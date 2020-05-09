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Послание премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна по случаю 75-летия Победы, Дня освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха

 
Уважаемые соотечественники,

Поздравляем всех нас с Днем Победы. 75 лет назад, в этот день, наш народ вместе с другими народами бывшего Советского Союза отпраздновал победу над одним из величайших зол в истории человечества - фашизмом. Эта победа была достигнута ценой огромных человеческих страданий, жертв, беспрецедентной смелости и упорства.

Армянский народ сыграл значительную роль в достижении этой победы и, как следствие, в освобождении европейских народов от ужаса фашизма. Более полумиллиона армян приняли участие в войне в рядах Советской армии. Тысячи армян сражались в отрядах движений сопротивления европейских странах. Армянский народ пожертвовал около 300 000 жизней на алтаре победы. Для людей, переживших Геноцид всего четверть века назад, это было невероятно большое число, сравнимое только с человеческими жертвами, понесенными великими державами. В конце войны население Советской Армении сократилось более чем на 13 процентов, и это в том случае, когда никаких военных действий на нашей земле не велось.

Сегодня мы преклоняемся перед памятью наших мучеников, но также гордимся героизмом наших предков. Во время войны 107 армян были удостоены звания Героя Советского Союза - высшей награды за исключительный героизм. Заслуживает особой гордости также значительный материальный вклад проживающих в Армении и диаспоре сынов армянского народа и, особенно, Армянской Апостольской Церкви в победу.

Мы полностью погасили наш долг за все войны 20-го века. И теперь, как никто другой, мы хорошо понимаем цену мира. Наша идентичность лучше всего выражается в мирное время, посредством творческого и животворного труда. В то же время, зная цену мира, мы всегда готовы отстаивать его любой ценой и, при необходимости, снова бороться за нашу свободу и достоинство.

Это совпадение или, возможно, предрешенная судьбой закономерность, что в эти дни мы празднуем День освобождения Шуши и формирования Армии обороны Арцаха. События, которые имели исключительное для нашей новейшей истории значение. Освобождение Шуши ознаменовало начало освобождения Арцаха. Закончившись блестящей победой, оно в свою очередь стало гарантией безопасности и мира нашего народа. Сегодня мы непоколебимы: безопасность народа Республики Арцах и реализация его права на самоопределение не подлежат торгу. Это абсолютные ценности для нас.

Вспомним и воздадим должное нашим героям, погибшим за освобождение Шуши и всего Арцаха. Они стояли столь же твердо, как и их деды около полувека назад во время Второй мировой войны. Вспомним наших молодых людей, павших во время Четырехдневной апрельской войны - наших современных героев, которые своей жизнью доказали, что свободолюбивый дух и воля нашего народа непоколебимы.

Слава всем героям, сражавшимся за свободу армянского народа.

Да здравствует вечная Армения!


  Источник:FMG NEWS

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