Премьер-министр Никол Пашинян с официальным визитом посетил Республику Арцах

Премьер-министр Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян прибыли в Республику Арцах , где приняли участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, Дню формирования Армии обороны Республики Арцах и Дню освобождения Шуши.



В аэропорту Степанакерта премьер-министра и его супругу встретили действующий президент Республики

Высокопоставленные официальные лица Армении и Арцаха посетили Мемориальный комплекс Степанакерта, где возложили венки и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны и освобождения Шуши.

В аэропорту Степанакерта премьер-министра и его супругу встретили действующий президент Республики Арцах Бако Саакян и избранный президент Республики Арцах Араик Арутюнян со своими супругами.Высокопоставленные официальные лица Армении и Арцаха посетили Мемориальный комплекс Степанакерта, где возложили венки и цветы к памятнику воинам, павшим во время Великой Отечественной войны и освобождения Шуши.

Затем премьер-министр Республики Армения и госпожа Анна Акопян посетили находящийся рядом с Мемориальным комплексом Братскую могилу погибших в ходе Арцахской освободительной борьбы солдат, возложили цветы и почтили память воинов-освободителей.



После этого высокопоставленные официальные лица двух армянских государств возложили цветы к подножию мемориала "Танк” и памятнику Вазгену Саркисяну в городе Шуши.





Премьер-министр

* * *Премьер-министр Никол Пашинян вместе с Бако Саакяном и Араиком Арутюняном также посетил котельную в новом районе Степанакерта, которая работает на основе пеллетной системы. Премьер-министр ознакомился с работой котельной и возможностями пеллетного отопления района.

* * *

В Степанакерте 9 мая состоялась встреча президента Арцаха Бако Саакяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Арцаха.

В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств в разных сферах.







