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Cостоялась встреча Никола Пашиняна и Бако Саакяна

 
В Степанакерте состоялась беседа премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Бако Саакяна.
Приветствуя премьер-министра Пашиняна, Бако Саакян отметил: "После своего назначения на должность премьер-министра Республики Армения в 2018 году Вы посетили Республику Арцах, и присутствие премьер-министра Республики Армения в этот день делает тройной праздник особенно ценным. Мы снова вместе с Вами поклонились могилам наших павших соотечественников. В этот день мы также чтим всех тех, кто посвятил свою жизнь и внес свой вклад в освобождение нашей Родины.
И сегодня большая армия людей продолжает принимать участие в благоустройстве и развитии нашей Родины. По традиции мы также используем наши встречи, чтобы подвести итоги проделанной за предыдущий период работы, обязательно посещаем Вооруженные силы. И сегодня мы с Вами посетим ВС Республики Арцах, и я более чем уверен, что проделанная в последнее время наша работа и данные поручения станут дополнительным доказательством того, что наша Родина защищена, защитники нашей Родины добросовестно выполняют свои патриотические обязанности, создавая тем самым дополнительные возможности для повышения эффективности нашей работы на будущее.
Мы с Вами посетим несколько субъектов экономики, где в результате нашей совместной работы мы также зафиксировали скромные результаты. Убежден, что наша сегодняшняя работа станет дополнительной основой для дальнейшего использования нашего коллективного потенциала и для еще большего увеличения эффективности нашей общей работы. Я рад приветствовать Вас и поздравляю по случаю тройного праздника”.
В свою очередь, премьер-министр Пашинян отметил: "Многоуважаемый господин президент, поздравляю всех нас с тройным праздником и, особенно, с Днем освобождения Шуши. Уже третий год мы вместе празднуем этот славный праздник в Степанакерте, и я думаю, что это очень хорошая традиция, которая имеет глубокое содержание.
В Арцахе прошли президентские и парламентские выборы, и я хочу поздравить Вас также с этим событием. Скоро новый президент вступит в должность, но я хотел бы выразить Вам признательность за нашу совместную работу в течение этого времени. Уверен, что у нас будут поводы и возможности для обсуждения, работы и реализации намеченных в этот период программ.
Хочу констатировать, что, несмотря на эту эпидемию коронавируса, я вижу Арцах и Степанакерт в хорошем настроении. Наша общая и национальная задача заключается в том, чтобы каждое 9 мая в Арцахе, в Армении и среди всех армян было более празднично, наш взгляд в будущее был более оптимистичным, и мы были более уверенными в сегодняшнем дне. Я убежден, что так оно и будет, потому что у нашего народа огромный потенциал, на самом деле только небольшая часть этого потенциала фактически реализована и использована, и 9 мая, Шуши дают нам больше уверенности в своих силах, в своем будущем и настоящем. У всех нас есть коллективный и общий долг перед нашими павшими героями. Мы должны выполнить этот долг с честью и десятикратно вернуть этот долг их потомкам. Еще раз примите мои поздравления”.
В ходе встречи собеседники обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между правительствами Армении и Арцаха.


  Источник:FMG NEWS

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