких ведомствах, в первую очередь при штабе добровольческих войск, так же было принято решение созвать Конгресс, в подготовке которого принимали участие Азербайджанский комитет и все азербайджанцы, находившиеся в то время в Берлине. Конгресс начал свою работу в ноябре 1943 года в Берлине, в отеле «Кайзерхоф», по результатам которого был избран Меджлис национального единения в составе 50 человек, куда вошли представители всех воинских частей и почти всех политических организаций Азербайджана в эмиграции.



При Азербайджанском национальном комитете (Берлина) была должность старшего муллы и создан отдел по религиозным вопросам. С легионерами часто встречался великий муфтий Иерусалима хаджи Мохаммед Амин аль-Хусейни. Пропагандистскую работу в Азербайджанском национальном комитете на первых порах возглавлял уроженец

Начиная с 1942 года азербайджанские соединения участвовали в боях на Восточном фронте. 804-й батальон с сентября действовал на Кавказе в составе 17-й армии группы армий А. Батальон майора А. Фаталибейли участвовал в 800-километровом марше от Таганрога до Псебайской. Около 10 азербайджанских батальонов действовали на Кавказе, Украине, в Крыму, Беларуси и Польше.

В соответствии с приказом организационного отдела Генерального штаба ОКХ № 14124/43 от 29 мая 1943 года для Азербайджанского легиона цветные петлицы были заменены на серые полевые с зелёной выпушкой.

Начиная войну против Советского Союза, военно-политическое руководство Германского рейха одной из главных задач ставило перед собой разрушение многонационального государства и привлечение на свою сторону в борьбе с большевизмом представителей национальных меньшинств, которым обещалось создание ряда национально-государственных образований. Особая ставка при этом делалась на народы республик Кавказа и Средней Азии, в числе которых были и азербайджанцы. Количество азербайджанских легионеров в составе войск вермахта и подразделений СС составляло порядка 40 тыс. человек, которые, помимо азербайджанских военных формирований, несли службу и в других воинских частях. Исмаил Акбер в своей записке от 1951 года «Азербайджанские легионеры в борьбе за Независимость во второй мировой войне» приводит цифру 38 598 человек на 1 октября 1944 года. Из них 97 человек служили в частях Русской освободительной армии (РОА) генерала Власова, 67 человек — в Азербайджанском национальном комитете в Берлине. По данным грузинского историка Г.Мамулия, ещё один азербайджанский батальон воевал на стороне Украинской национальной армии.Первый Азербайджанский легион официально появился в марте 1942 года на станции Едлино (Польша), командовал им полковник Ридель (затем подполковник Бойме). Этот легион оставался в Едлино до октября 1943 года, затем был переведён в город Родез (Франция), а после переброшен в Мюльгаузен в Эльзасе. В Едлино было сформировано 8 боевых и 2 запасных батальона. Во Францию легион был передислоцирован с 2 запасными батальонами, и там, на месте, была создана боевая группа капитана Ланге в составе 3 рот. Второй Азербайджанский легион был создан в Прилуках. До мая 1943 года на Украине было сформировано 6 боевых азербайджанских батальонов и 2 запасных. Помимо легионов, отдельные боевые и тыловые азербайджанские отряды создавались другими подразделениями вермахта и СС. Они формировались в виде самостоятельных единиц и в составе немецких частей, так Азербайджанская боевая группа под командованием бывшего полковника Русской императорской армии Исрафилбея входила в состав Кавказского соединения СС.В мае 1943 года в пансионе «Виктория» в Берлине под председательством бывшего министра юстиции Азербайджанской Республики Халила Хасмамедова (член партии «Мусават») было созвано совещание, на котором присутствовали видные деятели старой и новой эмиграции. На съезде было решено добиваться сведения всех азербайджанских частей в единое соединение во главе с национальным штабом. С этой целью при Восточном министерстве был создан Азербайджанский штаб связи, наделённый правом представлять азербайджанцев при немецких ведомствах, в первую очередь при штабе добровольческих войск, так же было принято решение созвать Конгресс, в подготовке которого принимали участие Азербайджанский комитет и все азербайджанцы, находившиеся в то время в Берлине. Конгресс начал свою работу в ноябре 1943 года в Берлине, в отеле «Кайзерхоф», по результатам которого был избран Меджлис национального единения в составе 50 человек, куда вошли представители всех воинских частей и почти всех политических организаций Азербайджана в эмиграции.При Азербайджанском национальном комитете (Берлина) была должность старшего муллы и создан отдел по религиозным вопросам. С легионерами часто встречался великий муфтий Иерусалима хаджи Мохаммед Амин аль-Хусейни. Пропагандистскую работу в Азербайджанском национальном комитете на первых порах возглавлял уроженец Баку , профессиональный журналист, Фуад Эмирджан (Амирджанов). Он же стал редактором еженедельной газеты легионеров « Азербайджан », писал он по сути на турецком языке, и после первого номера газеты был заменён выпускником Азербайджанского университета Меджидом Мусазаде (псевдоним Карсалани). В Берлине издавались еженедельные газеты « Азербайджан » и «Хюджум» («Атака»), ежемесячный журнал «Милли Бирлик» («Национальное Единение»). В 162-й тюркской дивизии выходил еженедельный бюллетень «Бизим Доюшимиз» («Наша битва»)[6]Начиная с 1942 года азербайджанские соединения участвовали в боях на Восточном фронте. 804-й батальон с сентября действовал на Кавказе в составе 17-й армии группы армий А. Батальон майора А. Фаталибейли участвовал в 800-километровом марше от Таганрога до Псебайской. Около 10 азербайджанских батальонов действовали на Кавказе, Украине, в Крыму, Беларуси и Польше.В соответствии с приказом организационного отдела Генерального штаба ОКХ № 14124/43 от 29 мая 1943 года для Азербайджанского легиона цветные петлицы были заменены на серые полевые с зелёной выпушкой.

Адольф Гитлер выразил сомнение по поводу восточных легионов, видя более или менее надёжную опору лишь в азербайджанцах . На совещании в декабре 1942 года он сказал:



«Я не знаю, как эти грузины будут вести себя. Они не принадлежат к тюркским народам … я считаю надёжными только мусульман… Всех остальных я считаю ненадёжными. На данный момент я считаю формирование этих чисто кавказских батальонов очень рискованным, в то время, как я не вижу никакой опасности в создании чисто мусульманских формирований… Несмотря на все заявления Розенберга и военных, я не доверяю также армянам».

Оценивая опыт использования частей восточных легионов на Кавказе, начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг высоко оценил действия 804-го и 805-го азербайджанских батальонов, отмечая что они «действовали в крупных лесных районах часто полностью самостоятельно, успешно боролись с бандами и отрядами противника и внесли большой вклад в дело обеспечения умиротворения этих районов».



Свыше 700 азербайджанцев участвовало в обороне Берлина от советских войск в 1945.



Батальоны азербайджанского легиона



2-й азербайджанский батальон Соединения особого назначения «Бергман»

Находился в составе 6-й немецкой армии (Группы армий «А») располагался на оборонительных линиях на реке Буг. После двухнедельных участий в кровопролитных боях против Красной армии, батальон был направлен в один из восстановительных лагерей Карпат, а затем оттуда — во Францию. 12 марта 1944 года батальон числился в составе 2-го полка Кадровой добровольческой дивизии. В июле 1944 году был размещён южнее Варшавы в одном из подготовительных лагерей, а в августе вошёл в состав 111-го азербайджанского полка, в составе которого уже имелся 1/111-й азербайджанский пехотный батальон «Дёнмек». Вместе с другими частями СС принимал участие в подавлении Варшавского восстания.

804-й азербайджанский горно-егерский батальон «Аслан»

Под командованием майора Глогера, состоял из 963 азербайджанца и 40 немцев. Батальон входил в состав 4-й горно-егерской дивизии 49-го горно-армейский корпуса 1-й танковой армии, действовал в направлении Сухуми. На фронте с конца 1942 года. Летом 1943 года этот батальон вошёл в состав 314-го азербайджанского пехотного полка 162-й тюркской пехотной дивизии. Действия батальона высоко оценил начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг[4]. В начале февраля 1943 года 804-й батальон под командованием майоров Глогера и А. А. Фаталибейли (Дудангинского) отличился в боях в районе станицы Старокорсунская на Кубанском предмостном укреплении. Здесь легионеры нанесли существенный урон советским 40-й и 119-й стрелковым бригадам 153-й стрелковой дивизии. За боевые отличия на Кубани 804-й батальон получил название «Аслан» («Лев»). 29 сентября 1943 года Гитлер отдал распоряжение о переброске с Восточного фронта в Западную Европу. После чего батальон был переброшен сперва во Францию потом в Италию, где вместе с 806 батальоном образовали 329-й батальон 162-й тюркской дивизии. По окончании войны азербайджанские легионеры 162-й дивизии, сдавшейся в районе Падуи, были выданы в СССР. По свидетельству очевидцев, при перевозке их морским путём в Одессу один мулла сжёг себя в знак протеста, многие пытались свести счеты с жизнью, прыгая с борта корабля.

805-й азербайджанский пехотный батальон

Под командованием капитана Хоха, состоял из 919 азербайджанцев и 37 немцев. Батальон входил в состав 111-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии. На фронте с конца 1942 года, действовал в районе Нальчика и Моздока. В первых боях из-за плохой оснащённости и подготовки батальоном было потерянно 21 % личного состава[9]. Действия батальона высоко оценил начальник штаба группы армий «А» генерал-лейтенант Грайфенберг.

806-й азербайджанский пехотный батальон «Игит»

Под командованием капитана К. Л. Оттендорфа, состоял из 911 азербайджанца и 44 немца. Батальон входил в состав 50-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии. На фронте с начала 1943 года, действовал в районе Нальчика и Моздока. Указом Гитлера 29 сентября 1943 года все восточные легионы переводились с Восточного фронта в Западную Европу. После чего батальон был переброшен сперва во Францию потом в Италию, где вместе с 804-м батальоном образовали 329-й батальон 162-й тюркской дивизии.

807-й азербайджанский пехотный батальон

На фронте с начала 1943 года, нёс службу на территории Брянщины[10].Был переброшен на Западный фронт, где до высадки в августе 1944 года союзных войск на юг Франции находился в городе Сан-Рафаэль

817-й азербайджанский пехотный батальон

На фронте с начала 1943 года.

818-й азербайджанский пехотный батальон

Был сформирован на территории Польши. На фронте с начала 1943 года, в конце этого же года в составе 1-го Восточно-мусульманского полка (нем. 1 Ostmuselmanische Regiment) 162-й пехотной дивизии СС под командованием генерал-майора Оскара фон Нидермайера участвует в боях на территории Белоруссии. В августе 1944 года полк под командованием бывшего старшины Красной Армии оберштурмфюрера СС Азимова участвовал в подавлении Варшавского восстанияПереданный бригаде СС под командованием оберфюрера О. Дирлевангера, он действовал в первых эшелонах немецких частей, атаковавших центральную часть города. Действия полка были высоко оценены германским командованием, отметившим многих из его офицеров и солдат наградами, включая Железные Кресты. Во время участия в антипартизанских действиях в Словакии в конце 1944 года оберштурмфюрер СС Азимов уходит к партизанам. Рассчитывавший заслужить своим поступком прощение, Азимов был расстрелян.

819-й азербайджанский пехотный батальон «Джавад хан»

На фронте со второй половины 1943 года.

820-й азербайджанский пехотный батальон

На фронте со второй половины 1943 года.

1/3 азербайджанский пехотный батальон

Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке воевали на южном участке советско-германского фронта. На фронте со второй половины 1943 года.

1/4 азербайджанский горнострелковый батальон

Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта. На фронте с 1943 года.

1/11 азербайджанский батальон «Дёнмек»

Под командованием капитана В. Шарренберга, состоял из 929 азербайджанцев и 33 немцев. Батальон входил в состав 111-й пехотной дивизии, 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии действовал в районе Нальчика и Моздока.

1/50 азербайджанский пехотный батальон

Образована в мае 1943 года, входил в состав 162-й немецкой дивизии.

1/73 азербайджанский батальон

Образован в 1942 году в Польше, Под командованием капитана В. Франке, состоял из 917 азербайджанцев и 42 немцев. Батальон входил в состав 73-я пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 17-й армии, действовал в районе Анапы и Новороссийска.

1/97 азербайджанский егерский батальон

Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта.

1/101 азербайджанский егерский батальон

Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта.

2/73 азербайджанский батальон

Образован в 1942 году в Польше, воевал на южном и центральном участке советско-германского фронта.

П/73-й азербайджанский батальон

Сформирован в 1942 году на Украине

1/111-й азербайджанский батальон «Донмез»

2/111-й азербайджанский батальон «Горхмаз»

311-й запасной азербайджанский полк

111-й азербайджанский полк

Входил в состав 11-й пехотной дивизии 52-го армейского корпуса 1-й танковой армии действовал в районе Нальчика и Моздока, в состав полка входили 1/111-й азербайджанский батальон «Дёнмек» под командованием Капитана В. Шарренберга, который состоял из 929 азербайджанцев и 33 немцев, а также азербайджанский батальон «Бергман-2». Полк участвовал в подавлении варшавского восстания, после чего был переведён в Данию в район города Хусум.

314 азербайджанский пехотный полк

Образован в мае 1943 года, вошёл в состав экспериментальной 162-й тюркской пехотной дивизии. Летом 1943 года пополнился 804-м азербайджанским пехотным батальоном «Аслан». Командование полком осуществлял бывший полковник Русской императорской армии Магомед Исрафилов (Исрафил-бей), который позже стал в чине штандартенфюрера СС являлся командиром боевой группы « Образован в мае 1943 года, вошёл в состав экспериментальной 162-й тюркской пехотной дивизии. Летом 1943 года пополнился 804-м азербайджанским пехотным батальоном «Аслан». Командование полком осуществлял бывший полковник Русской императорской армии Магомед Исрафилов (Исрафил-бей), который позже стал в чине штандартенфюрера СС являлся командиром боевой группы « Азербайджан » Кавказского соединения СС.

Вот этими азербайджанцами гордиться Ильхам Алиев, этим азербайджанцам установлены многочисленные памятники в Баку и Азербайджане, названы улицы, районы и станции метро. Эти азербайджанцы стали героями современного Азербайджана.

Азербайджанский батальон



Азербайджанский батальон

