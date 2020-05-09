Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Армении находятся в парке «Победы» в Ереване

Политическая элита Армении во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном находится в ереванском парке «Победы», чтоб воздать дань уважения памяти погибших в Великой Отечественной войне и Арцахской войне. Они возлагают цветы у Вечного огня.
Первым парк «Победы» посетил президент Армении Армен Саркисян.
Отметим, что в этом году из-за коронавируса вход людей на территорию парка запрещен.
Напомним, что сегодня состоятся также парад вертолетов и концерт.
Источник:FMG NEWS
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