Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян прибыли в Республику Арцах, где приняли участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, Дню формирования Армии обороны Республики Арцах и Дню освобождения Шуши.
В аэропорту Степанакерта премьер-министра и его супругу встретили действующий президент Республики Арцах
Бако Саакян и избранный президент Республики Арцах
Араик Арутюнян со своими супругами.
Высокопоставленные официальные лица Армении и Арцаха посетили Мемориальный комплекс Степанакерта, где возложили венки и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны и освобождения Шуши.
Затем премьер-министр Республики Армения
и госпожа Анна Акопян посетили находящийся рядом с Мемориальным комплексом Братскую могилу погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы солдат, возложили цветы и почтили память воинов-освободителей.
После этого высокопоставленные официальные лица двух армянских государств возложили цветы к подножию мемориала "Танк” и памятнику Вазгену Саркисяну в городе Шуши.
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Премьер-министр Никол Пашинян
вместе с Бако Саакяном и Араиком Арутюняном также посетил котельную в новом районе Степанакерта, которая работает на основе пеллетной системы. Премьер-министр ознакомился с работой котельной и возможностями пеллетного отопления района.
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В Степанакерте 9 мая состоялась встреча президента Арцаха Бако Саакяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Арцаха.
В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в разных сферах.